Une envie irrépressible d’étouffer notre culture

Blaine Higgs a une fois de plus démontré son insolence et son incompréhension relativement à la langue française et la culture qu’il croit représenter.

Notre premier ministre, qui dit avoir été injustement traité à cause de son unilinguisme, ne comprend pas la responsabilité que doit jouer un premier ministre dans une province ayant un rôle comme la nôtre.

Ses propos font réagir jusqu’aux chroniques du Journal de Montréal et nos confrères francophones des autres provinces commencent eux aussi à s’impatienter de ce drôle de personnage.

Il fut un temps où nous étions fiers de porter le symbole du bilinguisme et où cette particularité nous apportait plus qu’un sentiment de division entre la population.

Les changements apportés au programme d’immersion en français par Fredericton sont un bon exemple de cette envie irrépressible d’étouffer la culture francophone.

Il est bien de voir que tous les jeunes anglophones auront accès à davantage d’éducation en français dans les écoles régulières. Je me demande simplement pourquoi il était nécessaire de couper chez l’un pour offrir davantage à l’autre.

Si Blaine Higgs veut réellement aider les jeunes anglophones à s’accaparer le français, pourquoi réduire le temps d’enseignement de cette langue de 80% à 50% dans le cursus scolaire du programme immersif?

Selon l’organisme Canadian Parents for french, le programme de français langue seconde du Nouveau-Brunswick avait un taux de réussite de 90%.

Réduire la place du français de 30% dans le programme d’immersion ne va certainement pas aider ces élèves à mieux maîtriser leur deuxième langue.

Et instaurer un programme de français langue seconde tout croche à l’échelle provinciale, à la toute dernière minute, ne fera que créer une plus grande frustration chez les enseignants anglophones qui ne sont pas outillés pour ce changement rapide.

Encore des divisions que doit subir le peuple à cause des choix d’un premier ministre mené par son égo et sa haine pour une culture qu’il ne comprend pas.

La victime, ce n’est pas Blaine Higgs, c’est nous, les gens qui essuient ces contrecoups et qui vivent dans la peur.

Suite à mes chroniques ces dernières semaines, j’ai reçu des messages de lecteurs et de connaissances qui m’ont demandé comment je faisais pour m’en prendre au premier ministre «sans avoir peur».

Peur de représailles, peur de perdre mon emploi, peur que mon nom ne tombe sur une liste noire protégée par les Irving et le gouvernement.

«Je me tais uniquement parce que j’ai un enfant à nourrir et que je ne peux me permettre de perdre mon emploi», me dit l’une.

«J’aurais peur de ne plus pouvoir être embauché nulle part si j’étais perçu comme un trouble-fête», me dit un autre.

Il est incroyable de constater la culture de peur dans laquelle nous vivons sous le règne de Blaine Higgs et il est temps que cela cesse.

Les anglophones sont plus de 420 000 au Nouveau-Brunswick, 29,97 millions au Canada et 400 millions dans le monde.

Ils ne seront jamais minoritaires et ne porteront jamais le rôle de protecteurs d’une langue et d’une culture.

Ce ne sont pas eux, les victimes, ne l’oublions pas.