Ciel, que la vie est belle!

Scusez-la, mais je me sens un peu coincé, aujourd’hui. Coincé entre les saints et les morts. Une sorte de confinement silencieux, si vous voulez, vu qu’on ne célèbre plus les saints, le 1er novembre, et qu’on ne commémore plus nos morts le lendemain. Si la mort devait s’incarner de nos jours, elle deviendrait aussitôt persona non grata. Il faut se rendre à l’évidence: la mort est un tabou contemporain.

On l’a très clairement vu pendant la mautadine de pandémie qui nous est tombée dessus depuis deux ans. Sur la planète, plus de 6 500 000 morts à ce jour, et dire que certains se refusent encore à admettre que cette pandémie fut et demeure une calamité!

Parmi ces décès, combien de vieilles personnes sont mortes seules, littéralement abandonnées sur leur grabat à cause des strictes mesures sanitaires mises en place pour stopper la propagation du satané virus, au détriment du bien-être physique et moral de ces vieilles personnes atteintes? Combien sont mortes sans savoir et sans comprendre ce qui leur arrivait?

Et que dire des rites funéraires consentis à ces personnes décédées? Que n’a-t-on fait pour empêcher les familles et les proches d’inhumer avec dignité les dépouilles d’êtres chers, au nom du sacrosaint principe de précaution sanitaire, au détriment, cette fois, non plus de l’infortunée personne décédée, mais bien de ses proches?

Certes, on a râlé dans les chaumières. Mais pas si fort que ça, étant donné qu’on était déjà habitué bien avant la pandémie à faire des funérailles à la sauvette, à expédier ça en quelques heures, comme si la mort n’était plus qu’un inconvénient à régler le plus vite possible, pour ne pas trop bousculer nos horaires.

***

On ne veut plus voir la mort, on ne veut plus en entendre parler, on ne parvient plus à lui trouver quoi que ce soit de réconfortant ou d’apaisant. Ce n’est pas de l’indifférence à proprement parler. C’est plutôt de l’ordre du malaise, un malaise intime qu’il ne faut ni exprimer ni partager, au risque de perturber l’écosystème social tout entier tourné vers les illusions scintillantes d’une jeunesse éternelle, ce qu’on appelait autrefois la quête de la fontaine de jouvence.

Je me demande s’il y a un lien entre notre approche contemporaine de la mort et notre détachement religieux? Naguère, la religion offrait une sorte de plan d’action aux croyants: il suffisait de faire de son mieux sa vie durant pour mériter ensuite d’entrer au paradis, un lieu mystérieux où tout était pure merveille et pure béatitude.

C’était également un lieu où nous attendaient la parenté, les amis disparus, même des gens dont on avait perdu le souvenir. Mais plus personne ne nous attend aujourd’hui, surtout pour tous ceux qui ne croient plus en cette promesse de bonheur éternel.

Ou ceux qui n’y croient plus que par superstition. Un peu à la manière du pari d’un Blaise Pascal soutenant qu’il est préférable de croire en Dieu, peu importe qu’il existe ou non, afin de ménager ses chances d’entrer au paradis.

Dixit Pascal: «Si vous gagnez, vous gagnez tout; si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu’il est, sans hésiter.»

***

Autrefois, on mettait du temps à «laisser partir» le défunt. On se rassemblait, on évoquait ses bons coups, on célébrait ce qu’avait été sa présence dans nos vies, on le regardait figé dans la mort; ensuite, on suivait sa dépouille à l’église pour les grands honneurs; puis, on l’accompagnait au cimetière pour son dernier repos. On ne le lâchait pas jusqu’à la dernière minute.

Aujourd’hui, on l’incinère en catimini, ce qui nous évite de regarder la mort en face. Dans les meilleurs des cas, on expose l’urne, le temps de quelques poignées de main, et puis ça se termine par un goûter à la sauvette.

Rassurez-vous, je ne suis pas en train de porter un jugement sur nos rites mortuaires actuels. Je ne fais que comparer les rites de deux époques que j’ai connues.

Mon seul grand regret à cet égard, c’est qu’on n’accompagne plus les morts au cimetière, en signe de respect. J’ai toujours l’impression qu’on abandonne cette dépouille aux quatre vents!

C’est peut-être pourquoi tant de personnes refusent de nos jours d’avoir des funérailles!

***

Quoi qu’il en soit, hier et aujourd’hui, on est appelé à tourner les yeux vers le ciel, pour ceux qui croient qu’il se passe réellement quelque chose de fabuleux là-haut. On peut aussi se contenter de regarder dans notre cœur, au cas où l’on y distinguerait quelques sourires disparus, quelques clins d’œil d’anciens complices, quelques visages d’autrefois gravés dans notre mémoire.

À l’instar de plusieurs parmi vous, depuis le début de la pandémie, j’ai vu se dépeupler mon carnet d’adresses. Ironie du sort, la pandémie n’y est pour rien cependant: ce sont des départs de circonstances, ordinaires ou non, mais souvent cruels et toujours déchirants, qui me rappellent que j’avance, comme tant d’autres, vers le lieu où toute question est superflue.

Mais ce qui m’a le plus frappé dans cette accumulation de nouveaux deuils, c’est la difficulté de pouvoir rendre hommage à ces disparus comme il se doit, vu les contraintes liées aux mesures sanitaires. Mon frère a dû «attendre» des mois après son décès pour qu’on puisse l’inhumer, en l’absence de la plupart des gens qui peuplaient sa vie depuis des années. Sa vie n’avait pas vraiment été heureuse, et sa mort ne fit pas exception.

***

Qu’on ose la regarder en face, ou qu’on fasse semblant qu’elle n’existe pas, la mort est le seul fait de toute vie humaine auquel personne n’échappe. Parfois, je l’avoue, ça me fait peur.

À d’autres moments, quand j’ai le cœur en feu, je me surprends à penser que le pari de Pascal est un bon moyen de se jouer de cette peur, pour la neutraliser, la rendre moins exigeante.

Voilà où j’erre, comme une âme en peine, quand je suis coincé entre la Toussaint et le jour des morts!

Heureusement, l’essentiel demeure: ciel, que la vie est belle!

Han, Madame?