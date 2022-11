À nos risques et périls

Même si la majorité des Canadiens et Canadiennes disent que la Charte des droits et libertés est importante, personne ne semble s’y intéresser pas plus qu’à notre Constitution. N’importe quelle firme de sondage vous le dira, c’est l’inflation et le coût de la vie qui inquiète les citoyens.

Pourtant, nos droits ont rarement été aussi menacés depuis leur «enchâssement» dans la Charte. Le mot «enchâsser» pourrait laisser croire que nos droits fondamentaux sont à l’abri de tout risque, ce n’est malheureusement pas le cas! Comment? Pourquoi? À cause de la clause «nonobstant», qu’on pourrait qualifier plus simplement de clause «pour éviter de respecter certains articles de la Constitution quand ça nous arrange». Le Québec a utilisé cette clause pour imposer l’interdiction du port de signes religieux et voici que l’Ontario et la Saskatchewan s’y mettent aussi, l’une pour empêcher le droit de grève des travailleurs scolaires, l’autre pour rejeter certaines dispositions environnementales autour des exploitations pétrolières.

Je ne suis pas constitutionnaliste, mais il est bien évident que ce n’est pas l’objectif de cette clause (qu’on appelle aussi souvent Article 33) que de servir les gouvernements provinciaux à se défausser pour faire à leur tête. Reste que cette clause existe et je ne doute pas un instant que d’autres premiers ministres – mon regard se porte sur l’Alberta, oui! – se disent qu’ils pourraient bien en user.

Un détail est important: les droits démocratiques comme le droit de vote et la libre circulation sont hors de la portée de cette clause, tout comme les droits linguistiques. J’entends d’ici votre soupir de soulagement, mais il y a un «mais»: la clause s’applique à l’article 2 sur les droits fondamentaux – de conscience et de religion, d’association, de liberté d’expression y compris des médias – , les articles 7 à 14 (sur les droits juridiques) et l’article 15 qui porte sur la discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe ou les déficiences mentales ou physiques.

Si, à ce stade de votre lecture, vous ne commencez pas à vous inquiéter sérieusement, vous avez mal lu. Cette dérive constitutionnelle est grave. Elle affaiblit notre fédération en minant sa base, en dévalorisant la Charte des droits et libertés, document qui régit notre vie, individuelle et collective, au Canada. Chacun, aujourd’hui, devrait se sentir menacé et protester haut et fort. L’inflation tombera tôt ou tard, mais nos droits, eux, ne sont pas des produits de consommation courante.