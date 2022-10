La neige et les chaudrons de Thérèse

Les lieux que j’ai habités m’habiteront pour toujours! Quand je pense à Caraquet, Néguac et Belle-Baie avec nostalgie, je le fais toujours avec gratitude pour les bénédictions que ces résidents m’ont apportées. Dans chaque paroisse où je suis passé, j’ai toujours cherché à connaître l’histoire du lieu.

Ainsi, je suis toujours curieux de connaître pourquoi on a choisi un(e) tel(le) patron(ne) pour une telle paroisse: à cause de la dévotion d’un curé pour tel saint? à cause du jour de la dédicace de l’église? à cause de la proximité spirituelle avec telle figure de sainteté?

Je n’ai pas toujours trouvé: je me demande encore ce qu’il peut y avoir de commun entre Polycarpe et Petit-Rocher. Ou encore entre Augustin et Lagacéville. Mais j’ai trouvé pour Robertville; c’est un ancien du lieu qui m’a raconté cette anecdote. Je savais que le nom de cette localité voulait rendre hommage au curé Robert.

Mais que dire de la sainte espagnole patronne du lieu?

+++

Lors de la construction d’une église à Robertville, une bordée de neige hâtive est venue bousiller l’échéancier des travaux. Tout le chantier avait été recouvert d’une bonne épaisseur de neige. C’était un 15 octobre! Avant les dérèglements climatiques, une bordée de neige à la mi-octobre avait de quoi surprendre et dérouter les plans.

Connaissant les fêtes du calendrier liturgique, quelqu’un a dit aux autres que c’est sainte Thérèse qui leur avait joué un tour. Et un autre de lui répondre «on va lui rendre la pareille: on va la nommer patronne de Robertville: désormais, elle devra veiller sur nous!»

Vous avez saisi que sainte Thérèse est fêtée aujourd’hui. Il ne s’agit pas de la petite Thérèse, celle de l’Enfant-Jésus entourée de roses et de dix sous sur les images d’antan. Il s’agit plutôt de l’autre Thérèse, la grande, celle d’Avila qui a réformé le Carmel au 16e siècle en Espagne. Récemment, on a ajouté au registre de la sainteté une autre Thérèse: celle de Calcutta qui veut éclairer les ténèbres de l’existence.

+++

Chaque fois que je peux lier un saint à un lieu, j’aime associer ma prière aux gens qui habitent ce lieu le jour de la fête du saint. J’essaie de trouver ce que le patron peut signifier et inspirer… à des siècles et à des kilomètres de distance.

Première femme à être nommée docteure de l’Église, Thérèse d’Avila (1515-1582) a réussi à concilier contemplation et action. Dans sa montée spirituelle, elle propose un chemin accessible à tous. Sa doctrine est résumée dans une phrase célèbre qu’elle a dite et qui la caractérise: «Dieu est au milieu des marmites.»

Qu’est-ce à dire?

Bien des gens cherchent des moments d’extase dans la prière; faisant ainsi, c’est leur propre bien-être qu’ils préfèrent. Pour Thérèse, voici plutôt ce qui est demandé: renoncer à ces moments d’intimité spirituelle pour rencontrer Dieu au ras des réalités quotidiennes. Il n’est pas à chercher uniquement dans les temps forts de l’existence, mais dans l’humble fidélité du travail de chaque jour.

Il se laisse trouver dans le service à la cuisine, au milieu des chaudrons. Il manifeste sa présence dans le travail maritime, au milieu des filets. Il vient à la rencontre des soignants à travers les patients en quête de bienveillance. Puisque la vie nous conduit plus souvent et plus longtemps vers les chaudrons et les filets qu’à la prière, c’est une béatitude que ce chemin.

Thérèse propose une spiritualité incarnée. Elle convient au christianisme qui a fait de l’incarnation son fondement. Mais une autre phrase célèbre de la sainte d’Avila s’applique à toutes les religions: «Que rien ne te trouble! Dieu seul suffit.» En ces heures d’incertitudes individuelles et de tensions mondiales, comme je voudrais que cette conviction fasse le passage de ma tête jusqu’à mon cœur.