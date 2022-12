Qu’est-ce qui cause les points de côté chez les coureurs?

Plusieurs d’entre nous ont fait l’expérience des points de côté lors d’une activité physique intense, un phénomène qui affecte souvent les coureurs.

Afin de comprendre les raisons qui expliquent ces douleurs, Question de science s’est tourné vers Blaise Dubois, physiothérapeute et fondateur de la Clinique du coureur, à Québec.

Le mystère plane

Bien que les scientifiques savent que certaines personnes sont plus vulnérables aux points de côté, notamment les coureurs débutants qui n’ont pas l’habitude d’efforts physiques soutenus, les raisons qui expliquent ces douleurs abdominales aiguës demeurent mystérieuses.

«En fait, on ne sait pas les expliquer», dit Blaise Dubois d’entrée de jeu.

Ce qui ne cause pas les douleurs abdominales lors d’un effort physique, on en sait toutefois quelque chose.

L’idée voulant qu’elles soient associées à l’hydratation ou avec la concentration sanguine d’électrolytes, notamment le potassium ou le sodium, n’a aucun fondement scientifique. Il ne sert donc à rien de consommer des boissons sportives du genre Gatorade pour prévenir les points de côté. L’acide lactique produit par les muscles lors d’un effort physique ne serait pas en cause.

Facteurs de risque

Bien que l’apparition des crampes abdominales lors d’efforts physiques reste difficile à expliquer, plusieurs choses semblent y contribuer.

Trop boire d’eau ou trop manger avant sa course à pied semble par exemple être un facteur de risque.

«On pense que c’est une question mécanique dans ce cas, c’est-à-dire que la cavité abdominale est remplie, le mouvement va brasser le contenu et causer de l’irritation. En plus, après avoir mangé, si tu t’en vas courir, le sang du corps va être redirigé dans les muscles plutôt que vers l’estomac, donc la digestion s’arrête, ce qui peut causer des crampes abdominales.»

Il n’est donc pas recommandé de manger plusieurs heures avant sa course. S’assurer de ne pas avoir envie d’aller aux toilettes peut aussi éviter des inconforts.

Les scientifiques pensent aussi que l’augmentation du rythme respiratoire lors d’un effort physique soutenu, ce qui sollicite davantage le diaphragme, les muscles intercostaux et les abdominaux, pourrait contribuer à causer des crampes chez les gens peu habitués à l’activité physique.

«Le point de côté, c’est classique chez les coureurs débutants, dit M. Dubois. Les muscles respiratoires travaillent davantage, ce qui pourrait expliquer les crampes chez ces personnes, donc on va souvent leur conseiller de respirer plus régulièrement pour les éviter.»

Habituellement, l’inconfort que ressentent les coureurs inexpérimentés finit par disparaître lorsque leur condition physique s’améliore. Dans le cas contraire, il faut toutefois se poser des questions puisque les douleurs peuvent être causées par des pathologies médicales.

Les pierres aux reins, les calculs de la vésicule biliaire, l’appendicite, la constipation, la colique néphrétique, l’occlusion intestinale, les maladies inflammatoires de l’intestin, le reflux gastrique et les ulcères à l’estomac peuvent tous causer des douleurs lors de l’activité physique. Chez les femmes, cela peut aussi être provoqué par des douleurs menstruelles, des kystes aux ovaires ou une grossesse intra-utérine.

Le problème peut aussi parfois être causé par des problèmes articulaires au niveau du dos.

«Il y a des douleurs abdominales et costales qui peuvent venir de la région thoracique chez les personnes qui ont des problématiques articulaires au niveau du dos. Quand elles courent, ça cause des rotations thoraciques et des mouvements répétés. Un physiothérapeute peut donc évaluer la santé de la colonne vertébrale pour être sûr que tout est correct», précise M. Dubois.

Crampes musculaires

En plus des points de côté, il n’est pas rare que les coureurs connaissent aussi des crampes musculaires découlant d’un effort physique, par exemple au mollet ou au quadriceps. Les mythes entourant leurs causes sont les mêmes que pour les points de côté.

L’état d’hydratation du coureur ou sa concentration sanguine d’électrolytes ne seraient pas en cause. Un coureur de marathon peut donc consommer des pastilles de sel, cela ne préviendra pas ses crampes.

«Les scientifiques pensent que les crampes seraient causées par une fatigue neuromusculaire lors d’un effort, souvent lorsqu’un muscle a travaillé plus qu’à l’habitude. Les mécanismes y étant associés ne sont toutefois pas compris. On sait qu’il y a des individus qui sont très sujets aux crampes. D’autres le sont très peu, voire pas du tout. Habituellement, on peut les prévenir grâce à l’entraînement. Plus on fait de longues sorties, plus on prépare son corps à tolérer les longues distances et éviter ce genre d’inconfort.»

Journaliste à l’Acadie Nouvelle, Justin Dupuis répond à vos questions de science deus samedis par mois. Vous pouvez envoyer la vôtre à (justin.dupuis@acadienouvelle.com).