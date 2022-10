Le prix de la guerre

Le froid, l’humidité et la grisaille s’installent dans notre région, le moment est venu de monter le thermostat, d’allumer les lumières et de chauffer la soupe. Pour certains d’entre nous ce sera bien difficile par le manque de moyens causé par l’inflation. Mais nous vivons dans un pays en paix!

J’y pense après avoir regardé le président ukrainien parler aux journalistes canadiens et américains. Lui aussi voit le froid s’installer, au beau milieu des attaques, des explosions et des morts, tous les jours un peu plus que la veille. Pour ajouter au chaos, un tiers de ses usines électriques ont été mises hors d’usage. Lui n’a pas, comme nous, l’option de se plaindre ou d’attendre de l’aide. Sa seule option, c’est une résistance nourrie d’héroïsme et de persévérance.

Je sais qu’il ne sert à rien de se consoler de notre sort en le comparant à la détresse des autres, mais peut-être serait-il bon de se dire que l’inflation qui nous afflige est, en partie au moins, notre infime part du fardeau du peuple ukrainien.

Mais au-delà de l’inconfort économique que ce conflit cause au monde entier, j’ai surtout été émue par les propos plus personnels du président Zelensky: une fois la guerre finie, comment, se demande-t-il, pourrons-nous envisager notre relation avec la Russie? Après tant de malheurs, de morts, d’atrocités, pourrons-nous jamais leur parler sans haine? J’ai trouvé cette réflexion profonde de la part d’un chef de guerre assiégé de toutes parts, particulièrement poignante et, dans un certain sens, familière.

L’Acadie pourrait servir de mesure sur cette question: 400 ans après notre Dérangement, ne subsiste-t-il pas un peu de méfiance entre certains d’entre nous et nos compatriotes majoritaires? Est-ce que, malgré nous, nous ne sommes pas souvent ramenés à des périodes sombres de notre histoire pour expliquer telle injustice ou décision qui ne sert pas nos intérêts ou nos besoins? Envisagé sous cet angle, on voit en effet très mal comment les Ukrainiens pourront un jour renouer des liens avec les Russes, comment des familles issues des deux pays pourront se réunir.

Alors que l’hiver arrive, tant en Acadie qu’en Ukraine, il serait sans doute bon de se rapprocher des familles ukrainiennes réfugiées chez nous, pour les accompagner dans leurs épreuves morales et physiques, comme nos ancêtres auraient tant apprécié que des étrangers le fassent.