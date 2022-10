Les prises de bec de Dominic Cardy

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Dominic Cardy n’a pas l’habitude de se retenir, ni de mâcher ses mots.

Cela a ses bons et ses mauvais côtés.

Bien avant que la pandémie ne nous tombe dessus, Cardy était en déjà guerre contre le mouvement anti-vaccination, faisant la promotion de politiques publiques basées sur les faits plutôt que sur les mythes circulant dans les médias sociaux. C’était là une cause noble qui méritait amplement qu’il y consacre de son capital politique.

Cardy a cependant à d’autres moments fait montre de beaucoup moins de discernement dans le choix de ses batailles. L’épisode des autobus scolaires, qui fut principalement le résultat d’une prise de bec avec l’un de ses prédécesseurs au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Serge Rousselle, est un exemple d’une lutte inutile menée par Cardy. Cet épisode n’a fait qu’aggraver la fracture linguistique et la polarisation politique au Nouveau-Brunswick.

Dans sa lettre de démission coup-de-poing, Cardy accuse le Premier ministre Blaine Higgs de « saper le travail de réconciliation entre nos communautés linguistiques » et d’avoir ainsi raté une occasion « d’unir notre province ».

Certes, personne ne confondra Blaine Higgs et Richard Hatfield en matière d’harmonie linguistique et culturelle. Cardy a sans doute de bien meilleures intentions que Higgs dans ce dossier. Il demeure qu’il sonne un peu comme un pompier pyromane avec son accusation.

Le député de Fredericton-Ouest-Hanwell reproche également au premier ministre de se comporter en dictateur qui centralise le pouvoir autour de lui, pointant du doigt sa décision intempestive et unilatérale de congédier les membres des conseils d’administration des régies de santé. Il lui rappelle que « les Néo-Brunswickois doivent s’attendre à ce que les décisions importantes soient au moins discutées avec un groupe de personnes élues, représentant le public ».

Dominic Cardy vise juste. Le hic, c’est qu’il est à peu près la pire personne pour lancer la pierre de la sorte. Est-ce qu’il a consulté ses collègues plus tôt cette année avant de déclencher une diatribe sur Twitter contre la force policière de Fredericton, l’accusant de ne pas faire son travail pour mettre fin à ce qu’il appelait des rassemblements « illégaux » de citoyens s’opposant aux mesures de confinement? À ma connaissance, Dominic Cardy n’était ni ministre de la santé, ni de la sécurité publique, ou encore des gouvernements locaux.

Là où Cardy peut plus aisément critiquer son ancien patron sans que cela ne lui revienne en plein visage, c’est lorsqu’il l’accuse d’être un micro-gestionnaire qui n’en a que pour les faits qui font son affaire.

Blaine Higgs aime se mêler des plus menus détails du fonctionnement de son gouvernement, souvent de manière complètement inappropriée, étant même allé jusqu’à intervenir personnellement dans des cas d’hospitalisation. Il n’hésite pas non plus à rejeter du revers de la main les faits qui ne cadrent pas avec ses vues idéologiques. On n’a qu’à penser au sort qu’il a réservé au rapport sur le logement de sa greffière, Cheryl Hansen, voire même de la façon dont il a géré l’ensemble du dossier.

Blaine Higgs a signalé qu’il annoncerait sa décision quant à son avenir politique en janvier 2023. Les révélations contenues dans la lettre de démission incendiaire de son ancien collaborateur qu’il a lui-même recruté rendent encore moins probable qu’il choisisse de rester.

Ce n’est néanmoins pas la seule chose que cette lettre rend moins probable. En lavant le linge sale du Parti progressiste-conservateur en public de manière si éclatante, Dominic Cardy a sans doute aussi fait disparaître ses chances d’en être élu chef. Après avoir mis le feu à l’édifice, il est peu probable que le parti le choisisse comme pompier.