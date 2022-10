Aux États-Unis, les livres à l’index

Il fut un temps où certains livres étaient mis à l’index, ce qui faisait parfois de la lecture un sport dangereux dans les écoles et les collèges. Aujourd’hui, alors qu’on croyait cette époque révolue, on remarque aux États-Unis que les interdictions de livres ne cessent d’augmenter dans les bibliothèques scolaires.

Les plus vieux se souviennent d’une époque où les autorités religieuses de l’Église catholique dressaient une liste d’ouvrages, appelée l’Index, que les catholiques n’étaient pas autorisés à lire. Parce que ces ouvrages contredisaient ou critiquaient l’Église et que l’on souhaitait éviter que les fidèles ne se détournent de leur foi, on limitait l’accès aux livres de certains écrivains dont Michel de Montaigne, Jean-Jacques Rousseau, Honoré de Balzac et André Gide.

Cet index fut toutefois aboli en 1966 par le pape Paul VI. Pourtant, une nouvelle forme de mise à l’index semble prendre forme aux États-Unis, qui ne provient non pas de l’Église, mais de puissants groupes très conservateurs.

L’association PEN America, qui milite pour la liberté d’expression, remarque une multiplication des interdictions de livres aux États-Unis au cours des dernières années. À titre d’exemple, alors qu’on comptait à peine 200 mesures d’interdictions de livres aux États-Unis en 2018, il y en a eu, depuis le début de 2021, plus 2 500 qui ont été prises par plus de 130 commissions scolaires dans plus de 30 états.

Plusieurs de ces interdictions ont fait les manchettes au cours des derniers mois. Par exemple, en 2022, on a vu une petite commission scolaire du Tennessee interdire Maus, le roman graphique d’Art Spiegelman sur la Shoah, dans ses écoles, parce qu’elle jugeait qu’il contenait des éléments inappropriés pour les jeunes, tels que des jurons et de la nudité.

En plus de ce livre, une multitude d’ouvrages ont été bannis parce qu’ils avaient pour thématique l’avortement, le racisme, l’homosexualité ou la transidentité. Dans le «top 3» des livres les plus interdits aux États-Unis se trouve The Bluest Eye, traduit en français sous le titre L’Œil le plus bleu, de l’écrivaine américaine et récipiendaire du prix Nobel de littérature Toni Morrison.

Ce à quoi on assiste en fait, c’est à une guerre culturelle que mène l’extrême droite américaine avec non seulement des objectifs électoraux, mais aussi la volonté de transformer la société américaine par ses institutions, notamment l’école, afin que ses idées puissent y avoir leur place, voire devenir dominantes. Je me suis d’ailleurs intéressé à cette guerre culturelle menée par l’extrême droite face à une prétendue hégémonie de la pensée progressiste dans mon essai Faux rebelles: les dérives du politiquement incorrect (Poètes de brousse, 2022) récemment publié.

Aux États-Unis, des associations de parents très conservatrices et très influentes, de même que des figures du parti Républicain proche de l’ancien président Donald Trump, sont à l’offensive dans cette guerre culturelle. Les états du Sud des États-Unis sont au cœur de cette stratégie, l’état du Texas détient d’ailleurs le triste record du plus grand nombre d’ouvrages bannis dans les bibliothèques de ses écoles.

Selon l’ancien conseiller stratégique de Donald Trump à la Maison Blanche, Steve Bannon, l’extrême droite doit s’investir dans les conseils scolaires pour relancer les débats sur les prières à l’école ou sur le courant créationniste qui remet en cause la théorie de l’évolution. Le militantisme de l’extrême droite américaine se fait donc aussi dans les comités de parents et les conseils scolaires toujours dans le but de transformer la société sur le long terme.

Les écoles sont donc devenues un des champs de bataille de la guerre culturelle que mène l’extrême droite aux États-Unis. Les livres bannis des bibliothèques scolaires n’en sont que la pointe de l’iceberg.

Ironiquement, toujours dans le cadre de cette guerre culturelle, l’extrême droite va se poser en victime de la rectitude politique et en héroïne de la liberté d’expression. On remarque toutefois que, bien souvent, il ne s’agit non pas d’une défense de la liberté d’expression, mais plutôt d’une stratégie consistant à dénoncer et à instrumentaliser les dérives de la censure du mouvement Woke ou progressiste afin de mieux imposer les siennes.

Les débats soulevés par cette guerre culturelle ne suscitent généralement pas le dialogue ; ils créent surtout une division. C’est qu’au fond, ils ne concernent pas seulement la question de liberté d’expression, mais également des enjeux de sensibilisation à certaines réalités.