Un regard sur le monde qui sort de l’ordinaire

Voici deux œuvres, l’une littéraire, la seconde musicale, qui proposent un point de vue rafraîchissant et lumineux sur l’humanité, ses questions et ses rêves.

Les enjoliveurs du temps, Martine L. Jacquot

Quelle belle surprise ce nouveau livre de Martine L. Jacquot! L’autrice de la Nouvelle-Écosse propose un recueil de 22 nouvelles mettant en relief des histoires, pour la plupart de femmes, souvent à partir d’objets hétéroclites. Des lettres, une fontaine, des bouquets de roses, des géraniums, une plume, des vêtements, une clef mystérieuse et d’autres éléments qui embellissent nos vies.

La nouvelle est un genre fascinant puisqu’en quelques pages, l’auteur doit arriver à créer une atmosphère, définir des personnages et conclure un récit. Et je dois dire qu’elle y arrive plutôt bien dans la plupart des nouvelles, même si certaines sont mieux réussies que d’autres.

Une dose de mystère, d’ironie, de burlesque et de tendresse se dégage de ces courts récits qui parfois prennent des allures de fables. Je pense, entre autres, à La clef en or, un récit qui témoigne de belle façon la cupidité.

Le recueil s’ouvre sur le récit Reliques que j’ai savouré. Elle raconte l’histoire d’Estelle qui a toujours été intriguée par l’art, plus particulièrement par l’engouement autour de l’art abstrait moderne. L’étudiante qui travaille comme réceptionniste dans une galerie choisit de suivre un cours d’art pour terminer ses études. Pour son examen final, elle se lance dans la création d’une installation sur le thème des reliques intitulée Les Reliques de Sainte-Chose. Je ne vous en dit pas plus. Certaines descriptions sont remarquables comme en témoigne cette histoire de tenues vestimentaires et de théâtre.

En voici un extrait: «La femme qui venait d’entrer dans un théâtre ressemblait à un arbre de Noël. Elle portait toutes sortes de colifichets, de breloques, de machins et de trucs qui scintillaient ou cliquetaient lorsqu’elle bougeait, les uns accrochés à son corsage, les autres à son chapeau ou encore pendouillant à sa ceinture.» On visualise tout de suite le personnage.

Plusieurs histoires m’ont fait sourire, mais aussi réfléchir. Ce qui m’a séduite dans ses récits, c’est son regard un peu oblique qu’elle pose sur le monde, avec une approche rafraîchissante. Certains récits questionnent l’existence humaine et les rêves de jeunesse comme dans le récit touchant La lettre.

Voyageant à travers le monde, le recueil aborde divers sujets: l’amour, la psychologie humaine, les relations, la situation des femmes, l’art, la poésie, le voyage, les rêves. Il faut dire que l’écrivaine est une globe-trotteuse infatigable. Son écriture est limpide, parfois poétique et d’une grande justesse. Parmi mes récits favoris, Le personnage de papier, une nouvelle sur une correspondance entre deux écrivains. Le recueil se termine dans la lumière. Autrice prolifique, Martine L. Jacquot a publié plus d’une trentaine d’ouvrages: romans, nouvelles, poésie, essais. (La Grande Marée, 2022). ♥♥♥♥

Planète Terre, Louise Attaque

D’emblée en voyant le titre, on se dit qu’il est question d’environnement et de l’état de la planète. Mais non, ce sont les Terriens qui sont en cause sur ce cinquième opus. Le groupe pop rock français pose un regard inspirant sur l’humanité qui l’entoure. Un album qui s’ouvre de façon percutante avec Sortir de l’ordinaire. «Y a ceux qui font la paix, y a ceux qui font la guerre/Qui veulent entrer dans l’histoire, entrer dans la lumière/Mais la plupart voudraient juste sortir de l’ordinaire.»

Ce nouvel opus arrive 25 ans après la sortie du premier album éponyme du groupe sur lequel apparaît J’t’emmène au vent et Ton invitation ayant propulsé leur carrière de manière fulgurante et qui a fait danser le monde. Le chanteur Gaétan Roussel à la voix unique et ses deux acolytes, Arnaud Samuel et Robin Feix, regardent une fois de plus le monde de façon lucide, humaine et sensible dans des textes bien ficelés. Les rêves, l’existence, les liens qui nous unissent et l’amour façonnent leurs chansons.

Se sont-ils assagis avec le temps? Je ne dirais pas ça, mais peut-être un peu plus nuancés. Ils offrent une musique plus pop naviguant entre le rock alternatif, l’ampleur et la douceur, sans oublier le violon énergique d’Arnaud Samuel qui en fait sa distinction. Rares sont les groupes rock qui ont utilisé le violon de cette façon. La lumière et la tendresse se dégagent de cette collection.

Je suis le parcours de cette formation pratiquement depuis ses débuts et je suis heureuse de les retrouver dans du nouveau matériel. Ce disque à écouter en boucle ne m’a pas déçue. La formation n’avait pas sorti de nouveau disque depuis 2016. En un quart de siècle, il y a eu des pauses. Gaétan Roussel mène une carrière solo et ses deux collègues ont aussi des projets en parallèle. ♥♥♥♥