Le farro: un grain ancien à découvrir

Originaire de l’Italie, le farro est un grain qui appartient à la même famille que le blé. Bien que plus dodu et croquant, son grain ressemble davantage à l’orge qu’au blé. Cela dit, si vous aimez l’orge, vous risquez fortement d’aimer aussi le farro!

Attraits nutritionnels

Avec 31 g de glucides, 5 g de fibres et 7 g de protéines par demi-tasse (125 ml) de farro cuit, ce grain n’a vraiment rien à envier au riz blanc!

D’une part, les glucides fournissent de l’énergie au corps et au cerveau alors que les fibres ralentissent la digestion, prolongent la satiété (sensation d’avoir l’estomac plein) et permettent une meilleure stabilité de la glycémie (niveau de sucre dans le sang). Les fibres permettent également un bon transit intestinal (régularité). Pour ce qui est des protéines, elles ralentissent aussi la digestion, prolongent la satiété et permettent une meilleure stabilité de la glycémie.

Achat

Si votre supermarché ne vend pas ce produit, dirigez-vous vers un magasin d’aliments naturels, au Bulk Barn ou sinon, commandez-le en ligne. Il est disponible sous différentes formes: entiers, perlés, décortiqués et même précuits.

Pour tirer profit de sa valeur nutritive, optez pour du farro entier. Certes, les grains seront un peu plus longs à cuire, comme c’est le cas des autres grains entiers, mais vous en retirerez tellement de bienfaits.

Cuisson

La cuisson du farro est semblable aux autres types de grains entiers. On le cuit dans le double de liquide: 1 tasse de farro pour 2 tasses de liquide. Il est beaucoup plus savoureux lorsqu’on le cuit dans un bouillon de légumes plutôt que dans l’eau. Des herbes fraiches et des épices rehausseront également sa saveur.

Pour une texture al dente, on le cuit environ 20 minutes et pour une texture moins croquante sous la dent, on le cuira 30 minutes.

Le farro en cuisine!

Grains très polyvalents, le farro se consomme chaud ou froid. Voici quelques façons de le cuisiner et de le servir.

– On peut le servir en accompagnement, pour remplacer le riz, le quinoa, le couscous, etc.

– On peut l’ajouter dans les soupes et les ragoûts. Allez voir la recette de soupe crémeuse aux lentilles, farro et tahini de Loounie sur le site Mordu.

– On peut le cuisiner en salade ou l’ajouter dans les bols poké.

– On peut en faire un farroto, un genre de risotto.

– On peut s’en servir pour farcir des tomates, les courgettes ou les poivrons.

– On peut le manger en céréales, en remplacement du gruau. Pour un déjeuner complet, on y ajoute une touche de yogourt grec, des fruits coupés en dés et un filet de sirop d’érable.

En espérant avoir piqué votre curiosité à cuisiner le farro, je vous souhaite un excellent mois de novembre.