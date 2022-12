Notre Dame de Moncton: une caresse pour l’âme

À l’âge d’or de l’individualisme, le film acadien Notre Dame de Moncton (en salles) est une véritable caresse pour l’âme et le coeur.

Les oeuvres de fiction d’ici étant tellement rares, ce film de Denise Bouchard, tourné à Moncton avec une équipe majoritairement néo-brunswickoise, est une licorne. Présenté en ouverture du FICFA il y a un mois, il raconte l’histoire d’Anna (la très convaincante Laurie Gagné), une femme au passé douloureux, empreinte de colère et de remords, qui vit de l’aide sociale.

Un jour, le fils qu’elle a donné en adoption presque 20 ans plus tôt, Jason (Thomas Lapointe, d’Edmundston), fait la demande de la rencontrer. Un moment angoissant pour Anna, qui coïncide avec un épisode difficile de sa vie alors que son logeur vient de la contraindre à vivre dans la rue en plein hiver.

Après une première rencontre rapide et inconfortable avec Jason, Anna trouve une lettre dans une flaque d’eau. Elle décide de trouver la maison du destinataire pour lui remettre l’enveloppe. Or, les propriétaires sont absents et la porte est entrouverte…

Voyant l’occasion de s’extirper du froid et de la rue, Anna s’installe dans le sous-sol, à l’insu des occupants de la maison. Un événement dramatique changera alors sa vie du tout au tout…

Menottée par un budget limité (Notre Dame de Moncton a bénéficié de l’appui financier de trois organismes publics ou gouvernements, contre, par exemple, sept pour le très récent film québécois 23 décembre), Bouchard nous offre un film qui n’essaie pas d’être ce qu’il n’est pas.

Alors que de nombreuses productions françaises, européennes et même québécoises sentent le besoin d’imiter Hollywood, la femme de Caraquet a choisi de nous transporter, non pas en nous jetant de la poudre aux yeux, mais en misant entièrement sur une bonne histoire, des personnages attachants ainsi que leurs interactions et dialogues. Et ça fonctionne parfaitement.

Malgré sa simplicité apparente, le scénario de Mélanie Léger regorge de subtilités. À bien des égards, Notre Dame de Moncton nous prend par la main, mais plutôt que de prédigérer la signification des moments forts, il nous laisse faire une partie du travail afin de tirer nos propres conclusions. Un fait brillamment illustrée par la relation mère-fille que développent Anna et le personnage de Victorine (la Québécoise Louise Turcot).

Léger, de Moncton, et Bouchard ont toute mon admiration pour être parvenue à écrire des dialogues très naturels même s’ils sont dépourvus de mots anglais courants – une réalisation dont devrait s’inspirer de nombreux cinéastes québécois et français.

Bouchard se distingue également par son maniement de la caméra. Elle nous propose deux ou trois séquences qui n’ont rien à envier aux grands de l’industrie, en plus d’être très résolue dans son désir d’offrir un point de vue intimiste en filmant les comédiens de très près. Du superbe boulot.

À l’heure où l’itinérance est au coeur des préoccupations dans le Sud-Est, Notre Dame de Moncton nous propose de voir cette triste réalité d’un oeil nouveau. Un oeil doté d’empathie, de compassion et de bonté.

Bouchard a dit qu’elle souhaitait que son film encourage les gens à s’ouvrir aux autres et à être bienveillants. Puisque Notre Dame de Moncton nous redonne foi en l’humanité, on peut dire que c’est mission accomplie.

(Quatre étoiles sur cinq)

Troll

Une scène du film Troll (Netflix). – Gracieuseté

Les Japonais ont Godzilla, les Américains ont King Kong et le Costa Rica a des dinosaures clonés. La Norvège, elle, a les trolls, qui n’ont jamais été plus terrifiants que dans le simplement titré Troll (Netflix).

Dans cette production norvégienne, un troll (un simulacre de singe boudeur constitué de roches et de terre qui mesure 100 pieds de haut) est lâché dans la nature après un accident de forage minier.

Alors que la bête brise tout sur son passage en direction de la capitale Oslo, un groupe composé d’une paléontologue, de l’assistant de la première ministre, d’un excentrique professeur de folklore et d’un soldat tentent de découvrir comment l’arrêter.

Premier constat: les effets spéciaux sont très impressionnants et les images d’une qualité exceptionnelle pour un film tourné dans un petit pays comme la Norvège. Le moment où le troll se révèle à notre petit groupe de héros est particulièrement mémorable.

Si le ton, la musique, l’inutile recours aux ralentis et la facture visuelle du film sont très américains (l’oeuvre s’inspirant notamment d’Independance Day, du King Kong original, de Jurassic Park et de la nouvelle saga Godzilla), Troll ne tourne pas pour autant le dos au cinéma européen avec sa formidable humanité et son humour résolument scandinave (c’est-à-dire pince-sans-rire et sarcastique).

Même si le propos est banal et que la comparaison avec le film culte Trollhunter (2010) est défavorable, Troll nous offre de solides moments de tension, des personnages attachants et, surtout, une incursion fort intéressante dans le trop peu connu folklore norvégien.

Les adeptes du genre vont adorer.

(Trois étoiles et demie sur cinq)