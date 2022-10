Bannir ce qui nous rassemble

Le saviez-vous? La province de Terre-Neuve-et-Labrador a son hymne national, tout comme l’Acadie a l’Ave Maris Stella, cette particularité étant due au fait que, jusqu’en 1949, la province était une entité indépendante. Cet hymne – l’Ode à Terre-Neuve – est chanté en toutes sortes d’occasions, en général à la suite de l’hymne national canadien et tous les enfants l’apprennent.

Qui plus est, et c’est une rareté, ses paroles ne comportent aucune mention de guerre, de domination, de sang versé ou d’étendard glorieux. The Ode to Newfoundland est en fait un poème, écrit en 1902 par le Gouverneur de Terre-Neuve, Sir Cavendish Boyle. Les strophes dont divisées en saison, chantant les merveilles de la nature environnante, de la mer, de la neige, des feuilles qui tombent en automne. Une beauté de texte, qu’on prend plaisir à chanter tant il évoque en chacun de précieux souvenirs.

Et pourtant! L’université Memorial y a trouvé des défauts impardonnables parce que, pour la première fois de son histoire, l’institution a enlevé l’Ode de sa cérémonie de collation des grades. Au nom de l’inclusion, l’université souligne que le poème ne mentionne pas le Labrador et que les nouveaux arrivants risquent de se sentir exclus par une phrase faisant référence aux ancêtres.

Vous dire le tollé général! Le journal local, les réseaux sociaux débordent d’indignation. Imaginez donc qu’on ne chante plus l’hymne national acadien parce qu’il est d’origine religieuse et risque de froisser les néo-acadiens et acadiennes, ou encore parce qu’il fait référence à ceux et celles qui nous ont précédés?

Au nom de l’inclusion, Memorial bannit donc un élément rassembleur de la société terre-neuvienne. Je sais de quoi je parle, je suis arrivée ici à l’âge de 17 ans et l’Ode est une des choses qui ont, très tôt, scellé mon appartenance à ma province. J’en ai appris les paroles très vite et j’ai les larmes aux yeux à chaque fois que je les chante, que ce soit en anglais ou en français (la communauté francophone a traduit l’hymne il y a fort longtemps). Au nom du respect individuel, on refuse au collectif un moment de communion qui évoque avec beauté tout ce qui nous attache à notre caillou.

Quand une institution supposément dédiée au «savoir» fait preuve d’une telle bêtise, on ne peut que se demander où notre société s’en va!