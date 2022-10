Une élection à surveiller au Brésil

Au premier tour de l’élection présidentielle brésilienne, le 2 octobre dernier, Luiz Inacio Lula da Silva est arrivé en tête sans obtenir de majorité, avec 48,4% des voix, et il est suivi de peu par Jair Bolsonaro avec 43,2% des voix. Cette faible avance de Luiz Inacio Lula da Silva, alors que les sondages lui prédisaient une nette victoire, fait craindre à de nombreux Brésiliens un second mandat de Jair Bolsonaro lors du deuxième tour des élections présidentielles le 30 octobre prochain.

Jair Bolsonaro est à la tête du Brésil depuis le 1 janvier 2019 et son style de présidence, caractérisé notamment par son arrogance, son mépris des institutions et sa misogynie, lui a valu le surnom de «Trump des tropique». Son score relativement élevé au premier tour de l’élection brésilienne laisse croire que son discours, misant sur les valeurs traditionnelles et les idées d’extrême droite, s’est peu à peu fait une place au sein du pays.

Ainsi, malgré son bilan désastreux en ce qui concerne l’environnement, notamment dû à la déforestation de l’Amazonie, et la pauvreté, sans compter sa gestion catastrophique de la crise sanitaire de la Covid-19, Jair Bolsonaro semble toujours bénéficier d’une grande popularité. Ses positions d’extrême droite ont reçu de nombreux appuis dans ce pays où la scène politique est extrêmement polarisée.

Bien qu’il soit en tête, la partie est loin d’être gagnée pour Luiz Inacio Lula da Silva, candidat plutôt de centre gauche, face à son adversaire du second tour Jair Bolsonaro qui se situe quant à lui à l’extrême droite. Si Luiz Inacio Lula da Silva venait à être élu, ce sera pour lui un retour au pouvoir puisqu’il a dirigé le Brésil durant deux mandats entre 2003 et 2011 où on a remarqué une baisse de la pauvreté dans ce pays parmi les plus inégalitaires de la planète.

Jair Bolsonaro s’est réjoui d’avoir battu les prédictions que donnaient sondages, lui qui avait donné comme consigne à ses partisans de boycotter les sondeurs. Un peu comme avec l’élection de Donald Trump aux États-Unis en 2016, où là aussi les sondages s’étaient trompés, les partisans de Jair Bolsonaro y voient un pied de nez aux institutions de la part de ce qu’on appelle la «majorité silencieuse» même si, à l’ère des réseaux sociaux, elle n’est plus vraiment silencieuse.

Qui plus est, la campagne de Luiz Inacio Lula da Silva, contrairement à celle de Jair Bolsonaro, est très peu axée sur les réseaux sociaux. En misant sur les réseaux sociaux plutôt que les médias traditionnels, Jair Bolsonaro et ses supporters ont pu mener une campagne de désinformation auprès de la population.

On assiste aussi et surtout à une guerre culturelle que mène l’extrême droite et qui se déroule non seulement au Brésil, mais aussi ailleurs dans le monde. L’extrême droite ne cherche pas uniquement à diffuser ses idées le temps d’une campagne électorale, mais plutôt s’inscrire dans la durée.

Autrement dit, même si Jair Bolsonaro est défait lors du deuxième tour des élections présidentielles brésiliennes le 30 octobre prochain, le Brésil n’aura pas complètement tourné la page de l’extrême droite. Les discours de Jair Bolsonaro se sont fortement ancrés dans le pays et sa population ce qui fait en sorte que, peu importe le résultat des élections présidentielles, le paysage politique brésilien restera encore marqué par l’extrême droite et ses idées.

Enfin, puisqu’on surnomme Jair Bolsonaro le «Trump des tropiques», il ne serait pas surprenant qu’en cas de défaite, qu’il continue à peser sur la politique brésilienne. Dans le pire des cas, comme on l’a vue avec Donald Trump aux États-Unis, il pourrait remettre en cause les résultats électoraux avec toutes les conséquences négatives que cela suppose pour une démocratie.

Il est aussi logique de croire qu’en cas de victoire de Luiz Inacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro et l’extrême droite brésilienne ne lui rendront pas la vie facile et chercheront à lui mettre des bâtons dans les roues lorsqu’il tentera d’appliquer son programme. Jair Bolsonaro et toute l’extrême droite brésilienne pourront, notamment grâce aux réseaux sociaux, continuer de répandre leurs discours réactionnaires.