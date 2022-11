Black Panther: Longue vie au Wakanda: un impressionnant tour de force

Trentième film de l’Univers cinématographique Marvel, Black Panther: Longue vie au Wakanda (en salles depuis jeudi) est un impressionnant tour de force.

De 2016 à 2019, Chadwick Boseman a interprété T’Challa, alias Black Panther, au cinéma dans quatre films, dont un opus solo, en 2018, qui constitue un des moments forts de la gigantesque franchise.

Les plans de tourner une suite à Black Panther ont toutefois frappé un mur quand, en août 2020, Boseman est décédé d’un cancer du côlon – mal qu’il a tu jusqu’à la fin.

Les dirigeants de Marvel ont avec justesse choisi de ne pas offrir le rôle à un autre comédien et c’est donc sur les funérailles du roi T’Challa que s’ouvre Longue vie au Wakanda.

Un an plus tard, un gisement de vibranium – un métal supposément exclusif au territoire du Wakanda duquel le royaume tire sa puissance technologique et qui fait l’envie de toutes les armées de la Terre – est découvert au fond de l’océan Atlantique.

Rapidement, toutes les personnes connaissant l’existence du gisement sont assassinées et Shuri (Letitia Wright) la princesse du Wakanda, est enlevée.

Au coeur de cette machination, une civilisation aquatique inconnue, menée par le formidable Namor (Tenoch Huerta, photo), qui bénéficie elle aussi des bienfaits du vibranium.

Or, si les «peuples de la surface» devaient récolter le précieux métal des fonds marins, la sécurité du peuple de Namor serait compromise. Il propose donc à Shuri que les deux civilisations «brûlent le monde ensemble avant qu’il nous détruise». Et si Shuri refuse, c’est le Wakanda qui sera la première cible de Namor et de ses soldats…

Hommage

Longue vie au Wakanda porte en son coeur les thèmes du deuil, du chagrin et de la vengeance.

Malgré l’absence à l’écran de T’Challa et Boseman, leur ombre plane sur les 141 minutes du film de Ryan Coogler, notamment dans deux sobres, mais très puissants hommages.

Longue vie au Wakanda se distance également de l’abrutissante formule Marvel. Il faut dire que Namor est un «vilain» formidable, certainement un des meilleurs de l’Univers qui a vu le jour en 2008 avec Iron Man.

C’est d’abord un adversaire exceptionnel au style qui rappelle un peu celui du Silver Surfer et dont les attaques aériennes sont parmi les plus spectaculaires de la franchise.

Namor n’est pas non plus une brute qui s’abreuve de sang pour le plaisir. L’objectif de sa guerre est légitime et cadre parfaitement dans une oeuvre où la frontière entre le bien et le mal se déplace constamment.

Comme c’était le cas dans le très moralement ambigu Black Panther, le racisme est au coeur du nouveau film de Coggler. Les héros de race noire sont jeunes, forts, brillants, courageux et incorruptibles, un fait encore trop peu présent au cinéma et à la télévision.

Parions que Chadwick Boseman aurait énormément aimé.

(Quatre étoiles sur cinq)

Enola Holmes 2

Millie Bobby Brown interprète la petite soeur de Sherlock Holmes dans la saga Enola Holmes. – Gracieuseté

Les aventures féministes et socialistes de la petite soeur de Sherlock Holmes se poursuivent sur Netflix dans l’inutilement longue comédie dramatique Enola Holmes 2.

Si le détective Sherlock Holmes a été créé en 1887 par l’auteur britannique Arthur Conan Doyle, sa benjamine, Enola, a vu le jour plus d’un siècle plus tard, en 2006, dans une série de romans pour jeunes adultes écrits par Nancy Springer.

La première aventure d’Enola a été adaptée au cinéma par Netflix en 2020 avec Millie Bobby Brown (Eleven dans la série Stranger Things) dans le rôle principal et Henry Cavill (le Superman de l’Univers cinématographique DC) dans la peau du célèbre détective.

Dans Enola Holmes 2, inspiré d’une histoire vraie, la soeur de Sherlock enquête sur la disparition d’une jeune femme travaillant dans une usine d’allumettes. Enola découvrira alors qu’elle a mis le pied, vous l’aurez deviné, dans un immense complot bourgeois.

Premier constat: ce film s’adresse aux adolescentes. En son coeur, un message féministe inspirant enrobé de belles tenues colorées, de soirées dansantes, de romance ainsi que d’une héroïne futée et vertueuse qui refuse de se soumettre aux règles que la société impose à son genre.

Le tout est malheureusement dépourvu d’un niveau acceptable de subtilité. Et le récit – interminable… – aurait probablement mieux convenu à une série télévisée, question notamment de mieux développer les personnages.

Un divertissement correct, que le public cible saura certainement apprécier.

(Trois étoiles sur cinq)