La semaine dernière, chères lectrices et lecteurs, je vous ai induit en erreur en mentionnant que 54% des ayants droit de ma province de Terre-Neuve-et-Labrador fréquentaient l’école française. J’étais bien loin de la réalité. En fait, un rapide calcul révèle que seulement 16% des ayants droit actuels fréquentent l’école française, une réalité affligeante! La Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard s’en tirent beaucoup mieux avec respectivement 50% et 49% d’ayants droit dans leurs écoles, et environ 78% au Nouveau-Brunswick. Alors, à quoi faisait référence le 54% en question? Au pourcentage d’ayants droit qui ont fréquenté l’école française à moment ou à un autre de leur scolarité.

Ces chiffres mènent à une évidence dans toute l’Acadie de la région atlantique qui est que les parents acadiens et francophones profitent abondamment de la possibilité qui leur est offerte de mettre ou non leurs enfants dans le système francophone. Dans certains cas, à Terre-Neuve-et-Labrador en particulier, les parents peuvent ne pas avoir le choix parce que les 6 écoles françaises ne couvrent pas toute notre immense province, mais dans la majorité des cas les parents décident selon ce qui leur semble important: la proximité de l’école, sa taille, ses programmes scolaires ou sportifs, le désir des enfants eux-mêmes et l’importance que la famille accorde, ou pas, à l’apprentissage en langue française.

Et c’est bien là qu’il y a de quoi désespérer! Malgré le fait que le nombre d’élèves dans les écoles françaises continue à augmenter dans nos provinces, il est clair qu’un nombre considérable de francophones préfèrent toujours mettre leurs enfants dans les écoles anglaises et qu’on n’arrive pas, même au Nouveau-Brunswick, à les convaincre du contraire.

C’est un défi que notre famille a bien connu quand nos enfants ont commencé l’école: des 14 élèves en 1re année dans la classe de notre aîné, il s’est retrouvé tout seul en 9e. Pour le «social», pour le sport, pour l’anglais, tous ses camarades de classe sont partis dans le système anglophone, le laissant tout seul au secondaire. J’avais espéré que 30 ans plus tard on aurait réussi à inverser la vapeur, il n’en est rien.

Ce qui m’amène à un dernier point: les anglophones ne peuvent pas décider dans quel système scolaire mettre leurs enfants, alors comment se fait-il que les parents francophones disposent de ce choix? Tous les ayants droit ne devraient-ils pas être dirigés d’office vers les écoles françaises?