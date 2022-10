Black Adam: un bel effort, mais…

Black Adam (en salles depuis le 21 octobre) est certainement une des entrées les plus moralement nuancées de l’Univers cinématographique DC. Cela n’en fait pas un grand film pour autant.

Créé en 1945, le personnage de Black Adam est loin d’avoir la même notoriété que Batman ou Superman. Anti-héros corrompu dans les bandes dessinées, cet être à la force peu commune alterne entre bon et gentil.

Pour sa première apparition au cinéma, Adam (Dwayne The Rock Johnson) est présenté comme le détenteur de pouvoirs que lui ont légués des dieux égyptiens cinq millénaires plus tôt. Après avoir délivré son peuple d’un monarque sanguinaire tirant sa puissance d’une couronne rare, Adam a été enterré dans un lieu secret – en compagnie de la couronne.

Cinq mille ans plus tard, une professeure d’histoire parvient à localiser le lieu mythique. L’arrivée de mercenaires en quête de la précieuse couronne sème la pagaille dans la caverne, réveillant au passage Black Adam.

Convaincue qu’Adam est une menace pour la stabilité du globe, une agence secrète américaine délègue quatre héros de la Société des justiciers (Hawkman, Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone) pour capturer Adam et l’emprisonner.

Sauf qu’une menace bien plus grande rôde en périphérie. Et le meilleur allié de la Société des justiciers pour éviter l’annihilation de l’humanité pourrait bien être… Black Adam.

Onzième film de l’Univers cinématographique DC, Black Adam suit la très galvaudée recette de chacun des épisodes précédents, alternant entre un humour très léger et une gravité par moment involontairement risible. Le tout enrobé dans un nauséeux déchaînement de pixels et de ralentis sur fond d’images numériques (à ma grande surprise, par moment, fort peu réussies).

Le film de Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise, The Shallows, Orphan) se démarque toutefois par ses frontières morales floues. Il est en effet parfois difficile de déterminer qui sont les bons et qui sont les gentils, Black Adam ne se considérant pas comme un héros. Qu’est-il alors? Bonne question, ses motivations n’étant malheureusement à peu près pas développées.

L’idée qu’Adam est prêt à franchir des frontières moralement floues pour parvenir à ses fins est intéressante. Elle n’a malheureusement pas grand-chose de nouveau, ayant notamment été beaucoup mieux traitée et développée dans le classique The Dark Knight, de Christopher Nolan (2008).

De toute façon, la petite dose d’originalité de Black Adam se perd dans l’abrutissante et incessante suite de scènes de combats qui semblent sorties tout droit d’un jeu vidéo.

Le film est aussi dépourvu de tout enjeu: Black Adam possède un mélange des pouvoirs de Superman, Hulk et Flash, ce qui le rend pratiquement invincible. Ses adversaires peuvent donc lui taper dessus encore et encore sans la moindre conséquence.

Seule consolation: Black Adam semble marquer un nouveau départ pour un Univers cinématographique DC moralement plus ambigüe. Mais est-ce que The Rock suffira à sauver une franchise dont de moins en moins de cinéphiles se soucient?

(Deux étoiles et demie sur cinq)

Raymond & Ray

Ewan MacGregor et Ethan Hawke sont deux demi-frères dans Raymond & Ray. – Gracieuseté

La très noire comédie dramatique Raymond & Ray (Apple TV+) divise la critique depuis sa mise en ligne, il y a une semaine. Je fais partie du groupe qui ont beaucoup aimé, notamment en raison du jeu de son duo de tête composé d’Ewan McGregor et d’Ethan Hawke.

Raymond (McGregor) et Ray (Hawke) sont deux demi-frères issus d’un père abject, Harris, qui les détestait tellement qu’il leur a donné le même prénom. Même à l’âge adulte avancé, les deux demi-frères portent encore les stigmates des passages à tabac et des humiliations dont ils ont été victimes par leur père.

Sans nouvelle de leur paternel depuis des années, les deux fils apprennent qu’il est décédé – et qu’il a demandé à ce qu’ils assistent à ses funérailles. Raymond et Ray acceptent donc de se prêter au jeu, sans savoir que Harris leur réserve un paquet de surprises…

Outre le caractère un peu cliché de ses deux personnages principaux, j’ai tout aimé de Raymond & Ray. Comme le film se déroule sous le thème du deuil, il est facile de faire un parallèle avec la série culte Six Feets Under (2001-2005), de HBO. L’humour noir est semblable, tout comme la puissance des malaises et le traitement du thème de la masculinité.

McGregor (Obi-Wan Kenobi dans la saga Star Wars) y est excellent, mais Ethan Hawke (The Black Phone, Sinister) est encore meilleur. Le vétéran brille chaque fois qu’il ouvre la bouche.

La dernière demi-heure de l’oeuvre du cinéaste Rodrigo García (qui a collaboré à Six Feet Under) est extrêmement touchante, portée par deux solos de trompette qui écorchent l’âme.

(Quatre étoiles sur cinq)