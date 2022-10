Voir loin devant!

Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, incapable de soutenir davantage le triste gouvernement de Blaine Higgs, démissionne. Une démission qui s’ajoute à la décision de quelques députés libéraux de ne pas se représenter aux prochaines élections. Entretemps, le Parti libéral provincial s’est donné une nouvelle cheffe, et le Primieur Higgs s’est trouvé un nouveau pion pour son conseil des ministres en la personne de Kris Austin, sorte d’antithèse de Louis J. Robichaud.

Bref, on assiste à un rebrassage des cartes, préfiguration des changements à venir dans la vie politique du Niou-Brunswick. Au cours des prochains mois, et à la faveur de la prochaine élection, de nouvelles figures émergeront qui donneront – ou non – à la province de nouveaux espoirs, de nouvelles perspectives, et peut-être même une vision nouvelle de l’avenir.

Je n’y crois pas tellement, pour être franc. Rien dans ce qui se dit, ce qui s’écrit, ce qui s’entend, ou ce qui se voit à l’heure actuelle dans la vie politique provinciale donne à penser qu’une révolution politique se prépare, que ce soit chez les bleus, les rouges ou les verts.

On en sera quitte pour la continuité dans la médiocrité.

***

La lucidité a ses exigences, et à un moment donné, il faut se rendre à l’évidence: depuis des lustres, la province fait du surplace.

Aucun projet d’envergure n’est annoncé qui serait susceptible de faire faire à la province un pas de géant dans sa gouvernance, dans ses réalisations ou même dans ses ambitions.

C’est encore ce bon vieux ronron politique qui vibre. Il vibre depuis plus de trente ans. On finit par s’attacher à cette vibration. C’est sécurisant. Mais, un jour, le moteur va péter.

Exception faite de petits projets limités à des circonscriptions ou à des localités, quelle grande œuvre d’avenir inspire les habitants de la province à l’heure actuelle?

***

La situation économique est difficile, l’heure est à l’incertitude, et pour les francophones, il y a une couche supplémentaire de défis à relever.

En effet, que ce soit la dénatalité et la désertification civile des régions, la qualité des services et l’accessibilité en matière de santé, l’accroissement d’une immigration réellement francophone, l’affaiblissement du système d’éducation, ou la réduction éventuelle du nombre de sièges de députés francophones, ce sont là des défis qui menacent directement l’avenir du fait français dans la province, si les francophones n’y prennent garde.

Et que dire de l’immense et incompressible dossier linguistique? Du déclin du fait français? De l’assimilation galopante?

«Ça me concerne pas; j’ai d’autre chats à fouetter; que le gouvernement s’en occupe; ça me tanne d’entendre parler de ça; je m’en fiche»: voilà autant de commentaires qu’on entend souvent dès qu’on aborde ces sujets. L’heure est à la désillusion, à la démobilisation, à l’indifférence.

Est-ce productif? Est-ce efficace? Est-ce normal?

***

Je n’ai pas de solution magique à proposer pour éviter que le fait français n’aille se fracasser sur ces écueils. Je pense même qu’aucune personne ne pourrait trouver la poudre de perlimpinpin susceptible d’effacer ces cauchemars appréhendés.

Mon opinion émane du fait que j’ai gardé des réflexes de boumeur des années 1970, l’époque où les francophones faisaient dans le «collectif», bâtissant de concert des institutions qui font aujourd’hui à ce point partie du paysage socio-culturel de la province qu’on n’y prend plus garde.

Exemples: l’Université de Moncton, la SNA, la SANB, les regroupements sectoriels (enseignants, juristes, culture, santé, municipalités, pêcheurs, agriculteurs, artistes, sports, médias, etc.).

Ces efforts collectifs n’échappaient pas toujours à des tiraillements politiques ou régionaux. Mais à force d’y mettre du sien, on arrivait à des compromis qui favorisaient les consensus et, du coup, la création de ces institutions.

Il me semble que ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’individualisme qui s’est imposé à nous au fil du temps – peut-être un peu à cause du sentiment de sécurité qu’induisent ces institutions d’une part, et, d’autre part, de l’évolution d’une technologie qui est tout sauf «collective» –, fait en sorte qu’il est de plus en plus difficile de réunir les gens sous une même bannière, les yeux rivés sur un même objectif, encore moins un même idéal.

Et c’est, en soi, un défi supplémentaire à ceux que j’ai énumérés plus haut.

***

Dans de tels moments, la tentation du repli sur soi peut sembler une bonne façon d’esquiver la situation.

Mais c’est un leurre. Ce n’est pas en restant chacun dans son coin qu’on va régler la situation. C’est en mettant nos efforts en commun. Peut-être serait-il préférable d’écrire: en mettant nos efforts individuels en commun!

Car l’essentiel n’est pas tant de savoir d’où nous partons, individuellement, que de visualiser où nous voulons aller collectivement!

Et à la base de cette initiative d’envergure, il y a l’éducation. On en sort jamais: c’est par l’éducation qu’on créera le monde de demain. C’est l’éducation qui nous révélera la clé de ce mystère. C’est l’éducation qui nous dira ce qu’il faut changer, et quand, et pourquoi, et comment.

***

Ici, il faut rappeler que l’éducation commence à la maison. Le rôle des parents est crucial en éducation, beaucoup plus qu’il peut l’être en matière d’instruction qui, elle, est dispensée par l’école. Oui, on oublie trop souvent de faire la distinction entre éducation et instruction!

Si les parents, qui sont les premiers concernés par l’éducation de leurs enfants, s’en remettent à l’école pour cette éducation, on est mal parti.

Entre autres, c’est à la maison qu’on apprend à parler. De préférence en français et non en franglais.

En apprenant à parler, on apprend à réfléchir, à comprendre, et un peu plus tard, à discerner, à développer sa pensée critique.

Ainsi, avec l’aide soutenue des parents en éducation et l’apport vital des enseignants en instruction scolaire, on pourra former des citoyens conscients de l’importance de la politique dans leur vie; et on n’aura plus à regretter d’être pris avec des politiciens à la petite semaine.

On pourra alors se donner des politiciens d’envergure qui voient loin devant! Et l’avenir sera plus inspirant…

Han, Madame?