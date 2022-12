Avatar – La voie de l’eau: époustouflant!

Attendue depuis 13 ans, la suite du phénomène Avatar (2009), Avatar: la voie de l’eau (en salles depuis jeudi) récompense la patience des cinéphiles d’extraordinaire façon.

En 2009 et 2010, Avatar a écrit un important chapitre de l’histoire du cinéma. Non seulement le film du Canadien James Cameron a démocratisé l’utilisation de la troisième dimension au cinéma, mais il est devenu le premier film à générer des recettes mondiales de plus de 2 milliards $. Ajoutez à cela trois Oscars, dont celui des meilleurs effets visuels, et vous avez là une oeuvre à l’empreinte indélébile.

Treize ans plus tard, on retrouve les na’vi, cette tribu de créatures humanoïdes géantes à la peau bleue qui vit en symbiose avec l’environnement d’une lune appelée Pandora. L’envahisseur terrien est reparti la tête entre les jambes. Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) coulent depuis un bonheur parfait duquel sont nés cinq enfants, dont le très rebelle Lo’ak.

Les Terriens n’ont toutefois pas dit leur dernier mot. Ils débarquent donc sur Pandora, équipés de machines gigantesques afin de «terraformer» la lune avec l’objectif d’y déménager toute la population de la Terre, qui se meurt. Sauf que Sully et les siens multiplient les actes de sabotage.

Las de la résistance na’vi, les Terriens clonent le cruel général Quaritch et lui donnent un avatar na’vi. À la tête de l’unité bleue (composée de soldats d’élite clonés dans des corps na’vi), Quaritch n’a qu’une seule mission: débusquer et tuer Sully.

Conscient qu’il met son clan en danger, Sully déracine sa famille et l’emmène chez le peuple des récifs, un territoire océanique méconnu et donc idéal pour disparaître sans laisser de traces. Ce n’est toutefois pas un peu d’eau qui va freiner Quaritch…

Comme George Lucas avec la trilogie préquelle de Star Wars, Cameron a décidé de repousser le tournage de la suite d’Avatar, constatant que les technologies ne lui permettaient pas de faire justice à l’histoire qu’il avait en tête.

Dix-huit mois ont été nécessaires pour créer la bonne caméra (qui permet de capturer des images de synthèse dans l’eau), le tournage s’est étiré sur trois ans et la postproduction a travaillé pendant 24 mois. Dans le milieu, il s’agit d’une éternité.

Le résultat vaut toutefois l’attente. La cinématographie est impeccable – et époustouflante – et les images sous-marines sont assurément les plus belles jamais tournées. Croyez-moi, la réalité virtuelle n’a jamais paru si réelle!

Si l’histoire est assez prévisible et aborde les mêmes thèmes que l’oeuvre originale – l’environnement, la paix, la famille – Cameron nous offre quelques solides moments de tension, dont une attaque de «requin» très angoissante, une ingénieuse chasse à la «baleine» et un dernier tiers qui nous tient littéralement en haleine pendant une heure.

Malgré ses 195 minutes, le récit roule à fond de train et nous émerveille par l’imagination quasi inépuisable des concepteurs (les véhicules militaires sont géniaux).

Au coeur de cette oeuvre déjà en nomination pour le Golden Globe du film de l’année, une très belle fable sur le fait que les différences entre personnes et peuples constituent une force quand elles sont mises en commun.

Un film à voir sans la moindre hésitation.

(Quatre étoiles et demie sur cinq)

L’ordre secret

Taboue, mystérieuse, omniprésente, toute puissante… La Patente marque les esprits en Acadie et ailleurs au pays depuis près d’un siècle. Dans le documentaire L’ordre secret, le cinéaste néo-écossais Phil Comeau nous entraîne dans les coulisses de cette organisation nationaliste.

C’est après avoir appris que son père était membre de l’Ordre de Jacques-Cartier que Comeau a décidé d’enquêter sur ce collectif secret qui a veillé pacifiquement à l’avancement des droits des francophones de 1926 à 1965.

On apprend ainsi que l’Ordre a eu une cinquantaine de cellules et plus de 2000 membres en Atlantique. Des patriotes qui complotaient en coulisses afin d’infiltrer les organismes et les entreprises anglophones pour y inculquer, de l’intérieur, une culture francophone.

La qualité d’un documentaire est toujours tributaire de son sujet et, avec la Patente, Phil Comeau exploite un filon qui a le potentiel d’intéresser tous les Acadiens.

Les entrevues avec d’anciens membres de l’Ordre, dont certains brisent pour la première fois leur serment de secret, sont le point fort d’une oeuvre extrêmement personnelle.

Comeau reconstitue aussi une cérémonie d’initiation. Des scènes verbeuses dont la longueur casse un peu le rythme de l’ensemble, mais qui ont le mérite d’illustrer à quel point les membres de la Patente étaient déterminés dans leurs convictions.

Au moment où le français fait face à sa plus grande menace en 40 ans au N.-B., L’ordre secret attise la flamme nationaliste et nous rappelle avec à-propos que le combat doit être poursuivi. n

(Trois étoiles et demie sur cinq)