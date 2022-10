Liz Truss, la «falaise de verre» et la polarisation

Après seulement 44 jours au pouvoir, le 20 octobre dernier, la première ministre britannique Liz Truss a démissionné. Liz Truss illustre le syndrome de la «falaise de verre» pour les femmes en politique de même que les conséquences négatives d’une stratégie de polarisation.

La «falaise de verre» est une cousine du fameux «plafond de verre» qui fait en sorte que, dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont généralement pas accessibles à certaines catégories de personnes, notamment les femmes. Lorsqu’une femme atteint les sommets en politique, si c’est une première, on annonce que le «plafond de verre» a été brisé, même si dans bien des cas, elle se retrouve souvent sur le bord d’une «falaise de verre».

La «falaise de verre», c’est l’image choisie par les chercheurs Michelle Ryan et Alexandrer Haslam, de l’Université d’Exeter au Royaume-Uni, pour illustrer un scénario récurrent dans le domaine de la gestion, soit celui voulant que, bien souvent, les femmes soient nommées à des postes de pouvoir au moment où les organisations vacillent. On l’observe également en politique où on remarque que les partis politiques en crise sont davantage portés à élire des femmes à leur tête, qu’en temps normal.

Par exemple, au Canada, on n’a qu’à penser à Kim Campbell, devenue la première, et à ce jour la seule, première ministre du Canada en 1993 avec un règne qui n’a duré que quatre mois. Elle avait remporté la chefferie du Parti progressiste-conservateur du Canada alors que le parti était au plus bas dans les sondages dû à l’impopularité de son prédécesseur, le premier ministre Brian Mulroney.

On peut aussi penser à Theresa May qui est devenue première ministre du Royaume-Uni en 2016 en pleine crise post-Brexit, ce qui avait conduit son prédécesseur, le premier ministre David Cameron, à la démission. Bien qu’elle soit restée au pouvoir un peu plus de trois ans, la difficile gestion du Brexit dont elle a hérité a fait en sorte qu’elle a dû faire face à une forte défiance au sein de son parti et a dû se résoudre à démissionner.

En revanche, limiter la chute de Liz Truss uniquement au concept de la «falaise de verre» serait une analyse trop simpliste. Bien qu’il soit indéniable qu’elle s’est retrouvée à la tête du gouvernement britannique en gagnant la course au leadership du Parti conservateur qui était fort impopulaire dû aux frasques de son prédécesseur, le premier ministre Boris Johnson, elle souffrait aussi de son positionnement sur l’échiquier politique britannique.

Le Royaume-Uni est encore traumatisé du référendum sur le Brexit de 2016 qui entraîna le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Non seulement les négociations pour certains aspects du Brexit ne cessent de s’étirer, mais le pays s’est retrouvé extrêmement divisé et semble toujours l’être.

Liz Truss a pris avantage de cette division en se positionnant très à droite pour mieux se distinguer de ses adversaires lors de la course à la direction du Parti conservateur l’été dernier. Toutefois, puisque les membres du Parti conservateur sont beaucoup plus à droite que le reste de la population britannique, il fallait s’attendre à un décalage avec l’opinion publique quand Liz Truss a présenté ses premières politiques, notamment son «mini-budget».

Dans ce «mini-budget», le gouvernement britannique a annoncé une baisse d’impôts pour les plus riches, ce avait suscité de vives critiques au sein de la population. Face à ce mécontentement, Liz Truss a limogé le Chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng, sorte de ministre des Finances, ce qui accentua l’impression d’instabilité du gouvernement.

La démission de Lizz Truss, c’est aussi l’échec d’une stratégie de polarisation. En allant très à droite plutôt que vers le centre droit, Lizz Truss a pu gagner la course à la chefferie du Parti conservateur en durcissant ses positions.

Toutefois, en devenant directement première ministre, sans passer par des élections générales, elle n’a pas pu adoucir ses positions pour plaire à la majorité de l’électorat. Il n’est pas étonnant que son successeur Rishi Sunak, qui est devenu chef du Parti conservateur et premier ministre, promette de la stabilité et de l’unité, mais qu’il mise aussi sur un positionnement plus centriste.