Si fragile

Novembre commence avec des températures exceptionnelles. Or, la joie du beau temps est en demi-teinte. Les changements climatiques sont aussi responsables de ce redoux. Pas de quoi se réjouir! Notre planète est fragile: nos actions individuelles et collectives menacent un équilibre précaire.

Fragile. C’est le mot du mois. Dans la tradition chrétienne, novembre est marqué par la prière pour les disparus et la réflexion sur la mort. Cette fatalité, plus que toutes les autres composantes de nos vies, montre le caractère provisoire de l’existence: personne ne peut échapper à la mort. Le poète a raison de chanter qu’on ne choisit pas toujours la route. Ni même le moment du départ.

Avant cette brisure ultime, nos vies entières sont traversées par la fragilité. Elles sont brisées par les épreuves, les accidents et les maladies. Depuis deux ans, un virus microscopique a bouleversé nos vies. Ayant l’astuce d’un David contre Goliath, ce virus a déjoué les pronostics et montré la fraternité illusoire d’une planète coupée en deux: ceux qui ont les moyens de se faire vacciner, et les autres.

Nos systèmes ressemblent aussi à des châteaux. De sable ou de cartes, à vous de choisir! Celui de l’économie chancelle alors que plusieurs croulent sous l’inflation. Celui de la politique est secoué par la remise en question des assises de la démocratie. L’ordre mondial ne rassure plus. Avec l’invasion de l’Ukraine et les jeux dangereux entre les Corées, on voit la résurgence de blocs d’influence disparus depuis la fin de la guerre froide.

Parmi les institutions en souffrance, l’Église n’est pas en reste. Avec des ressources réduites, des liturgies dépouillées et des leaders en quête d’inspiration, la voilà appauvrie de ce qui faisait sa gloire d’autrefois: la force du nombre, l’influence indue de son message, la richesse de ses avoirs. Il vient ce jour où tout cela sera passé: «ce que vous contemplez, il n’en restera pas pierre sur pierre» (Lc 21).

Et si la situation de l’Église actuelle lui permettait de devenir à l’image de Celui qui l’anime? Et si Dieu permettait cet appauvrissement pour révéler une dimension de son identité? À une Église forte, correspondait l’image d’un Dieu magnanime et tout-puissant. À une Église pauvre, correspond davantage un Dieu fragile et vulnérable avec la seule puissance d’aimer.

Chaque fois que les disciples ont voulu régner par la force, ils ont été rabroués. Voulant épargner Jésus des souffrances de la Passion, Pierre s’est même fait traiter de «Satan» par le Maître. Le Dieu de l’Évangile n’a jamais rougi de ses fragilités. Il va jusqu’à proposer cette valeur comme règle de vie. Il en fait une béatitude: «Heureux les pauvres de cœur». Il faudrait bien que l’Église Lui ressemble.

La tentation est grande de vivre comme si la pauvreté ne nous atteignait pas. Ou de vouloir l’éliminer. Pourtant, elle est essentielle pour vivre en vérité. Le défi actuel: non pas se complaire dans la pauvreté, mais ne pas faire comme si elle n’existait pas. Non pas l’évacuer à tout prix, mais la vivre comme un lieu de révélation d’identité personnelle et ecclésiale. Non pas la contourner, mais lui permettre de creuser un espace en soi (à la manière du jeûne) qui permet d’accueillir ce qui vient.

Nous mettons beaucoup d’efforts à cacher nos vulnérabilités. À vivre comme si elles n’existaient pas. Ou comme si elles n’étaient que des parenthèses dans nos existences. Or, vivre en ce monde, c’est être confronté à des limites qui se déclinent sous plusieurs formes: maladies, handicaps, séparations, précarités financière et relationnelle.

Lorsqu’une existence ne permet pas de faire une place à ses fragilités, les risques de déraper sont grands. La négation de ses faiblesses peut causer des dégâts. C’est vrai dans une vie personnelle. Et dans un corps social.

Le renouveau de la vie passe par l’acceptation de ses vulnérabilités. Même de ses pertes. Lorsque les artifices tombent, il reste l’essentiel. Consentir aux épreuves inévitables de l’existence, c’est aussi réaliser que, loin d’être autosuffisants, nous avons besoin des autres. Dans un cœur fragile et vulnérable, les ressources affectives de l’empathie et de la compassion murissent

Comment garder vive la conviction que nous sommes accueillis et aimés dans notre fragilité? Nous pouvons être blessés, mais jamais abandonnés. Même avec le sentiment d’un vide intérieur, nous sommes habités d’une Présence.

Les crises sont des occasions de vérité. En méditant sur les difficultés des premiers chrétiens quelques années après la mort du Christ, quelqu’un a osé dire «Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort» (II Cor 12, 10).

À vingt siècles d’intervalle, notre humanité osera-t-elle vivre cette conviction?