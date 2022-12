Cinq albums acadiens marquants de l’année 2022

Puisque l’année 2022 a été riche en sorties de disques, je vous propose mon top 5 des albums francophones de l’Acadie. Ce sont tout simplement mes coups de coeur présentés dans le désordre.

Contentement, Julie Aubé

Deuxième album de l’auteure-compositrice-interprète de Memramcook, Contentement est probablement l’album acadien que j’ai le plus écouté cette année. Clin d’oeil à l’univers de Bob Dylan, ce microsillon aux sonorités folk rock des années 1960-1970, m’a conquise. Julie Aubé arrive à marier le français et ce type de musique merveilleusement bien en respectant l’esprit du style musical. Ses paroles teintées de poésie s’inspirent de la Vallée. Nostalgie d’un temps révolu, cette collection de 11 chansons réalisée par Mike Trask respire la gratitude, la beauté et l’amour. Les beaux moments, les rencontres, l’importance de profiter de la vie et les choses qu’on laisse derrière figurent parmi les thèmes nourri ce deuxième projet solo de la chanteuse des Hay Babies. Chaque chanson raconte une histoire. Dans la très touchante Deuxième main, elle confie qu’elle a une «faiblesse pour les choses qu’on laisse, comme les souliers pis les sacs à dos, comme les poupées pis les G.I Joe / J’verse une larme pour ceux qu’on blâme comme les belles couvertes courtepointe qu’essayent de se tiendre ensemble par des épingles».

Chiac Disco, Lisa LeBlanc

Cette quatrième offrande de l’auteure-compositrice-interprète native de Rosaireville qui fait rayonner l’Acadie à travers le monde est une véritable bouffée de fraîcheur. Récompensé à l’ADISQ, aux Prix Musique NB et figurant sur la courte liste du Prix Polaris, cet album aux couleurs disco-funky, appuyé par une puissante section de cuivre, donne envie de s’élancer sur la piste de danse. Les chansons sont pimentées par l’humour singulier de l’artiste.

Coréalisé par Lisa LeBlanc et Benoît Morier, c’est assurément un disque incontournable de la dernière année. En écoutant l’album, on ressent cette joie de vivre et le plaisir d’une bande de musiciens à jouer ensemble. Si certaines chansons ont des couleurs festives, il reste qu’elles abordent parfois des sujets plus sombres tels que l’épuisement, la pandémie et le lâcher-prise. Je n’ai jamais été une fan de disco, mais je dois dire qu’avec cet opus, Lisa LeBlanc arrive à nous transmettre sa passion. Une chose est certaine, c’est que la chanteuse ne refait jamais la même chose deux fois.

Traverser le désert, Danny Boudreau

Ce 11e album studio témoigne de l’immense chemin parcouru par l’auteur-compositeur-interprète de Petit-Rocher qui navigue dans l’industrie musicale depuis une trentaine d’années. Chanteur talentueux à la voix unique et enveloppante, l’artiste livre 11 compositions originales. C’est une œuvre personnelle bien ciselée au style folk et country bercée par diverses influences. En entrevue, il avait expliqué que ce disque était inspiré, entre autres, par la musique de film d’Ennio Morricone. Il a intégré des cuivres, dont la trompette qui est jouée par Sébastien Michaud.

L’artiste qui s’est soucié avant tout de la qualité, fait quelques clins d’oeil à son passé et à sa parenté musicale évidente avec Francis Cabrel. Plusieurs chansons ont été écrites pendant la pandémie. Un baume pour l’esprit avec de belles envolées et des textes poétiques qui nous transportent.

Bruits blancs, Caroline Savoie

On a tous nos inquiétudes qui nous hantent, mais ce sentiment peut devenir omniprésent non seulement en raison de la pandémie, mais aussi de la guerre, de la montée de la droite et de l’état de la planète, évoque l’artiste. Des peurs qui traversent certaines pièces de cette troisième offrande de la chanteuse de Dieppe. On y retrouve de belles mélodies tendres, une voix singulière nuancée et des paroles profondes et vraies comme dans l’émouvante lettre d’amour à son grand-père Pour pépère, «Des fois, je t’imagine jouer du country avec ton frère, longtemps passé t’avais pas les mains de travers… longtemps passé t’avais pas le coeur de travers / longtemps passé, reviendra toujours comme si c’était hier.»

Ce disque qu’elle a réalisé avec le musicien Joe Grass originaire de Moncton correspond aussi en quelque sorte à un retour à la maison. Avec ce nouveau projet au style folk-pop, elle se renouvelle avec quelques créations assez originales. Je pense, entre autres, à la chanson Je ne suis pas une fleur. J’adore. Elle a écrit la plupart des chansons dans son chalet à Cap-de-Caissie.

Grand Bleu, Baie

Composé de Matt Boudreau, Chloé Breault et Marc-André Boudreau, Baie a offert cette année son premier opus très prometteur. Rafraîchissant comme une glace aux fruits regorgeant de saveurs. Cette formation née sur les rives de la baie des Chaleurs conjugue divers styles, entre le pop-rock, le funk, le disco et les sonorités actuelles un peu expérimentales, appuyées par de belles harmonies. Si chacun mène déjà une carrière musicale en solo, ensemble, ils explorent d’autres univers.

Véritable ode à la baie des Chaleurs, à la mer, reflétant un attachement profond pour son coin de pays, le trio nous offre une œuvre ensoleillée. «Le soleil dans le grand bleu, le ciel brille à travers tes yeux…» (extrait de la chanson Grand Bleu). En écoutant ce disque, dont certains airs sont très accrocheurs, on a juste envie de prendre la route et de rouler jusqu’à la mer.