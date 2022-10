Stress et alimentation

Difficultés répétées au travail ou à la maison, maladie d’un.e proche, perte de revenu et augmentation du coût de la vie ne sont que des exemples de stress que peut vivre une personne. Alors que certaines sources de stress sont temporaires, d’autres font partie du quotidien, semaine après semaine. Peu importe l’origine, on reconnaît que le stress entraîne des répercussions néfastes sur le bien-être physique et mental de la personne qui le vit.

Conséquences du stress sur les hormones

Lorsqu’il est mis continuellement au pied du mur, le corps humain a des moyens qui lui sont propres pour surmonter le stress. Par exemple, il sécrètera de l’adrénaline (qui augmente la pression sanguine et le rythme du cœur) et du cortisol (qui augmente la glycémie).

Un stress passager est rarement problématique. Cependant, s’il se manifeste au quotidien, ces taux élevés d’hormones peuvent influencer les comportements alimentaires, le poids et favoriser d’autres problèmes de santé.

Par exemple, on remarque que des taux de cortisol élevés peuvent engendrer des envies alimentaires plus marquées pour les aliments sucrés, salés ou gras; ces derniers, à leur tour, peuvent favoriser de la résistance à l’insuline (diabète de type 2), de l’obésité abdominale, de l’inflammation, des maladies cardiovasculaires ainsi que certains types de cancers.

Deux autres désavantages du stress chronique, c’est qu’il augmente les niveaux de ghréline (l’hormone qui stimule l’appétit) et réduit ceux de la leptine (l’hormone responsable de la satiété). Résultat: la personne stressée a tendance à manger plus souvent, et cela, sans trop savoir quand s’arrêter.

Conséquences du stress sur l’appétit

Alors que certaines personnes verront leur niveau d’appétit augmenter considérablement, d’autres auront peine à prendre une bouchée.

Lorsque le stress provoque une baisse d’appétit, il est important de trouver des stratégies pour continuer à s’alimenter, sinon s’ensuivront par exemple une baisse d’énergie, des déficiences nutritionnelles, de l’hypoglycémie, des maux de tête, de l’irritabilité, de l’insomnie, etc..

Pour ce qui est de la surconsommation d’aliments sucrés, salés ou gras, le problème que posent ces types d’aliments, c’est qu’ils sont comme un couteau à double tranchant: d’un côté, ils donnent l’impression de réduire les niveaux de stress, mais de l’autre, ce sentiment de réconfort n’est que passager. Avec le temps, l’habitude de manger ses émotions peut favoriser une prise de poids et même mener à des problèmes de santé.

Les solutions?

Déjà que la période de stress apporte son lot de difficultés, nul besoin d’en rajouter! Voilà pourquoi on doit favoriser le plus possible des habitudes alimentaires qui sont bienfaisantes à l’heure du repas, tels que respecter sa faim, prendre son temps pour savourer son repas, cesser de manger lorsqu’on se sent rassasié, préparer des aliments que l’on aime et opter pour des aliments nutritifs la plupart du temps.

Puis finalement, on apprend à prendre soin de soi en ayant recours à des stratégies qui ne sont aucunement reliées à la nourriture, par exemple la méditation, le yoga, la visualisation, la pratique d’activité physique et la gestion d’un meilleur sommeil.

Confier ses difficultés à une personne de confiance (membre de la famille, ami, médecin, psychologue, etc.) est une alternative qui peut également être très bénéfique. Bon samedi!