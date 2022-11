The Good Nurse: le tueur fantôme

Le système de santé canadien va mal, c’est un fait. On peut toutefois se consoler en se disant que c’est bien pire aux États-Unis, comme le démontre The Good Nurse (Netflix), un suspense médical adapté d’une histoire vraie qui relate l’arrestation d’un infirmier qui aurait tué… 400 de ses patients.

Le soignant en question s’appelle Charlie Cullen (Eddie Redmayne). On fait sa connaissance alors qu’il occupe un poste dans un dixième hôpital depuis le début de sa carrière, celui-là en Pennsylvanie.

Cullen n’a absolument rien d’un tueur. Il se lie même d’amitié avec Amy (Jessica Chastain), une collègue au coeur fragile qui tente désespérément de s’accrocher à son poste suffisamment longtemps afin de bénéficier de l’assurance maladie qui y est associée – et ainsi subir une greffe.

Quand une première patiente de Cullen meurt, la police commence à rôder. La direction de l’hôpital fait toutefois rempart et menace de renvoi chaque membre du personnel qui collaborera avec les enquêteurs.

Croyant avoir découvert le modus operandi de Cullen, Amy décide de faire part de ses soupçons à la police, au péril de sa carrière, et donc, de sa santé…

Solide et frustrant

Dans l’ensemble, The Good Nurse est un suspense très potable. Même si on se doute dès la première minute des deux heures que dure le film que l’infirmier tueur sera mis hors d’état de nuire, le courage d’Amy fait qu’il est impossible de rester insensible.

Parlant de l’histoire, elle est adaptée d’un livre de Charles Graeber, publié en 2014. Et on ressent une immense frustration devant ce qui nous est raconté.

Cullen, pour un, était un rapace de la pire espèce avant d’être emprisonné: ses victimes étaient des gens extrêmement vulnérables qui n’auraient jamais pu soupçonner que l’homme payé pour prendre soin d’eux était un psychopathe.

Le pire est que les directions de pas moins de dix hôpitaux américains avaient des doutes sur la culpabilité de Cullen. Elles ont plutôt choisi d’enterrer le problème plutôt que de confier leurs soupçons à la police, de crainte que l’affaire devienne publique et entraîne une avalanche de poursuites judiciaires civiles de la part des familles des victimes.

C’est ce qui arrive, j’imagine, dans un système de santé où la fortune des propriétaires a préséance sur le bien-être des patients…

Il va sans dire que Chastain – trois fois finaliste pour un Oscar et cinq fois en lice pour un Golden Globe – est étincelante. Son humanité transcende l’écran.

Redmayne (Norbert Dragonneau de la saga Fantastic Beast) est aussi très bon, même s’il n’a pas vraiment l’occasion de briller avant le troisième acte. Il devient alors d’une terrifiante et psychotique imprévisibilité.

Petite déception: le cinéaste danois Tobias Lindholm a opté pour une cinématographie décolorée et une luminosité limitée, ce qui gâche un peu le visionnement.

Reste que dans l’ensemble, The Good Nurse mérite qu’on s’y attarde, ne serait-ce que pour le caractère totalement effrayant de l’histoire qu’il raconte.

(Trois étoiles et demie sur cinq)

Barbarian

Georgina Campbell dans une scène de Barbarian (Disney+). – Gracieuseté

L’Halloween est derrière nous, mais si vous avez envie d’un film qui fait autant peur que réfléchir, je vous conseille fortement Barbarian (Disney+).

Davantage connu pour ses talents de documentaristes, Zach Cregger fait une incursion dans la fiction et signe le scénario et la réalisation de Barbarian, un suspense qui se déroule dans un quartier abandonné (et terrifiant) de Detroit.

Là, une jeune femme, Tess (Georgina Campbell) débarque dans un Airbnb où loge déjà Keith (le toujours brillant Bill Skarsgard, interprète du sanguinaire clown dans le classique Ça). Visiblement, l’agence qui gère la maison a fait une erreur dans les réservations.

Quand elle s’enferme par mégarde au sous-sol, Tess découvre une porte dissimulée qui mène à une série de couloirs sous-terrains. C’est à ce moment que l’horreur débarque…

Le synopsis de Barbarian laisse présager une intrigue à la The Rental (2020) ou au récent Gone in the Night (2022). Le film est plutôt un mélange entre The Cave (2005) et Paranormal Activity: Next of Kin (2021), le tout agrémenté d’un surprenant humour burlesque porté par Justin Long (Jeepers Creepers, Live Free or Die Hard) dans un rôle secondaire.

J’ai particulièrement aimé que cet intense suspense se tienne loin du surnaturel, même si, disons-le, le récit est difficilement plausible.

Or, la raison d’être du film ne tient pas tant dans son histoire, mais plutôt dans le triste message qu’il souhaite nous livrer: les pires barbares de notre société sont les lâches qui abusent des femmes en étant violents et contrôlant.

(Trois étoiles et demie sur cinq)