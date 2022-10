Le gouvernement abandonnera-t-il ses locataires?

Jill Green aura ses preuves à faire d’ici deux mois comme nouvelle ministre responsable du Logement. Elle doit trancher d’ici le 31 décembre sur la continuation – ou non – du plafond de 3,8% imposé par le gouvernement aux propriétaires de logements qui veulent augmenter leurs frais de loyers aux locataires.

Cette limite d’augmentation des frais locatifs, décrétée par l’ancienne ministre Mary Wilson, n’avait qu’une durée de deux ans et prendra fin dans deux mois.

Dans les médias, on stipule que des locataires du Nouveau-Brunswick ont déjà reçu des avis d’augmentation de leur loyer pour le 1er janvier 2023, le jour suivant la fin du plafonnement de 3,8%.

Certains propriétaires n’attendent que ça.

Ce changement législatif a pourtant permis à des milliers de ménages d’éviter des déménagements coûteux ces deux dernières années.

Il a aussi permis d’éviter que les loyers du Nouveau-Brunswick continuent d’augmenter à une vitesse telle que la plupart des familles ne pourraient plus suivre.

Cette nouvelle loi prévoyait aussi une protection pour les locataires. Elle indiquait que les propriétaires n’avaient plus le droit de mettre des gens à la rue sans motif valable.

Et Dieu sait combien de locataires ont vécu ce genre de situation dans la province.

Les logements, c’est encore une thématique où le gouvernement du Nouveau-Brunswick fait piètre figure. La plupart des provinces ont des lois solidement ancrées pour protéger à la fois les locataires et les propriétaires de situations malhonnêtes.

Au Québec, tout est encadré par la loi. Il n’y a pas de zones grises, le taux limite d’augmentation permis est annoncé annuellement par le gouvernement et les plaintes sont traitées par le tribunal administratif du logement. Il est beaucoup plus facile de se défendre face à une injustice.

Ici, c’est un free for all. Les propriétaires peuvent se permettre d’entrer chez vous sans préavis, augmenter les loyers à leur guise pour s’enrichir et vous mettre dehors si vous commencez à lui taper sur les nerfs avec vos droits.

Puisque vos droits, ils ne sont inscrits nulle part. Vous pouvez les garder pour vous.

N’essayez pas non plus de contacter le médiateur des loyers en cas de problèmes, puisque son seul rôle semble être celui de collecteur des dépôts de garantie.

Bref, le gouvernement devrait en faire plus et non moins, dans le dossier des locations au Nouveau-Brunswick.

Car s’il abandonne les locataires, il devra se préparer à construire davantage de logements sociaux pour accueillir les ménages qui ne pourront plus payer leurs loyers qui, certainement, augmenteront.

Dans le contexte où l’inflation prive déjà des centaines de Néo-Brunswickois de besoins primaires, j’ose croire que Jill Green aura l’audace de se tenir debout pour les gens qui l’ont élue.

Nous ne sommes pas tous politiciens ou encore issus de grandes familles. Certains d’entre nous ont déjà de la difficulté à vivre de paie à paie. On ne doit pas faire l’erreur de priver davantage les gens de l’argent qu’ils n’ont pas.