La guerre culturelle aux drag queens

Les drag queens sont extravagantes avec leur côté glamour, mais elles sont aussi subversives en déstabilisant les frontières et les hiérarchies entre les genres. C’est sans doute pourquoi elles sont devenues une cible pour l’extrême droite à travers le monde.

Associées à la contre-culture, les drag queens, du moins sous leurs formes modernes, auraient fait leurs débuts sur les scènes underground de New York et San Francisco dans les années 1980. Dans les années 1990, le film australien The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, et sa version française Les Aventures de Priscilla, folle du désert, de Stephan Elliott, a contribué à faire connaître la culture drag.

On assiste toutefois à une popularité sans précédent auprès du grand public au cours des dernières années. Ce succès est en partie attribuable au phénomène RuPaul’s Drag Race, émission de télévision qui a d’abord été diffusée en 2009 sur VH1 et d’autres chaînes câblées américaines avant de se retrouver sur Netflix.

L’émission est désormais diffusée mondialement avec des versions britannique, chilienne, espagnole, italienne et même canadienne avec Canada’s Drag Race. L’Acadie n’est pas en reste avec ses propres vedettes de la scène drag, dont Sami Landri.

Les drag queens ne se retrouvent donc plus uniquement dans les cabarets, elles sont plus que jamais présentes dans les médias de même que dans divers lieux publics. Cette présence accrue des drag queens a créé de fortes inquiétudes auprès de l’extrême droite.

Afin de promouvoir la diversité et la tolérance, dans les bibliothèques de plusieurs villes nord-américaines, des drag queens lisent des contes pour les enfants. Pour une certaine frange de l’extrême droite, il y a risque de créer de la confusion chez ces enfants.

La presse tabloïd populiste et les radios poubelles sont devenues obsédées par cette question. Selon ces discours réactionnaires, les drag queens, en brouillant les normes de genre et de sexualité, chercheraient à détruire la famille traditionnelle américaine.

Face à un monde de plus en plus changeant, notamment en ce qui concerne la famille et l’identité sexuelle, une partie de la population a l’impression de perdre ses repères et se sent angoissée. L’extrême droite tente d’instrumentaliser cette angoisse pour que cette partie de la population adhère à sa vision du monde.

Lauren Boebert, élue républicaine du Colorado à la Chambre des représentants, a publié des tweets où elle demande aux drag queens de ne pas s’approcher des enfants de sa circonscription. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui est pressenti par plusieurs comme futur candidat républicain à la présidence des États-Unis, a poursuivi un restaurant de Miami qui présentait spectacle mettant en scène des drag queens alors qu’il y avait des enfants.

Durant les élections de mi-mandat de novembre dernier, d’autres politiciens républicains, particulièrement ceux qu’on pourrait qualifier de trumpistes, ont proposé d’interdire les spectacles de drag queens devant les enfants. Des groupes politiques, tels que la milice d’extrême droite Proud Boys que Donald Trump a rendue célèbre lors du débat présidentiel de 2020, ont perturbé des lectures animées par des drag queens dans plusieurs bibliothèques publiques.

L’acharnement contre les drag queens de la part de l’extrême droite, sur la scène médiatique et politique, crée un état d’esprit propice aux actes les plus abjects. Ces actes se multiplient partout dans le monde sous forme de tweets, de chroniques, de lignes ouvertes et même de fusillade.

C’est ce qu’on a vu en novembre dernier, à Colorado Springs aux États-Unis, où une terrible tuerie a fait 5 morts et 18 blessés lors d’un spectacle de drag queens au Club Q. Évidemment, les animateurs, chroniqueurs et politiciens qui font des drag queens leurs boucs émissaires ne peuvent être tenus responsables de ces actes, mais leurs discours attisent la haine et produisent de terribles effets.

Autrement dit, sans qu’ils ne soient directement responsables, et en prenant en compte les actes isolés commis par des individus souffrant souvent de troubles mentaux, on peut dire indéniablement que ces polémistes ne contribuent pas à instaurer un climat sain et propice aux débats d’idées. Ainsi, les drag queens, par ce qu’elles symbolisent, se retrouvent bien malgré elles en danger en étant au cœur d’une guerre culturelle que mène l’extrême droite.