Blaine Higgs fait son coming-out

Tout ça pour ça! L’infortuné premier ministre du Niou-Brunswick aura réussi l’impensable: faire son coming-out coriste! Dorénavant, plus aucun doute n’est permis: la «philosophie» du CoR est bel et bien installée au gouvernement, avec tout ce que cela comporte de mesquinerie politique gauchement enfirouapée dans une fausse compassion culturelle.

Blaine Higgs est soit incompétent, soit ignorant. Possiblement les deux à la fois. En tout cas, il n’est absolument pas à la hauteur de la situation, c’est le moins qu’on puisse dire. Il n’a toujours pas saisi l’essence de sa fonction de premier ministre, c’est-à-dire, se faire le fiduciaire des droits et libertés de tous ses commettants.

En agissant comme il le fait à l’égard des francophones, il montre à la face du monde qu’il est indigne de sa fonction. Sa réponse aux commissaires ayant proposé un plan de révision de la Loi sur les langues officielles en est la manifestation la plus bête qui soit: au lieu de réagir en homme d’État, il a préféré jouer les Lord Durham en culotte courte.

Bref: il s’est contenté d’annoncer la création d’un Secrétariat à la Francophonie. Certes, c’était l’une des recommandations de la Commission Finn-McLaughlin, et c’était également une demande de la SANB. Mais c’était une demande faite dans le contexte d’une réforme globale de la loi, une réforme tous azimuts qui aurait justifié un tel Secrétariat pour sa mise en œuvre.

***

En lieu et place, les francophones devront se contenter, eux, d’une fausse vitrine censée voir à la protection et à la promotion du français, alors qu’à sa face même, ce Secrétariat orphelin illustre le peu de cas que fait Blaine Higgs de la protection et de la promotion du français.

La réforme globale de la Loi sur les langues officielles n’aura pas lieu. Les aménagements nécessaires qu’il eut fallu y inscrire pour la mettre en phase avec les développements dans les domaines de la santé, de l’éducation, des municipalités, de l’immigration, notamment, ne verront pas le jour.

Pour un coriste comme Higgs, accroché à une vision rétrograde du monde, le statu quo est déjà trop avant-gardiste!

***

C’est d’un pathétique à faire pleurer. Pourtant, la politique n’est pas faite pour pleurer, mais pour travailler en bonne intelligence avec ses concitoyens dans le but exaltant de faire advenir le meilleur pour tous.

Décidément, avec son gouvernement insignifiant actuel, le Niou-Brunswick ne vise pas aussi haut. Mais ce qui est plus grave, c’est qu’il entraîne vers le bas avec lui tous les habitants de la province, anglophones comme francophones.

Personne ne sort gagnant d’une telle régression politique. Les anglophones n’y gagnent rien, d’autant plus que Blaine Higgs accrédite le fait que la Loi sur les langues officielles, c’est juste une affaire de francophones qui veulent des jobs dans la fonction publique. Ce qui, on s’en doute, ne facilite en rien le dialogue interculturel pourtant nécessaire pour assurer la prospérité de la province.

Les francophones non plus n’y gagnent rien, puisque leur développement communautaire est entravé par une structure politique qui limite leur capacité à concourir avec équité à la dite prospérité.

On nage dans le non-sens culturel, dans l’aberration politique. C’est comme un cauchemar dont on ne parvient plus à se désenchevêtrer même après s’être réveillé en sueur.

***

Certes, il y aura bien, un jour, l’après-Higgs. Peut-être que ce jour-là les conservateurs de la province reprendront leurs esprits progressistes, retrouveront la lumière du bon sens et tenteront de remettre les pendules à l’heure.

Du côté des libéraux, l’après-Higgs pourrait éventuellement signifier un retour au pouvoir. Évidemment, il leur faudra, eux aussi, tenter de remettre les pendules à l’heure. Ce ne sera pas chose facile, car les dégâts que laisse en héritage politique Blaine Higgs sont tellement toxiques qu’il faudra des années pour découvrir si la lumière qui pointe au bout du tunnel, c’est la lumière d’un jour de libération ou celle d’un train qui s’en vient à toute allure.

Le problème qui risque de se reproduire, cependant, c’est la division du Niou-Brunswick: d’un côté, les anglophones qui s’ameuteraient dans un ancien parti bleu devenu coriste; de l’autre côté, les francophones qui se réfugieraient dans le giron libéral sans projet collectif. On a vu ce que cela a donné pour l’avancement des francophones avec Shawn Graham et Brian Gallant: rien.

Une dichotomie idéologique qui irait à l’encontre des intérêts de tous, anglophones et francophones, comme en fait foi la réalité politique actuelle de la province.

Quoi qu’il en soit, ces scénarios feront gaspiller des années à tout le monde. La province continuera à péricliter. Même l’arrivée massive de nouveaux arrivants n’arrangera rien pour les francophones, puisque la presque totalité de ces immigrants sont appelés à unir leur destinée à celui de la communauté anglophone.

***

Même si ça me peine de l’écrire, à l’heure qu’il est, ça augure mal pour la communauté francophone du Niou-Brunswick.

Elle n’a pas le vent dans les voiles, c’est le moins qu’on puisse dire. Ses députés et ses représentants de la société civile ont beau publier des lettres enragées dans les journaux à l’occasion, ça tombe à plat.

Elle n’a pas beaucoup d’appuis extérieurs non plus. Du côté fédéral, ses deux ministres, Dominic LeBlanc et Ginette Petitpas Taylor, s’en tiennent mordicus à la ligne du parti: «tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil», tandis que le premier ministre Trudeau s’apprête à faire venir au pays un demi-million d’immigrants par année, ce qui, ne soyons pas aveugles, signifie l’arrêt de mort des petites communautés francophones du pays.

Quand les francophones du Canada ne représenteront plus que cinq ou dix pour cent des députés au parlement canadien, pensez-vous que les gouvernements du temps voudront se fendre en quatre pour «accommoder» les francophones, alors qu’ils ne le font déjà pas aujourd’hui?

C’est plate à dire, mais si la communauté acadienne ne lâche pas un cri primal, ne pose pas de geste radical, ne descend pas dans la rue, c’est foutu.

Han, Madame?