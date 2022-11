Discours du Trône: Higgs nous promet encore plus de chaos

Le discours du Trône prononcé par la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick Brenda Murphy était à l’image du premier ministre Blaine Higgs: chiche et sélectif dans le choix de ses faits.

Le ton a été donné dès le départ: ce qui compte, c’est l’argent dans les coffres de la province plutôt que le bien-être des Néo-Brunswickois. On pouvait s’imaginer un premier ministre qui, un peu comme Oncle Picsou dans le monde de Donald Duck, se plaît à compter seul dans son avarice une montagne de pièces de monnaie qui ne cesse de grandir.

Très tôt dans le discours, le gouvernement s’est approprié le crédit pour le fait que l’économie du Nouveau-Brunswick connaîtrait sa plus forte croissance depuis la Confédération. À entendre parler la lieutenante-gouverneure, on aurait pu se croire au paradis. Pourtant, ici sur Terre, peu de Néo-Brunswickois seraient enclins à nous dire que leur qualité de vie est bien meilleure qu’elle l’était avant la pandémie.

De toute façon, le gouvernement de Blaine Higgs a beau se péter les bretelles, celui-ci n’a en réalité rien à voir avec l’explosion économique que vit présentement le Nouveau-Brunswick. La principale responsable, c’est la pandémie et les profondes transformations migratoires qui en ont résulté.

Cela dit, si Blaine Higgs s’est empressé de prendre le crédit d’une croissance entièrement fortuite, il s’est montré tout aussi pressé à se laver les mains de ses conséquences sociales.

Dans le dossier du logement, le premier ministre continue de croire dur comme fer à la magie du marché. La pénurie qui sévit et la crise d’abordabilité qu’elle entraîne, ne sont que temporaires; tout va bientôt rentrer dans l’ordre.

En effet, dans le monde féérique de Blaine Higgs, l’industrie de la construction va magiquement trouver tous les employés dont elle a besoin pour augmenter l’offre du logement. Pour le premier ministre, le fait que cette industrie soit aux prises avec une main-d’œuvre vieillissante qui a perdu le quart de son effectif au cours de la dernière décennie est sans importance.

À l’extérieur des trois grands centres du sud de la province, la construction résidentielle est en baisse malgré des besoins criants. Pour Higgs, ce fait non plus n’a pas d’importance. Il est donc inutile de mettre la main à la pâte pour développer une véritable stratégie du logement à l’échelle de toute la province, une stratégie qui reflète un tant soit peu l’ampleur de la crise présente et annoncée.

C’est un peu la même chose en santé. Plutôt que de plancher à voir comment il pourrait investir pour alléger les goulots d’étranglement dans le secteur, notamment en offrant de meilleures conditions de travail, il continue de défendre son refus de délier les cordons de la bourse en argumentant que l’argent ne règlera pas la crise en santé. L’ironie dans tout cela, c’est que c’est ce même gouvernement qui fait appel à du personnel infirmier d’agences privées payé bien plus cher que celui du secteur public pour éviter que le système ne s’effondre.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, Blaine Higgs promet des baisses d’impôt, ce qui ne l’empêchera pas bien sûr de continuer de réclamer une hausse dramatique des transferts d’Ottawa. De plus, sans doute dans le but de démontrer que le ridicule ne tue pas, Blaine Higgs invoque la nécessité de rendre la province encore plus attrayante aux gens de l’extérieur pour justifier ses baisses d’impôt sur le revenu. Or, comme chacun le sait bien, ce n’est pas les gens qui manquent, c’est notre capacité de les accueillir.

En somme, le message aux Néo-Brunswickois transmis par Higgs la semaine dernière est le suivant: si vous pensiez que j’allais vous aider à faire face au chaos des dernières années, détrompez-vous. Je vais plutôt me concentrer sur ce que j’excelle: aggraver la fracture sociale et la polarisation politique au Nouveau-Brunswick en m’attardant sur des dossiers comme l’immersion française et la fracturation hydraulique.