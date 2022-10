Pourquoi Higgs est-il impatient?

Dominic Cardy a-t-il démissionné du cabinet ou a-t-il été rétrogradé lors d’un remaniement ministériel par le premier ministre Blaine Higgs? Qui croire? Cardy ou Higgs? La vérité est probablement que Cardy a compris ce qui se tramait et a décidé de devancer Higgs en démissionnant avant le remaniement ministériel.

Mais les allégations faites par Cardy dans sa lettre de démission méritent d’être examinées. Elles concernent la centralisation du pouvoir au bureau du premier ministre, la microgestion et ce que fait – ou ne fait pas – ce gouvernement.

Dans sa lettre de démission, Cardy note l’ingérence de Higgs dans le dossier de l’éducation en modifiant les échéances, en poursuivant des initiatives telles que l’élimination de l’immersion française, qui ne figurait ni dans le programme du PC ni dans son discours du Trône, et en rejetant des données qu’il avait lui-même exigées. Cardy a admis qu’il faut du temps pour implanter des changements dans les grandes organisations. Comme il l’a dit, «une réforme consiste à inspirer le mouvement, et non à ordonner aux gens de bouger.»

À tout le moins, cela suggère que Higgs s’ingère dans le travail de ses ministres. Pour sa défense, Higgs plaide qu’il n’y avait pas assez de progrès dans le secteur de l’éducation, ce qui a nécessité le retrait de Cardy en tant que ministre, et que par conséquent, son implication directe était nécessaire.

C’est une défense discutable. S’il s’agit effectivement d’une question de timing, alors le premier ministre ne comprend tout simplement pas à quoi consiste la tâche de gérer le changement organisationnel. Donc, ici, Cardy a raison de dire qu’on ne peut pas donner des ordres aux gens pour inspirer un tel changement.

L’autre problème, c’est que l’agenda est contrôlé par le premier ministre. Les dossiers avancent aussi vite ou aussi lentement que le premier ministre le souhaite. Ainsi, plus Blaine Higgs s’immisce dans les dossiers, modifiant les objectifs et les délais, le risque de ralentir considérablement les choses augmente de façon exponentielle. Cela est particulièrement vrai si le premier ministre fait la même chose pour tous les dossiers, en d’autres termes, s’il fait de la microgestion.

Par contre, si le premier ministre essaie d’accélérer les choses, on peut se demander s’il comprend bien le fonctionnement du gouvernement. Il ne s’agit pas d’un simple problème d’ingénierie à résoudre, comme dans une entreprise. En termes simples, un gouvernement ne peut pas être géré comme une entreprise pour la simple et bonne raison que les entreprises opèrent selon un calcul des profits et des pertes.

Toutefois, les gouvernements, tout en étant soucieux des budgets, doivent également être préoccupés par les principes démocratiques de justice, d’équité et d’inclusion.

Être équitable signifie fournir des services de différentes manières en fonction de la population desservie afin de garantir que chacun puisse participer à la société. L’inclusion consiste à s’assurer que les voix sont entendues, mais plus que d’être entendues, les questions soulevées par ces voix doivent être prises en compte. Une société est plus riche de sa diversité, et nous devons en tirer parti. Les principes démocratiques incluent le respect des procédures légales, afin que les voix et les populations minoritaires ne soient pas piétinées dans la tyrannie de la majorité.

Le fait est que même si certaines populations sont plus difficiles et plus coûteuses à desservir et à inclure, un gouvernement ne peut pas les ignorer. Une entreprise, quant à elle, a une vision étroite des choses et choisit de réduire ses coûts en ne desservant pas ce segment de la population.

C’est là l’origine de l’impatience du premier ministre. M. Higgs voit les choses de façon étroite en termes de profits et de pertes et ne reconnaît pas ou ignore le fait que les gouvernements ne doivent pas évaluer les choses de cette façon.

Les principes démocratiques, la justice, l’équité, l’inclusion coûtent de l’argent et sont au cœur de ce que nous appelons la bonne gouvernance. Après tout, personne ne veut d’un gouvernement froid et sans cœur.