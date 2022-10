Mettre fin au déclin

Pendant que la lieutenante-gouverneure du Niou-Brunswick lit son premier discours du Trône sous le règne de Charles III, le Bloc Québécois dépose une motion visant la rupture du Canada avec le système monarchique. S’agit-il d’un désalignement des planètes?

Je l’ignore, mais une chose est claire: le refus annoncé du chef du Parti québécois de prêter serment d’allégeance au nouveau roi du Canada et chef du Commonwealth semble produire un effet boule de neige.

Déjà, lors de leur assermentation récente, les deux autres députés du PQ, ainsi que ceux de Québec solidaire, ont également refusé de prêter ce serment. Ils ne pourront donc pas se présenter à l’Assemblée nationale du Québec, à l’ouverture de la nouvelle session prévue fin novembre.

Il ne faut pas être devin pour imaginer que le BQ allait emboîter le pas, même si ses députés ont toujours prêté ce serment d’allégeance lors de leurs précédentes assermentations. Reste à savoir ce qu’ils feront lors de l’assermentation de la future législature fédérale, possiblement en 2025…

Car la question monarchique n’aura toujours pas été réglée à ce moment-là, on s’en doute bien.

***

Quitte à décevoir quelques personnes, je ne nourris pas de hargne particulière envers le système monarchique. Il a ses défauts, certes, le premier étant que l’on ne sait plus qui mène le pays, l’honorifique étant confié à un gouverneur-général souvent inconnu et souvent mal aimé, et le pratico-pratique étant confié à un chef de parti souvent trop connu et lui aussi souvent mal aimé!

Contrairement à une monarchie absolue, un système monarchique constitutionnel tel que le nôtre, à cause de la division des pouvoirs, possède l’avantage non négligeable de nous éviter de vivre éventuellement sous un régime dictatorial, comme on peut le voir dans les monarchies du Golfe où les droits humains sont bafoués sans vergogne.

Cela dit, je ne suis pas contre l’idée de se délier de la monarchie, mais pas à n’importe quel prix! Je veux savoir précisément à quoi ressemblera le nouveau système avant d’y souscrire.

Surtout, je tiens mordicus à un régime qui mettra en place des pare-feu en béton contre le ratatinement de nos libertés, telle que la chose pourrait se produire si l’air du temps continue d’être pollué par les effluves totalitaristes circulant sur la planète à l’heure actuelle, ainsi qu’on a pu le voir récemment aux États-Unis sous la présidence surréaliste d’un dangereux mégalomane narcissique.

Je préfère encore un roi lointain à un fou furieux à la tête du pays!

***

De toute façon, ces temps-ci, ce n’est pas la monarchie britannique qui est le plus gros problème des francophones du Niou-Brunswick!

Le problème immédiat, c’est Blaine Higgs.

Un premier ministre plus proche de la droite radicale que de la droite progressiste qui guidait l’action politique de ses trois plus récents prédécesseurs bleus.

Non seulement est-il en train de détruire ce qu’ils étaient parvenus à bâtir de peine et de misère pour donner aux francophones la place qui leur revenait dans leur parti et dans la province, mais, pire encore, il est en train de démantibuler ces acquis, minant ainsi gravement leur avenir.

***

Qui peut garantir la survie des régies de santé homogènes? Kris Austin aimerait tellement ça, une fusion, convaincu qu’en fusionnant les deux, il y aurait deux fois moins d’usagers!

Qui peut assurer qu’on ne va pas tenter de refaire le coup des écoles bilingues, supposément pour remplacer les programmes d’immersion?

Quand on ignore autant que ce gouvernement le danger de telles écoles pour les francophones, on peut s’attendre à tout.

Quant à la révision de la Loi sur les langues officielles, repoussée d’échéance en échéance, à peine quelques mots anodins dans le discours du Trône. C’est presque plus insultant que si l’on n’en avait pas parlé! C’est dire l’état de déshérence linguistique de ce gouvernement!

C’est pourquoi je comprends et j’appuie la lettre des organismes qui pressent le gouvernement d’agir dans ce dossier. Seront-ils entendus?

Non, bien sûr. Et ils devront se résigner à faire appel à la Justice. Encore une fois.

On croyait le grand Dérangement terminé, mais on constate que l’Acadie dérange encore!

***

Il y a quand même quelques lueurs d’espoir. J’en veux pour preuve l’intention de la municipalité de Tracadie d’adopter une politique d’affichage en français. C’est déjà le cas à Dieppe, notamment. Bravo! Maintenant, il faudrait que toutes les municipalités francophones en fassent autant!

Oui, voilà des exemples patents de mesures que les francophones de la province peuvent prendre, via leurs municipalités ou leurs organismes, pour l’assurer, eux aussi, cette mozusse de protection et de promotion du fait français à laquelle se soustrait le gouvernement provincial qui a pourtant l’obligation constitutionnelle de le faire.

Prendre ses affaires en main, ça ne veut pas dire qu’on décharge le gouvernement des responsabilités qui lui incombent à cet égard, ça veut surtout dire qu’on n’attend plus après lui pour se défendre.

On agit! Dans le style: qui m’aime, me suive!

***

C’est dans cette optique que j’ai déjà proposé ici même de tenir un Grand Sommet de la Francophonie au Niou-Brunswick. Un sommet qui réunirait tous les acteurs, agents et intervenants du fait français dans la province. Tous les âges, tous les milieux, tous les secteurs, tous les horizons et tous les points de vue.

Les dossiers s’accumulent et la réalité n’attend pas les retardataires.

À l’heure actuelle, on déplore le déclin du fait français au Canada. Ce déclin ne va pas se résorber avec de belles paroles ânonnées par des politiciens en mal de popularité.

Ce déclin va se transformer en progrès à mesure que les francophones prendront d’eux-mêmes les initiatives propres à un tel revirement. Comme l’ont fait les conseillers municipaux de Tracadie.

Mais il nous faut un plan d’ensemble, une feuille de route, un échéancier et surtout des engagements fermes et réalistes de la part de tous les participants à un tel sommet. C’est ainsi qu’on mettra fin au déclin.

J’invite la SANB à y réfléchir sérieusement.

Han, Madame?