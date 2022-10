Pourquoi les arbres perdent-ils leurs feuilles à l’automne?

L’automne est bel et bien là, les feuilles qui restent encore accrochées aux arbres brillent de toutes leurs couleurs, un signe annonciateur des jours froids qui sont à nos portes.

Bien qu’il s’agisse d’un spectacle dont nous sommes témoins chaque année, pourquoi, exactement, les arbres perdent-ils leurs feuilles de cette manière?

Pour le savoir, Question de science a notamment pu compter sur l’expertise d’Ian Major, chercheur en génomique forestière au Service canadien des forêts.

Adaptés à leur milieu

Pendant l’été, les feuilles des arbres servent à produire l’énergie dont ils ont besoin pour se nourrir. Ce processus a lieu grâce à la photosynthèse, une réaction chimique qui produit de l’oxygène et du sucre à partir de l’énergie du soleil, le dioxyde de carbone capté par les feuilles et l’eau puisée par les racines.

Comme chez les humains, les arbres transpirent et c’est par leurs feuilles qu’ils relâchent chaque jour d’importantes quantités d’eau. Ce processus a lieu grâce aux stomates, de petits pores qui permettent des échanges gazeux. Il offre aussi une manière pour que les feuillus puissent se rafraîchir lors de journées chaudes en été.

Pendant l’hiver, toutefois, les arbres ne peuvent plus puiser l’eau du sol gelé.

Afin de conserver leurs réserves pendant la saison hivernale, les feuillus larguent donc leurs feuilles, ce qui permet d’éviter des pertes à cause de la transpiration.

Il s’agit aussi d’une manière de se protéger contre le gel.

«C’est une adaptation au froid, dit Ian Major. Si les arbres feuillus laissent tomber leurs feuilles, c’est aussi pour éviter des dommages en raison du gel. C’est un peu comme lorsque l’on coupe l’eau dans son chalet avant l’hiver afin d’éviter que les tuyaux éclatent.»

Pour faire tomber leurs feuilles, les arbres fabriquent un tissu qui bloque la circulation à la base du pétiole, soit la structure reliant la tige à la branche.

La perte des feuilles offre aussi une protection contre le poids que représenterait une accumulation de neige et de glace, ce qui réduit les chances que les arbres ne se brisent pendant l’hiver.

Faire ses réserves

Avant qu’elles ne tombent, les feuilles nous offrent tout un spectacle en passant du vert aux couleurs vives de l’automne.

Nous sommes alors témoins de la dégradation du pigment qui rend possible l’absorption de la lumière par les plantes.

«Ce que l’on voit, c’est la dégradation de la chlorophylle, l’un des composés les plus abondants dans la nature, essentielle à la photosynthèse, explique M. Major. Lorsque la chlorophylle est dégradée, on peut alors voir la couleur des autres pigments qui étaient cachés par le vert, notamment les carotènes, responsables des couleurs orange, et les anthocyanes, qui donnent les couleurs rouges, bleu et violet que l’on retrouve dans la nature.»

La dégradation de la chlorophylle et de nombreux autres composés présents dans les feuilles est un phénomène dont dépendent les arbres afin de récupérer des nutriments, une manière de se faire des réserves pour la saison froide.

Ian Major explique que toute une série d’indices environnementaux agit comme signal afin que les feuillus se préparent pour l’hiver, notamment les journées plus courtes et le froid.

D’autres stress environnementaux peuvent avoir le même impact, que ce soit certains pathogènes ou une sécheresse.

L’arbre peut alors décider de se protéger en se débarrassant de ses feuilles.

Ailleurs sur la planète, les arbres poussant dans des climats plus cléments ne perdent pas leurs feuilles.

«Par exemple, dans les tropiques, les arbres gardent leurs feuilles l’hiver. La perte des feuilles, c’est vraiment une adaptation au froid. Les arbres poussant dans les climats plus nordiques se sont adaptés, ils sont devenus plus sensibles à certains facteurs environnementaux, comme la température et les journées plus courtes, que les espèces du sud», ajoute le chercheur.