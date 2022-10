Un bon p’tit garçon

HEILLE! Le mot qui en a élevé plus d’un. Combien de parents ont fait régner leur autorité par ce simple mot? C’est fou de voir comment six petites lettres peuvent nous figer. Mais moi, il faut dire que j’ai toujours eu beaucoup de respect pour l’autorité.

En fait, j’ai tellement de respect pour l’autorité que je ne l’ai jamais défié… sauf peut-être une fois. J’étais en première année. Comme il mouillait dehors, nous avions été contraints de rester à l’intérieur pendant la période de récréation. On pouvait jouer ou dessiner.

Un moment donné, je remarque que notre professeure, Jeannette à Wilfrid, est sortie de la classe pour jaser avec l’autre professeur de première année, madame Germaine. Le problème, c’est que je n’étais pas le seul à l’avoir remarqué. Deux ou trois petits gars pleins d’énergie en ont profité pour partir au galop entre les bureaux. Déjà, j’avais très bien saisi le principe des consignes et je savais qu’il ne fallait jamais courir dans la classe. Jamais.

Voulant les aviser de ne pas faire cette erreur-là, j’ai essayé de les rattraper… en courant derrière eux et en leur criant: «Heille! Arrêtez d’courir; vous allez vous faire avartir!» C’est à ce moment-là que Jeannette est revenue dans la classe pour nous envoyer, moi et les autres, chacun dans un coin réfléchir. Heureusement pour moi et ma fierté, le coin qu’il restait pour moi était celui où se trouvait la poubelle. Alors, chaque enfant qui me demandait ce que je faisais-là, je leur répondais: «Nan nan, j’ai v’nu ch’ter un papier». Ma réputation de bon p’tit garçon était sauve, mais, une fois de plus, j’avais compris qu’il fallait respecter l’autorité.

Mais sinon, j’ai tellement de respect pour l’autorité que je ne l’ai jamais défié… sauf peut-être une autre fois. J’étais en troisième année dans la classe à Murielle Bouffard. On avait une fête au gymnase de l’école. Tout le monde était réuni.

Je me souviens que pendant l’activité, du lait nous avait été servi dans le fameux verre ciré jaune. Comme l’excitation était à son comble, ça donnait lieu à des idées plus ou moins bonnes. C’est alors que j’ai vu quelqu’un retourner son verre vide face contre sol et sauter dessus à pieds joints pour le faire éclater. Malheureusement pour lui, ça n’a pas fonctionné. Mais quand moi je l’ai essayé, malheureusement pour moi, ça a très bien fonctionné. Trop bien. Un retentissant POW!

Comme je n’étais pas habitué à faire des mauvais coups, je n’avais pas pensé regarder d’abord où étaient cachées les autorités… Deux secondes après ma niaiserie, Murielle m’accrochait le bras d’un air sévère pour me demander: «Qu’osse t’as fait là?» Sans me laisser le temps d’être mal à l’aise, elle ajouta d’un ton directif: «Tu vas prendre ton verre pis tu vas aller le jeter». Moi, sur les nerfs et étrangement sur le même ton qu’elle, je lui ai répliqué: «Où ça?»… Sans lui laisser le temps d’être estomaquée par ma question, mon cerveau m’envoya la réponse en majuscule et je me rendis à ma classe d’un pas militaire, la tête basse, avec un verre ciré tout écrapouti à la main. Chemin faisant, je me répétais à quel point j’avais été niaiseux de ne pas avoir respecté l’autorité.

Mais sinon, j’ai tellement de respect pour l’autorité que je ne l’ai jamais défié… sauf peut-être une autre fois. En arrivant au secondaire, à travers les nombreuses premières fois que l’on vit, on doit aussi apprendre à se doucher systématiquement après un effort physique.

Comme je n’étais pas super à l’aise de le faire, après mes premiers cours d’éducation physique, j’allais au vestiaire, mais je ne prenais pas ma douche. Cela dit, je n’étais pas le seul à faire ça. Et un jour, mon professeur de l’époque, Julienne Marois, nous attendait à la sortie du vestiaire pour nous demander si on avait tous bien pris notre douche. Moi, juste me poser la question, c’était suffisant pour déclencher un fleuve de sueur sous mes bras. Mais j’ai quand même menti par orgueil en me promettant que je ne me mettrais plus jamais dans le trouble comme ça. Pourtant, Julienne Marois m’arrivait à peu près à la taille… et je n’étais qu’en septième année. Comme quoi l’autorité n’a rien à voir avec la grandeur physique.

Mais sinon, j’ai tellement de respect pour l’autorité que je ne l’ai jamais défié… sauf peut-être une autre fois. Mon ami Baboum et moi, on était parti du bar Le Central avec notre amie Sandrine pour se rendre au guichet automatique du comptoir/caisse de Cap-aux-Meules, juste en face.

Je ne sais pas pourquoi, mais on était surexcités. On a couru jusque là, on est entré et on « jouait» à se poussailler devant le guichet pour savoir qui allait retirer son argent en premier. Du gros niaisage! C’est alors qu’on accroche accidentellement Sandrine et qu’elle tombe, emportant dans sa chute avec elle un gros présentoir de publications Desjardins. On en a ri une shot! Jusqu’à ce qu’on remarque que le présentoir était cassé en mille morceaux. Pas démonté, cassé! Brisé! Kapout!

Deux minutes après, on faisait des faces de «désolé» devant les caméras de surveillance en se trouvant encore un peu drôles. Mais c’est quand on est sorti de là qu’on a commencé à se demander: «Faque? Qui c’qu’appelle à la caisse demain matin?» C’est finalement moi qui ai reçu le mandat.

Je n’ai pratiquement pas dormi de la nuit tellement je me faisais des scénarios dans ma tête. L’autorité d’un gérant de caisse pas content d’avoir perdu son présentoir en plexiglas me glaçait le sang. Je n’avais pas peur de me faire tuer, mais je ne savais pas comment il allait réagir: bouder, fermer mon compte? Qui sait? Quand j’ai parlé au gérant de la caisse, Michel Nadeau, il m’a raconté qu’ils avaient beaucoup ri en regardant la vidéo de notre aventure. Finalement, il n’y a eu aucune conséquence à tout ça… à part un peu de honte et une nuit blanche bien méritée à se tracasser.

L’autorité, ça impressionne parfois. Mais ça nous empêche aussi de trop dépasser les limites. Ça nous évite quelques ennuis. Ça nous aide à rester un bon p’tit garçon. Mais moi, de toute façon vous le savez, j’ai tellement de respect pour l’autorité que je ne l’ai jamais défié… Jamais.

HEILLE!

On se r’parle.