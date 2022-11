Plus qu’une gifle…

Il ne suffit donc pas au premier ministre Blaine Higgs d’ouvrir les portes du Cabinet à Kris Austin, mais il doit aussi le nommer au groupe de travail interne des députés progressistes-conservateurs qui élaborent les plans du gouvernement pour la Loi sur les langues officielles.

Les positions d’Austin sur ces questions sont bien connues. Il est anti-bilinguisme et compte tenu de sa volonté d’éroder les services et soutiens aux francophones, il est donc anti-francophone.

Ne vous méprenez pas. Le premier ministre Higgs s’amuse aussi avec ça. Si le fait de donner à Austin un poste au cabinet était une gifle aux francophones, sa dernière nomination à ce groupe de travail est, purement et simplement, la façon pour Higgs de faire un doigt d’honneur aux francophones.

Oui, M. Higgs a essayé de défendre ses décisions. Comme l’affirme le premier ministre, il souhaite une diversité d’opinions au sein de ce groupe de travail qui, comme il le souligne, comprend également Réjean Savoie et Daniel Allain, deux francophones. Selon cette logique, tout est équilibré, et personne n’a à craindre quoi que ce soit.

Si seulement.

Tout d’abord, Savoie est un poids plume qui a peu d’influence sur le parti puisqu’il n’a été élu qu’en juin 2022 et qu’il ne sera probablement pas là pour longtemps.

Deuxièmement, c’est une pure folie de penser que M. Allain est ce grand sauveur et gardien de tout ce qui est francophone au sein du Parti conservateur. Bien qu’Allain ait une expérience intéressante, quiconque pense qu’il peut protéger les droits des francophones face à un tsunami de conservateurs de la vieille garde qui sont anti-bilingues et anti-francophones n’a pas les idées claires. Et, n’oublions pas, M. Allain a volontairement rejoint les conservateurs, ce qui signifie qu’il croit en leurs valeurs. En effet, il semble de plus en plus qu’Allain ait choisi le parti plutôt que son patrimoine.

Alors, pourquoi le premier ministre Higgs aborde-t-il les choses de cette façon? C’est pour satisfaire la faction anti-bilingue au sein du parti. Comme il l’a admis, il ne veut pas qu’un autre parti politique de droite soit créé, ce qui diviserait davantage la population du Nouveau-Brunswick.

Le problème est que cette logique ne fonctionne pas. Pourquoi s’aliéner un tiers de la population (les francophones) pour sauver 5 à 10% des anti-bilingues purs et durs? La réponse est de sauver le Parti conservateur. Le fait d’avoir un seul parti conservateur le place en meilleure position pour gagner les élections futures que si les gens avaient le choix entre plusieurs partis de droite. Donc, c’est purement égoïste de la part de Higgs.

Ça n’a pas à être comme ça. Vraiment.

La Loi sur les langues officielles est un texte législatif important qui va au cœur de l’identité de cette province. Cela ne fait aucun doute.

Étant donné l’importance de cette loi, et si M. Higgs voulait vraiment obtenir un large éventail de points de vue pour proposer ce qui est le mieux pour le Nouveau-Brunswick, alors pourquoi ne pas créer un groupe de travail multipartite composé des chefs des principaux partis, de la ministre de la Justice, de la ministre de la Francophonie et du commissaire aux langues officielles. Cette façon d’aller de l’avant n’est pas nouvelle non plus puisqu’un groupe de travail similaire a été mis sur pied pour gérer la crise de la COVID.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, ce comité comprenait le premier ministre, les ministres de la Justice, de la Santé, du Développement social et de l’Éducation ainsi que les chefs des autres partis. Au dire de tous, le comité a bien fonctionné, comme en témoigne le fait que les Néo-Brunswickois ont récompensé M. Higgs et les progressistes-conservateurs en leur donnant un gouvernement majoritaire lors des élections qui ont suivi. Ça, c’était du leadership.

Pourquoi ce manque de leadership maintenant? Parce qu’aujourd’hui, Higgs est à la tête d’un gouvernement majoritaire et qu’il est trop heureux de pouvoir faire un doigt d’honneur aux francophones.

Alors, que ferez-vous lors des élections de l’automne 2024?