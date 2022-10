À chacun sa mission

Chaque année en octobre, l’Église célèbre les missions lors d’une semaine qui lui est consacrée. Elle se termine demain, avec le point d’orgue: la journée missionnaire mondiale. Le thème dominical est évocateur: «Vous serez mes témoins». Témoins de Sa bienveillance, de Son accueil, de Son amour.

Il n’y a pas si longtemps, cette semaine permettait de faire connaître le travail des missionnaires à l’étranger. Des religieuses faisaient des présentations dans les églises et les écoles sur leur travail au Tiers-Monde. Elles ramassaient de l’argent pour aider aux projets de développement dans les pays où elles oeuvraient.

Avec la diminution de ces ressources religieuses, on a vu de plus en plus de laïcs s’intéresser et prendre part à cette œuvre évangélisatrice. Ensuite, des organismes à but non lucratif ont pris le relais pour mobiliser les forces vives qui voulaient consacrer quelques années de leur vie à des projets humanitaires à l’étranger. De nos jours, la visée des missions est axée sur le développement et sur l’évangélisation.

La mission s’est élargie. Les destinataires sont plus nombreux: ce sont aussi les gens de chez nous. La manière de faire est ample: le pape François parle du témoignage de vie comme pôle d’attraction. Et les missionnaires sont plus nombreux: la condition d’envoyé est indissociable de celle de tout disciple dans l’Église aujourd’hui.

+++

Tous missionnaires! Ça peut paraître exigeant. Pour ne pas effrayer, on pourrait dire: nous avons tous une mission… de notre premier souffle jusqu’au dernier. Je refuse de croire que nous sommes le fruit du hasard. Si je suis ici, c’est parce que Quelqu’un l’a voulu. Les gens qui ont le privilège d’être encore ici à 70, 80, 90 ans, alors que la majorité de leurs amis sont partis, c’est parce qu’ils n’ont pas épuisé leur parcours.

Je sais: certains n’adhèrent pas à de tels propos qui donnent un sens à la vie. Et aux épreuves inévitables qui ont aussi leur secret caché. Même sans y croire, vous pouvez tout de même vous dire que tant qu’à être encore ici-bas, vaut mieux faire profiter les autres de ses talents et de son expérience. Le défi: trouver et adapter la mission personnelle à sa période de vie et à sa situation.

Avançant dans la vie, il est possible d’accorder ses choix de vie à son identité profonde. Il peut arriver, lorsqu’on est jeune, qu’on s’engage dans un métier par nécessité: poussé par les événements ou une personne influente. On ne mesure pas toujours les pressions qui limitent notre liberté, à notre insu.

Avec la grâce de vieillir vient celle de mieux se connaître et d’être plus libre pour trouver et vivre sa mission. J’ai beaucoup de sympathie pour des jeunes qui disent avoir choisi leur métier ou leur loisir pour se conformer aux désirs de leurs parents plutôt qu’aux leurs. Hélas, il y a des gens qui vont continuer à faire des choix pour plaire aux autres. Comme ça doit être triste de réaliser, à la fin de sa vie, qu’on a passé à côté de quelque chose d’important et de se dire: «J’aurais dû.»

+++

Chacun a une mission unique. Celle-ci se décline différemment au fil des saisons de la vie. Ainsi, si un tel a la mission d’être au service de la beauté, il pourra être un maître de l’émerveillement au printemps de sa vie, artiste pendant ses années actives, accompagnateur de jeunes créateurs pour transmettre son patrimoine à la fin de sa vie.

La mission varie selon les conditions de l’existence. On ne la vit pas de la même manière à l’adolescence qu’à l’âge de la retraite. On ne peut pas la vivre de la même façon à Bathurst qu’à Nicolet. Chaque période de la vie, chaque lieu et chaque époque a ses particularités.

Cette semaine, nous avons appris la nomination de l’évêque de Bathurst à Nicolet. Il a été en mission chez-nous. Au cours des prochaines semaines, l’Église de Bathurst aura l’occasion d’exprimer sa gratitude pour le leg laissé par son pasteur; je pense notamment à son accueil généreux de plusieurs prêtres étrangers appelés «missionnaires».

Une autre mission attend Mgr Jodoin au-delà des frontières interprovinciales. Si les modalités sont différentes, c’est toujours le même Esprit qui anime les disciples et qui pousse au large. Comme cette expression maritime est belle et nous colle à la peau, nous pourrons la faire nôtre au moment de saluer notre évêque lors de son départ: Bon vent! Bonne mission!