Higgs doit démissionner

Dans le dossier linguistique, le premier ministre Blaine Higgs multiplie les scandales comme Jésus multipliait les petits pains. Après avoir repoussé à plusieurs reprises la date de sa réponse au rapport de la Commission sur la révision de la Loi sur les langues officielles, ce qui est carrément scandaleux, et avoir mis sur pied un comité partisan pour s’occuper de la question, ce qui est encore plus scandaleux, on apprend qu’il a nommé à ce comité le Bonhomme Sept-heures linguistique, Kris Austin, ce qui est LE scandale de tous les scandales!

On vient de reculer nos horloges d’une heure. C’est de la petite bière à côté de Blaine Higgs qui fait reculer la province d’un an à toutes les semaines.

***

Quand il est devenu chef des conservateurs, plusieurs se sont inquiétés, à juste titre, de son ancienne affiliation avec le CoR (le Parti Confederation of Regions), dont il avait même voulu jadis devenir le chef.

Devenu plutôt chef des conservateurs, ce fin renard, déguisé en mouton, a fait de l’œil aux francophones, allant même jusqu’à promettre d’apprendre le français. Ce qu’il n’a pas fait, annonçant même, il y a quelque temps, avec mépris, qu’il abandonnait cette idée.

Ayant été boudé par les francophones aux élections de 2018, il ne trouva rien de plus intelligent à dire que les francophones seraient capables de voter pour des abat-jour pourvu qu’ils soient rouges. Le fin renard venait d’enlever sa fausse peau de mouton.

Ensuite, comme dans un film où la réalité dépasse la fiction, il eut la chance, alors qu’il dirigeait ce gouvernement minoritaire, d’avoir l’appui de trois avatars du CoR, relookés en députés de l’Alliance des gens, parti politique aussi insignifiant que dangereux, paradoxalement.

***

Puis, aux élections suivantes de 2020, ayant obtenu une majorité de sièges sans les francophones, Blaine Higgs eut tôt fait d’ignorer royalement ces derniers.

Faisant fi des objections horrifiées des francophones et aussi d’anglophones ouverts d’esprit, l’ancien aspirant-chef coriste, devenu premier ministre, poussa l’injure jusqu’à recueillir sur son rafiot louvoyant ses avatars rescapés de l’Alliance des gens, puisqu’il n’était plus nécessaire de se déguiser ni en mouton, ni en coriste, ni en allianciste, pour faire damner les francophones. Le Parti conservateur s’en chargeait.

Mais la farce n’était pas finie! Il lui fallait quand même faire semblant de montrer aux francophones qu’il appréciait tellement leur langue qu’il souhaitait que tous les petits anglos de la province l’apprennent par cœur! Et pour ce faire, rien de mieux que d’abolir les classes d’immersion en langue française!

Comme dirait Molière: et voilà pourquoi votre fille est muette!

***

Mais l’Acadie, elle, n’est pas muette. Elle parle. Elle parle français. Elle parle même anglais. Et c’est ce qui la pénalise: l’anglais. Parce qu’elle remplit toutes les cases du jeu, elle est pénalisée par ceux qui ne savent pas jouer au bilinguisme.

J’ai une version nouvelle du jeu à proposer. Elle est très facile à apprendre. Et elle ne peut qu’assurer la victoire!

En effet, étant donné que c’est le gouvernement néo-coriste Higgs-Austin qui aujourd’hui refuse de s’acquitter de ses responsabilités légales, c’est à nos députés francophones rouges ou verts que je proposerais de commencer la partie: annoncer en conférence de presse qu’ils ne s’adresseront plus qu’en français aux ministres, députés et hauts fonctionnaires, y compris par l’écrit. À l’Assemblée législative et hors de la Chambre.

Cette espèce de grève du zèle linguistique ne toucherait pas les citoyens «ordinaires», mais seulement les personnes élues ou nommées pour administrer la province.

***

Ce serait un geste de résistance, présenté avec sérieux, un geste radical, car il faut en passer par là pour «sensibiliser» de manière proactive un gouvernement sans conscience politique, historique, sociale ou culturelle.

Au début, certains vont glousser, d’aucuns seront déconcertés, d’autres encore seront mécontents. Après quelques jours, on commencera à sentir que ça dérange le bon fonctionnement de la machine gouvernementale.

Certains seront furieux. On invoquera toutes sortes d’arguments, surtout par la manipulation et le chantage émotionnel, pour que cesse cette affirmation positive du fait français dans toute sa splendeur.

L’essentiel sera de résister.

***

En peu de temps, les médias s’empareront de l’affaire qui aboutira inévitablement dans l’univers politique canadien. Parce que ce sera un geste historique, du jamais vu au Canada.

La pression deviendra à ce point insoutenable pour le gouvernement néo-coriste de la province qu’il sera obligé de faire face à la musique: c’est-à-dire, commencer à gouverner dans le respect de ses obligations constitutionnelles à l’égard des francophones.

Peut-être se résoudra-t-il alors à le créer ce fameux Comité législatif permanent sur les langues officielles que réclame à hauts cris la société civile acadienne, ce qui permettrait enfin que soit dûment enclenchée la révision statutaire de la Loi sur les langues officielles.

***

Cette proposition peut sembler farfelue. Elle ne l’est pas. Au contraire, elle est révolutionnaire! Car au lieu de réagir en victime face à une situation injuste, elle incite à renverser la dynamique pour que ce soit ce gouvernement intimidateur qui se retrouve en position d’intimidé.

Je lance cette idée, une parmi tant d’autres possibles, pour que les députés libéraux et leurs collègues du Parti vert prennent conscience qu’ils ont du pouvoir, même dans l’opposition. Ils ont un outil précieux pour se défendre: leur langue!

***

«Mon pouvoir, j’y crois!», répétait Jean-Maurice Simard. Il suffit de l’utiliser ce pouvoir de la langue pour en faire une arme invincible. Pas besoin d’aller en cour, ou de monter aux barricades. Seulement s’affirmer dans la non-violence, sans s’excuser.

S’affirmer seulement en étant soi-même, c’est-à-dire: francophone. Sans rien demander non plus, ce qui serait encore plus embêtant pour ceux qui seraient visés.

Nos députés doivent redevenir des francophones unilingues le temps qu’il faudra pour démontrer à ce gouvernement écervelé que les jeux sont faits.

Quant à Blaine Higgs, vu les dégâts qu’il a causés dans le dossier linguistique, et vu les torts qu’il cause aux francophones, s’il tient vraiment à se rendre utile, il doit démissionner.

Han, Madame?