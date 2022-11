Quand la créativité se réveille

En cette semaine de la FrancoFête en Acadie où la musique acadienne occupe une grande place, je vous propose d’aller à la rencontre de deux nouveautés signées par des créateurs aux parcours singuliers.

Anhédonie, Pierre Guitard

En novembre 2021, Pierre Guitard remportait le prix de la tournée Assomption Vie Radio-Canada à la FrancoFête, lui donnant ainsi une tournée de 14 dates en Atlantique pour 2023. Il avait alors déclaré que «c’était quand même «nice» de recevoir un prix pour la tournée d’un album qui n’est pas encore fini d’écrire…» Le voici donc ce deuxième opus qui arrive dans nos écouteurs ce vendredi. Pop planante, ambiante, poétique, dotée d’une grande tendresse, l’album s’ouvre avec Ce n’était pas la première fois témoignant ainsi de la quête du bonheur de l’artiste.

«J’ai invité le bonheur pour souper / J’y ai dit que j’allais laisser la porte d’en arrière débarrée / Qu’y pouvait rentrer sans cogner / J’y donne la permission / Mais j’pense qu’il va me choker / Comme la dernière fois / Pis l’autre fois d’avant / Ça l’air qu’y est ben occupé»

Symptôme de la dépression et autres troubles neuropsychiatriques, l’Anhédonie est la perte de la capacité à ressentir le plaisir. Même si sur ce nouvel effort se pointe l’espoir, il reste que le bonheur n’est pas nécessairement facile à trouver. «Y’a des gens qui m’écoutent quand je chante / Y’en a moins qui m’écoutent quand je parle / C’est peut-être parce que je parle trop souvent de comment je me sens quand tout part en couille…», chante-t-il.

L’auteur se met à nu en livrant ses faiblesses, ses insécurités personnelles et face au monde. On y retrouve aussi deux textes du poète Jonathan Roy (L’engelure et Si).

Dans la chanson Pourtant, Pierre Guitard nous rappelle que «pourtant l’espoir l’emporte / frappe à nos portes quand on ne l’attend plus.»

L’album se conclut de façon plutôt lumineuse avec Comme les autres où l’artiste se dit «moi aussi je veux croire que tout ira bien.»

Naviguant entre l’ombre et la lumière, le chanteur tente d’éteindre ses voix intérieures pour mieux avancer. Il nous offre des textes évocateurs, puissants, tellement bien ficelés; voilà sa grande force. Musicalement, c’est planant avec de belles mélodies presque hypnotiques, mais on a parfois l’impression que ça manque de contrastes d’une chanson à l’autre. Il a travaillé pendant deux années à ce projet d’album avec Jesse Mac Cormack auquel s’est jointe Rosie Valland. À mon avis, ce deuxième opus que je préfère au premier pourrait se tailler une belle place sur la planète de la musique francophone. ♥♥♥½

Pierre Guitard. – Gracieuseté: Émilie M.A.H. Pierre Guitard lance un nouvel album ce vendredi. – Gracieuseté Chris Belliveau vient de lancer un premier album. – Gracieuseté Chris Belliveau. – Gracieuseté: Marc-André Belliveau

Album éponyme, Chris Belliveau

Ex-membre des BackYard Devils, le guitariste Chris Belliveau a accompagné un grand nombre d’artistes acadiens de différents styles musicaux. On l’a vu aussi sur des plateaux de télévision comme musicien maison. Le voici qu’il débarque avec son premier album solo. C’est d’abord le désir de création qui l’a poussé à réaliser cet opus. Depuis que les BackYard Devils ont cessé leurs activités, il cherchait à retrouver l’aspect créatif de son métier. «J’adore ça être un «side man», mais il n’y a pas beaucoup d’espace de reste pour la créativité.»

La première chanson du disque, Swing la rig, lui a donné l’élan nécessaire pour continuer dans cette voie. «Ça a ouvert un petit chemin dans mon cerveau. Je me suis dit ok, je peux aller dans ce petit coin et je pense que ça peut marcher. Quand j’écrivais, c’était vraiment la manière dont je parle, ce n’était pas forcé.»

Celui qui possède un studio d’enregistrement avec Mike Trask à Memramcook a enregistré les albums de beaucoup de musiciens francophones qui ne se gênent pas pour inclure du chiac dans leurs chansons. Ça a été une source d’inspiration pour l’artiste.

Avec cette première offrande, le musicien ne s’est pas imposé de limites. «Je me suis lâché lousse.»

Ça ne manque surtout pas de groove. Mélange de blues, de rock, de cajun avec un son des années 1960 et 1970 et l’énergie du métal.

«C’est un peu ce qui manquait dans ma vie de musicien […] que je n’avais pas nécessairement dans les autres groupes. »

Ses textes plutôt rudimentaires traitent d’histoires d’amour, de ruptures, de quotidien inspirés par Memramcook, un peu dans l’esprit de Menoncle Jason. La caricature n’est jamais trop loin. Chris Belliveau admet que le chanteur country l’a certainement influencé. Il faut dire qu’ils sont deuxièmes cousins et qu’il y a des histoires familiales assez inspirantes, note-t-il.

L’album a été enregistré et réalisé avec Mike Trask dans leur studio à Memramcook. Sa plus grande force se trouve certainement dans la musique. Il a toujours eu une abondance d’idées pour les guitares, confie le musicien qui tenait à avoir un son unique et vintage. L’équipement du studio est entièrement analogique. Pour un premier effort, c’est une belle surprise et je vous invite à découvrir l’univers de Chris Belliveau. ♥♥♥