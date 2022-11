Le retour de Lula

En politique, on a souvent vu des politiciens tenter, avec succès ou pas, de revenir au pouvoir. Au Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva a réussi de justesse son retour et se trouve désormais à la tête d’un pays extrêmement divisé.

C’est un retour spectaculaire qu’a réussi Luiz Inacio Lula da Silva après un passage en prison. Pour prouver qu’il est encore «cool» malgré ses 77 ans, et surtout qu’il n’appartient pas au passé, celui qu’on surnomme «Lula» a multiplié les vidéos sur le réseau social Tik Tok.

Toutefois, revenir en politique est un exercice périlleux où plusieurs se sont cassé les dents. Il existe tout de même des cas d’exception où des politiciens ont su miser sur leurs expériences et sur la nostalgie d’une époque pour convaincre leurs électeurs.

Ainsi, l’Amérique du Sud a connu quelques politiciens qui ont réussi avec succès à revenir au pouvoir. Au Venezuela, Carlos Andrés Pérez a été élu président de la République une première fois de 1974 à 1979 puis une deuxième de 1989 à 1993.

Il y a aussi eu en Argentine Juan Perón, immensément populaire notamment grâce au couple qu’il formait avec son épouse surnommée «Évita», qui a été président de 1946 jusqu’en 1955, au moment où il a été renversé par un coup d’État. Il s’exila par la suite au Paraguay et en Espagne avant de se faire réélire à la présidence de l’Argentine en 1973 jusqu’à sa mort en 1974.

Luiz Inacio Lula da Silva, ancien syndicaliste, a présidé le Brésil de 2003 à 2011, durant une période prospère pour le pays. À l’époque, on associait le Brésil au BRICS, soit un acronyme en langue anglaise regroupant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, qui étaient alors des marchés émergents qui devaient alimenter la croissance mondiale pour les années à venir.

Il serait souhaitable que Luiz Inacio Lula da Silva ne tombe pas dans le piège de la nostalgie, en tentant de répéter des recettes qui ont eu du succès au début des années 2000, puisque la situation économique a bien changé. Non seulement l’économie n’est plus la même, mais le pays n’est plus le même tant il s’est transformé d’un point de vue politique.

Le Brésil s’est depuis appauvri, l’écart entre les pauvres et les riches s’est agrandi et la forêt amazonienne s’est dégarnie. C’est aussi la scène politique qui n’est plus la même avec une extrême droite qui est toujours très forte et très présente au sein de l’ensemble des paliers gouvernementaux de même qu’au sein de la société civile.

Après tout, Luiz Inacio Lula da Silva n’a gagné que par une faible marge sur son opposant, le président sortant Jair Bolsonaro. Les partisans de Jair Bolsonaro ont eu comme prix de consolation des victoires électorales à plusieurs postes de députés et de sénateurs au Congrès du Brésil lors des élections d’octobre dernier, de même que des postes de gouverneurs dans nombreux États du pays.

Le président Jair Bolsonaro aura réussi à libérer une parole haineuse dans le débat public, sous la forme notamment de propos racistes, sexistes et homophobes. Un peu comme Donald Trump qui a transformé la politique américaine, Jair Bolsonaro a transformé, par son populisme d’extrême droite, la politique brésilienne.

Jair Bolsonaro a montré qu’il est possible d’aller chercher des millions de voix sans avoir l’appui des médias traditionnels, mais en misant sur la désinformation diffusée par TikTok, Telegram, WhatsApp et les autres réseaux sociaux. Cette observation illustre que les démocraties sont désormais vulnérables face aux réseaux sociaux.

C’est sans doute pourquoi la victoire de Luiz Inacio Lula da Silva, même par une faible marge, a été accueillie un peu partout dans le monde comme un soulagement. Contrairement à son prédécesseur, Luiz Inacio Lula da Silva pourra sans doute redonner au Brésil toute sa place sur la scène internationale.

La nouvelle de la victoire de Luiz Inacio Lula da Silva a aussi été accueillie comme un soulagement pour les environnementalistes du monde entier. Elle donne l’espoir d’un retour des préoccupations environnementales en général, et du sort de l’Amazonie, qu’on surnomme parfois le «poumon de la terre», en particulier.