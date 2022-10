Halloween prend fin: acharnement cinématographique

Treizième film de la saga, Halloween prend fin (Halloween Ends, en salles depuis le 14 octobre) est non seulement un cas classique d’acharnement cinématographique, mais aussi un triste paradoxe.

Un peu perdu dans la franchise Halloween? Laissez-moi vous résumer tout ça. En 1978, John Carpenter a créé avec un minuscule budget un film d’horreur nouveau genre qui figure aujourd’hui à la Bibliothèque du Congrès américain en raison de son importance culturelle.

Peut-être plus important encore, il mit au monde un des vilains les plus iconiques, Michael Myers, ainsi qu’une des premières reines du hurlement, Lauri Strode (Jamie Lee Curtis). Suivirent quantité de suites (presque toutes archi-mauvaises ) ainsi qu’un violent et controversé reboot de deux épisodes par Rob Zombie – que j’ai personnellement aimé.

En 2018, le cinéaste David Gordon Green a tourné et lancé Halloween, un film très bien accueilli qui met de côté tout ce qui s’est fait après 1978 et qui reprend l’action 40 ans après le film original.

Cet Halloween est le premier chapitre d’une trilogie mettant à nouveau en vedette Lee Curtis (à gauche dans la photo) qui s’est poursuivie dans le pathétique et inutile Halloween tue (2021) et se conclut avec Halloween prend fin.

Dans ce plus récent épisode, quatre ans se sont écoulés depuis que les citoyens de la petite ville de Haddonfield ont battu et torturé le tueur en série Michael Myers, sans toutefois parvenir à l’achever. Myers est depuis en cavale, mais Haddonfield tarde à guérir.

C’est notamment le cas de Corey (Rohan Campbell), un jeune homme qui, quelques années plus tôt, a tué un enfant lors d’un accident survenu le jour de l’Halloween.

Par un concours de circonstances, Corey commence à fréquenter la petite-fille de Laurie Strode, Allyson (Andi Matichak) – dont les parents ont été assassinés par Myers.

Ce que tout le monde ignore, c’est que Corey est une extension de l’esprit de Michael Myers (ou quelque chose comme ça… ce n’est pas vraiment clair). Et qu’Allyson et Laurie sont à nouveau en danger…

Fortement inspiré par le Christine (1983) de Stephen King, Halloween prend fin risque de décevoir les fanatiques de la série. Pourquoi? Parce que Myers n’y apparaît que dans quelques scènes qui n’ont rien d’épique.

Reste que le problème majeur avec le film de Gordon Green – outre la surprenante absence de tension et une intervention très hors ton du surnaturel – est qu’il promet la fin de la saga. Or, depuis 1981, Myers a été «tué pour de bon» pas moins de sept fois à l’écran. Sept fois! Et chaque fois, il a plus tard été ressuscité par un producteur attiré par l’appât du gain.

Triste paradoxe puisqu’Halloween prend fin est écrit de façon à ce qu’on souhaite que Myers succombe. On sait pourtant très bien que sa mort a peu de chances d’être permanente. Les scénaristes auront donc beau redoubler d’ingéniosité pour anéantir Myer, l’impact émotionnel, la surprise et le soulagement de voir le tueur au masque iconique être pendu, décapité ou coupé en petits morceaux est tout simplement nul.

Il en résulte un film sans le moindre enjeu ou valeur artistique, où la fin, apothéose supposée de près de sept heures de cinéma, n’a absolument aucune portée.

(Deux étoiles et demie sur cinq)

Rosaline

Kaitlyn Dever est charmante dans le rôle de l’entêtée Rosaline. – Gracieuseté

Dans Rosaline (Disney+), la jeune Kaitlyn Dever (photo) offre une autre performance exceptionnelle, cette fois dans une sympathique version alternative du classique Roméo et Juliette, de William Shakespeare.

Dever, qui a récemment brillé dans Booksmart (2019), Unbelievable (2019) et Dopesick (2021) démontre une fois de plus son grand talent. Elle interprète Rosaline, la cousine de Juliette (Isabela Merced) et ancienne flamme malheureuse de Roméo (Kyle Allen), dans le Vérone du Moyen-Âge.

La mission de Rosaline: empêcher les familles Capulet et Montague de partir en guerre ouverte avant que Juliette feigne sa mort.

En tant que telle, l’histoire de Rosaline n’a rien de bien exceptionnel et est même extrêmement prévisible par moment. Le jeu de Dever mérite toutefois qu’on donne sa chance à ce mignon petit film.

Chapeau à la réalisatrice Karen Maine (à qui l’on doit l’extraordinairement irrévérencieux Yes, God, Yes) qui s’inspire avec beaucoup de succès du film culte A Knight’s Tale (2001). Rosaline nous offre donc quelques rafraîchissantes incongruités temporelles au niveau de la musique et du langage, dépoussiérant ainsi un classique vieux de plus de 400 ans.

L’oeuvre de Maine est aussi très féministe, Rosaline souhaitant avoir une carrière tout en refusant un mariage arrangé. Elle n’a pas non plus la langue dans sa poche. En ce sens, le film rappelle beaucoup le très récent The Princess, avec Joey King.

Bref, une incursion très légère dans l’univers de Shakespeare, que Dever parvient à élever grâce à sa répartie.

(Trois étoiles et demi sur cinq)