Morts dans les hôpitaux, à qui la faute?

Nous apprenions cette semaine le décès d’un septuagénaire aux urgences de l’Hôpital régional d’Edmundston.

Depuis l’été, au moins quatre personnes n’ont pas pu voir un médecin avant de mourir dans une salle d’attente du Nouveau-Brunswick.

De Fredericton à Moncton jusqu’à Edmundston, ces drames n’auraient jamais dû se produire.

La PDG du réseau de santé Vitalité, France Desrosiers, l’a bien dit en entrevue qu’un décès dans une salle d’urgence est inhabituel et rare. Alors, pourquoi le Nouveau-Brunswick en enregistre autant?

La répétition de ces morts évitables démontre que tout ne tourne pas rond chez Vitalité et Horizon et que le futur ne présage rien de bon si nous ne prenons pas des dispositions maintenant.

Des manifestations ont eu lieu à Moncton, où la communauté musulmane dénonçait le décès de l’un des siens après que celui-ci ait attendu plus de cinq heures aux urgences, en état critique. Il est décédé sur place.

La grogne monte chez les Néo-Brunswickois et avec raison. Il est inquiétant de constater la fragilité du système de santé et de voir qu’aucune décision sérieuse n’est prise à cet égard.

Ce qui m’inquiète toutefois dans cette insatisfaction générale est la direction que prennent nos frustrations.

Je ne crois pas que ce sont nos médecins et nos infirmières qui devraient être tenus responsables de ces drames.

Je trouve cela dommage que l’on cherche à les culpabiliser.

On semble oublier que les travailleurs de la santé ne sont pas des robots : ils s’épuisent et tombent malades, tout comme nous. Ils jonglent avec des équipes réduites au travail, des congés de maladie et des épuisements professionnels.

On ne peut pas leur demander des actions surhumaines s’ils ne sont pas équipés pour jouer les super héros.

Lorsqu’un premier décès a été annoncé à Fredericton cet été, j’ai (à ma grande surprise) applaudi le premier ministre Blaine Higgs de s’être ingéré dans le dossier.

Il avait rapidement mis à la porte la ministre de la Santé Dorothy Shephard et le PDG du réseau de santé Horizon, annonçant par le fait même un grand ménage.

J’admets m’être réjouie bien trop vite, puisque cette ingérence et ces mises à pied apportées par Blaine Higgs n’ont mené à rien.

Peut-être que le premier ministre devrait plutôt débloquer quelques millions des surplus de la province pour faire une vraie différence.

Ne serait-il pas bénéfique d’attirer davantage de travailleurs avec des salaires et des avantages qui compétitionnent avec ce qu’offrent les autres provinces canadiennes?

De financer l’entièreté des études en sciences infirmières?

De miser davantage sur nos programmes d’immigration pour aller chercher des professionnels à l’international?

Ne devrait-on pas augmenter les salaires de nos employés actuels pour tenter de les garder et d’améliorer la rétention de notre personnel hospitalier?

Au lieu de ça, Blaine Higgs et son nouveau ministre de la Santé, Bruce Fitch, croient que miser sur un système de santé privé est la solution.

C’est certain qu’offrir aux riches l’occasion de payer pour recevoir de meilleurs soins de santé va certainement désengorger le système, mais à quel prix?

Comment assurerons-nous d’avoir des médecins dans les services publics s’ils sont payés deux fois plus dans le système privé?

L’accès à la santé est un droit, ce n’est pas un privilège. Commençons par réparer ce qui est brisé avant d’offrir aux plus riches leurs draps tissés d’or.