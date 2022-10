Se relever après les douleurs du passé

Cette semaine, je vous parle du plus récent roman de Jacques P. Ouellet qui nous transporte dans les horreurs de la guerre à travers le regard d’un jeune journaliste. Sur la scène musicale, Les sœurs Boulay débarquent avec leur nouvel opus qui se veut une lanterne dans la nuit.

Les rubans rouges d’Emma, Jacques P. Ouellet

Chaque fois qu’on ouvre un livre, on se demande bien ce qui nous attend. En lisant les premières lignes de ce roman, un doute s’est installé dans mon esprit, ne sachant pas trop si j’avais vraiment envie de poursuivre ma lecture. Mais après les premières pages, j’ai été littéralement happée par ce récit historique avec comme toile de fond les deux grandes guerres.

L’histoire débute en 1913 à Montréal. Patrice Olivier revient à la résidence familiale pendant un congé de ses études d’histoire et de journalisme à l’Université Harvard. Son père Pierre Olivier, un homme d’affaires et un élu municipal influent plutôt froid et sévère, vit dans une maison somptueuse. Dans cette résidence luxueuse, plane le souvenir d’Emma, mère de Patrice, décédée en lui donnant naissance. Si le père est plutôt distant, ce n’est pas le cas des employés Sébastien Vermette et Madame Pelletier. Celle qui a joué le rôle de mère auprès de Patrice lui révèle un secret au sujet de l’identité de son père en lui remettant les rubans rouges d’Emma. À peu près tous les personnages dissimulent des secrets.

Une fois son diplôme en main, Patrice revient à Montréal pour occuper un poste de journaliste au journal Le Savoir. La guerre éclate et le journaliste sera appelé à se rendre au front en Europe pour y réaliser des reportages. Il quitte ainsi son épouse qui est sur le point de donner naissance à leur premier enfant. Après avoir traversé l’Atlantique, le jeune journaliste vivra bien des aventures et des difficultés.

L’auteur arrive à nous faire vivre les émotions. En deuxième partie, le récit fait un bond dans le temps pour se retrouver en pleine deuxième guerre mondiale. C’est la journée du débarquement du 6 juin 1944 sur les côtes normandes.

Cette épopée romanesque nous transporte dans une intrigue captivante avec des personnages attachants. Si le récit est une fiction et que les personnages sont fictifs, il reste que l’aspect historique est bien documenté. Toutefois, certains événements sont plutôt prévisibles. On se dit que le hasard fait trop bien les choses.

L’auteur acadien avait publié ce roman en 1996 sous le titre de La promesse. Il a fait un travail de révision et de réécriture de certains passages. Deux chapitres ont été supprimés et la recherche a été étoffée. Son écriture est simple, compréhensible, bien qu’il y a certaines tournures un peu maladroites avec un peu trop d’emphase. Parfois quand on épice trop la sauce, elle perd un peu de son goût. C’est un roman qui se lit d’un trait du début à la fin. (La Grande Marée, 2022). ♥♥♥½

Les rubans rouges d’Emma – Gracieuseté Le quatrième album des sœurs Boulay: Échapper à la nuit. – Gracieuseté

Échapper à la nuit, Les sœurs Boulay

Résilience et bienveillance, voilà les mots qui me viennent en tête en écoutant le quatrième album des sœurs Boulay qui vient tout juste de paraître. «Que vaut la vie si on n’est rien dans l’univers, si on est petits tout petits, on veut faire de nous l’infini…» (extrait de Les lumières dans le ciel)

Sur ce magnifique opus, elles n’ont pas peur de nommer les choses qui doivent l’être. Dans la chanson Comme si, elles évoquent des abus du passé au sein d’un foyer familial difficile.

«Tu aimerais qu’on fasse comme si / Mais comment voudrais-tu que j’oublie la violence et les cris de mon enfance jusqu’à aujourd’hui / Tu comprends mal qui je suis / Et je sais que tu n’as pas changé / Moi je tolère le danger, mais j’ai mes enfants à protéger…»

Elles ne restent pas toutefois dans les blessures du passé, laissant pointer la lumière, en se disant que tout est possible comme en témoigne Laisse aller la vie.

Douze pièces composent cette nouvelle collection à la fois profonde, lumineuse, douce, mais aussi percutante.

On retrouve la belle complicité entre les deux auteures-compositrices-interprètes, les harmonies vocales, leur créativité, leur authenticité et cette douceur qui nous touche chaque fois.

Le style folk a été un peu délaissé pour tendre vers la pop moins dépouillée. Le disque s’ouvre sur un ton un peu ironique avec la chanson Je vais te faire danser sur un air accrocheur qui nous donne effectivement envie de bouger. Même si l’approche est un peu différente, on reconnaît bien les sœurs Boulay.

La réalisation a été confiée à Connor Siedel (Charlotte Cardin, Matt Holubowski).

À écouter absolument. ♥♥♥♥