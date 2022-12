Les votes «gaspillés» des progressistes-conservateurs

Le Nouveau-Brunswick, comme chacun sait, est une province profondément divisée sur le plan politique.

La fracture la plus visible est linguistique. Lors des élections générales de 2020, les libéraux n’ont réussi à faire élire que deux députés dans les 33 circonscriptions à majorité anglophone: dans Moncton-Nord (qui compte presqu’autant de francophones que d’anglophones) et dans Baie-de-Miramichi-Néguac (qui est passée aux mains des progressistes-conservateurs plus tôt cette année).

Quant au Parti progressiste-conservateur, il a mordu la poussière dans le monde francophone. En fait, au cours des trois dernières élections générales, celui-ci n’a réussi à faire élire que deux candidats dans les 16 circonscriptions majoritairement francophones: Robert Gauvin dans Shippagan-Lamèque-Miscou en 2018 (avec une marge de 99 voix) et Madeleine Dubé dans Edmundston-Madawaska-Centre en 2014 (marge de 243 voix).

Plusieurs ont observé que le vote du Parti libéral est devenu « inefficace ». C’est vrai. En 2018, celui-ci a remporté haut la main le vote populaire, récoltant 37,7 pour cent des voix, contre 31,8 pour le Parti progressiste-conservateur. Or, ce dernier a remporté 22 sièges, soit un de plus que les libéraux.

Avec de tels résultats, on pourrait conclure que les libéraux doivent désormais devancer de très loin les progressistes-conservateurs dans le vote populaire s’il veulent remporter la majorité des sièges à l’Assemblée législative.

Or, ce n’est pas nécessairement le cas. Le vote du Parti progressiste-conservateur peut lui aussi devenir « inefficace ». En fait, c’est justement ce laisse entendre le dernier sondage de la firme néo-écossaise Narrative Research.

Cette dernière était sur le terrain en novembre dernier. Dans son rapport, elle fournir les résultats sur les intentions de vote pour trois grandes régions: le Nord (les comtés principalement francophones), Moncton et ses environs (comtés d’Albert et Westmorland) et le Sud, qui occupe le reste de la province.

L’une des façons de mesurer la concentration géographique du vote d’un parti est de comparer le soutien qu’il obtient dans une région donnée à celui qu’il obtient à l’échelle provinciale.

Selon Narrative Research, le Parti libéral obtiendrait 55 pour cent des voix dans le Nord, contre 39 pour cent à l’échelle provinciale, soit un écart de 16 points de pourcentage. Dans le Sud, le Parti progressiste-conservateur récolterait 47 pour cent des appuis, contre 30 pour cent dans l’ensemble de la province, soit un écart de 17 points.

Certes, le soutien des libéraux est plus élevé dans le Nord que celui des progressistes-conservateurs dans le Sud, ce qui laisserait entendre que davantage de leur appui aurait été «gaspillé» si une élection avait eu lieu en novembre.

Une telle analyse, cependant, omet de considérer ce qui se passe dans la région de Moncton et de ses environs, laquelle compte 11 circonscriptions.

Il y a un an et des poussières, en septembre 2021, les deux partis étaient à pied d’égalité dans cette région. Il y a deux semaines, Narrative Research annonçait que l’appui aux libéraux (42 pour cent) était presque deux fois plus élevé que celui aux progressistes-conservateurs (22 pour cent).

Si l’on se fie à ce dernier coup de sonde, le Parti progressiste-conservateur serait donc cantonné à une seule des trois grandes régions de la province.

Il faut également se rappeler que l’appui au Parti progressiste-conservateur est loin d’être monolithique.

Depuis que les députés Kris Austin et Michelle Conroy ont traversé le parquet, l’appui au parti de l’Alliance des gens a fondu comme neige au soleil. Lors de l’élection de 2020, celui-ci a obtenu plus de neuf pour cent des voix. Selon le plus récent sondage, il n’obtiendrait que deux pour cent des appuis.

La dégringolade de l’Alliance des gens renforce la position des progressistes-conservateurs dans la région de Miramichi et dans le Sud rural. Le vote progressiste-conservateur dans ces circonscriptions y est donc sans doute autant, sinon davantage « gaspillé » que le vote libéral dans le Nord francophone.