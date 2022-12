Ça manque de conviction

Les francophones du Canada n’auront pas leur cadeau de Noël. Pourtant, ils ne demandaient pas grand-chose, juste l’adoption par le Parlement canadien de la réforme de la Loi sur les langues officielles. Après des années de révisions, de palabres, des blocages parlementaires à répétition, quelques campagnes électorales et ministres responsables, le père Noël en chef, promettait la loi avant Noël.

Mais c’était sans compter avec des lutins réticents, grognons, déterminés à «faire durer le plaisir», à objecter pour objecter, à parler pour ne rien dire, bref à étirer le processus tant que possible, comme le système parlementaire le leur permet. Pire encore, parmi ces empêcheurs de danser en rond, se trouvent beaucoup de lutins soupçonneux et francophones qui craignent que la nouvelle version de la loi les oblige à « favoriser » la minorité linguistique anglophone du Québec.

C’est carrément affligeant de voir que nos élus sont à ce point incapables de faire avancer une Loi qui devrait pourtant faire consensus. Le temps des Fêtes se rapprochant, les parlementaires ont tout juste réussi à s’entendre sur le fait que leur travail en comité durera au moins jusqu’au début mars 2023, et la motion contient tellement de conditionnel du genre, «si le comité constate le besoin de prolonger la durée de l’étude article par article, il pourra décider de prolonger, le cas échéant», que je ne me fais pas beaucoup d’illusion! Pourtant, à voir leurs mines réjouies, on aurait cru qu’ils s’étaient entendus sur une avancée majeure. Triste.

En seconde place sur la liste de Noël de la francophonie canadienne, se trouvait également le souhait de voir une augmentation importante des cibles fédérales en immigration francophone, des cibles dites de «réparation», c’est-à-dire aptes à corriger un recul significatif dans ce domaine depuis des années. Là encore, n’attendez rien au pied du sapin, si ce n’est une augmentation très modeste de la cible et des promesses de faire mieux l’année prochaine.

Presque quarante ans que je tente de m’activer en francophonie canadienne et je suis encore surprise qu’on fasse ainsi du sur-place avec des choses aussi fondamentales. Après cela, comment s’étonner que seulement 54% des ayant-droits de ma province fréquentent l’école française? À Ottawa comme ici tout est question de convictions et c’est encore ça qui manque le plus!