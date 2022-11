Dehors, Blaine Higgs

Les mécontentements augmentent face à la gestion du premier ministre Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick. En plus des manifestations qui se multiplient en personnes et sur les réseaux sociaux, plusieurs voix s’ajoutent à celles des citoyens francophones de la province.

Cette semaine, on apprenait par l’entremise du ministre des Finances Ernie Steeves, que le Nouveau-Brunswick prévoit enregistrer des surplus budgétaires de 774 millions $ dans l’exercice financier 2022-2023.

Les estimations du mois d’août prévoyaient pourtant un surplus de 135 millions $. C’est une différence faramineuse de 639 millions $ entre les prévisions d’août et le montant annoncé jeudi.

Lorsque les gens ont de la difficulté à survivre et que l’inflation vient brimer les ménages de leurs besoins primaires, on n’a pas envie d’apprendre que l’État s’est enrichi de millions de dollars sur notre dos.

Et qu’en plus, il se félicite de le faire. Il faut croire que l’inflation, c’est payant pour le gouvernement!

Je crois que M. Higgs et M. Steeves auraient dû appréhender cette réaction négative de la part des résidents de la province.

C’est quand même eux, les résidents, en payant leurs taxes et leurs impôts, en se privant de réseaux de santé fonctionnels et en vivant dans une province arriérée socialement, qui remplissent les coffrets du Nouveau-Brunswick.

Je trouve M. Higgs et son gouvernement complètement déconnectés de la réalité. Encloîtrés dans leur grande tour d’ivoire, ils ne semblent pas voir la misère vécue par les Néo-Brunswickois depuis des mois déjà.

Que faut-il faire pour que notre premier ministre soit à l’écoute de nos besoins ?

À quoi cela sert-il d’avoir de l’argent en banque, lorsque nos voisins crèvent de faim? Parce que la laitue romaine se vend maintenant 10$ à l’épicerie, les boites de céréales 7$ et que les pommes sont rendues à 1,25$ chacune?

On vit dans un monde à l’envers, certes, mais la province pourrait nous aider à nous tenir debout au lieu de nous siphonner elle aussi ce qu’il nous reste dans le fond de nos poches.

Et on ne parle pas des autres dossiers menés par M. Higgs et ses acolytes, qui semblent parfois si mal intentionnés que cela en donne froid dans le dos.

La révision de la Loi sur les langues officielles en est un bon exemple. Un dossier qui, en plus de traîner de la patte, a accueilli dans son équipe d’experts l’anti-francophone le plus affirmé qui soit, Kris Austin.

Les critiques faites par M. Higgs cette semaine, envers le rôle et la valeur du Commissaire aux langues officielles au Nouveau-Brunswick, sont d’autres bons exemples de son leadership clivant et terrorisant. Même s’il indique ne pas avoir l’intention d’abolir ce poste important, cela ne veut pas dire qu’il ne modifiera pas ses fonctions, à son avantage.

L’avenir est incertain sous le règne de M. Higgs et il est de notre devoir de reprendre les rênes de notre province avant qu’il ne soit trop tard.

Être premier ministre, ce n’est pas un droit, c’est un privilège et on ne le devient pas sans l’appui des citoyens. S’il l’a oublié, c’est à nous de le lui rappeler.