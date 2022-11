Peut-on attraper le rhume ou la grippe à cause du froid?

On a tous entendu quelqu’un nous dire de ne pas sortir dehors peu vêtus lorsque le mercure chute parce qu’on peut attraper froid.

Cette semaine, Jean Caissie, un lecteur de Drummond, demande s’il y a de la vérité dans ce vieil adage voulant que le temps froid puisse causer le rhume ou la grippe.

Pour le savoir, Question de science s’est tourné vers Dr Ghislain Lavoie, président-sortant du Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick.

Des infections virales

Puisque les infections respiratoires comme le rhume ou la grippe sont causées par un virus, il est faux de penser que le froid peut à lui seul être responsable du développement de ces maladies.

Sans exposition préalable au virus, pas de rhume ou de grippe.

Cela ne signifie pas pour autant que le froid n’a pas d’incidence sur les infections virales respiratoires.

Pendant la saison froide, les rhinovirus et l’influenza – respectivement responsables des rhumes et de la grippe – circulent davantage, notamment parce que nous avons tendance à nous regrouper à l’intérieur afin de rester au chaud, ce qui augmente nos chances d’infection.

On pense toutefois qu’il y a aussi des raisons physiologiques qui augmentent nos possibilités d’être infectés par un virus quand le mercure chute.

Lorsqu’on respire de l’air froid, les vaisseaux sanguins dans notre nez se contractent (un phénomène appelé vasoconstriction), ce qui réduit la quantité de sang qui y arrive.

Parce que les virus respiratoires se transmettent notamment grâce à des microgouttelettes dans l’air, l’hypothèse c’est qu’en cas d’exposition par temps froid, il y a moins de cellules immunitaires qui arrivent au niveau du nez pour combattre l’infection.

Les scientifiques pensent également que certaines catégories de virus ont une plus grande capacité à se répliquer à des températures plus fraîches, un phénomène qui demeure toutefois mal compris.

«Si on est exposé à des germes dans le froid, il y a peut-être une augmentation de la réplication du virus ou du germe. Combiné au fait qu’on a moins de soldats qui peuvent se rendre sur le site d’infection pour la combattre, on pense donc que le froid augmente ainsi les risques d’infection», résume le Dr Ghislain Lavoie.

L’impact de l’air sec

L’air plus sec augmente lui aussi les chances d’être infecté par un virus respiratoire.

En temps normal, la muqueuse du nez, soit la fine couche de tissu qui recouvre les parois de l’appareil respiratoire, reste humide et offre une protection contre les infections virales et les impuretés que nous respirons.

«Quand il y a du mucus, les virus ne vont pas aller s’accrocher directement sur les parois du nez, ils restent pris et on peut ensuite se moucher pour les expulser, précise Dr Lavoie. L’air sec a toutefois tendance à assécher les muqueuses du nez, ce qui diminue notre protection. C’est pour ça que l’hiver, même si on n’est pas malade, notre nez essaye de compenser et coule.»

Se protéger contre les infections

Bien que la saison froide ne soit pas directement responsable des rhumes et des grippes, elle augmente donc les risques d’infection de manière indirecte.

Pour ces raisons, Dr Lavoie estime qu’il est sage de prendre des mesures afin d’éviter d’être infecté par un virus respiratoire.

Le médecin recommande par exemple de mettre en pratique les diverses leçons apprises au cours des dernières années en raison de la pandémie de COVID-19, notamment le lavage fréquent des mains.

«Si on est malade, c’est peut-être mieux d’éviter les rassemblements à l’intérieur, surtout s’il y a des personnes âgées, des enfants, des gens avec un système immunitaire plus faible, dit-il. Ça reste important d’éternuer dans le pli du coude et éviter d’exposer les autres autour de nous. Les mesures contre la COVID nous protégeaient aussi contre la grippe, le rhume ou les virus respiratoires syncytiaux. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée que les gens réadoptent ces mesures, même le port du masque, pour faire en sorte que le système de santé puisse tenir le coup cet hiver.»