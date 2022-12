La droite française qui cherche sa droite

Depuis les débuts de la Cinquième République, la droite républicaine fait partie du paysage politique français. Pourtant Les Républicains, le parti qui incarne le courant de cette droite républicaine française, semblent coincés entre le centre et l’extrême droite et cherchent plus que jamais à prendre leur place.

Le parti Les Républicains incarne le courant de la droite républicaine qui s’est parfois divisé, parfois regroupé, mais qui a toujours été une force majeure sur la scène politique française. Toutefois, les récentes défaites électorales, plus particulièrement celles des élections présidentielles de 2017 et 2022, ont laissé le parti en état de choc.

Lors de la dernière élection présidentielle française, en avril dernier, la candidate de la droite républicaine Valérie Pécresse a obtenu le score historiquement faible de 4,78% au premier tour, n’atteignant pas le seuil des 5%, condition permettant d’être remboursé des frais de campagne. Face à cette cuisante défaite, le parti doit inévitablement se remettre en question.

L’orientation du parti risque d’être influencée par son nouveau chef Éric Ciotti, qui a été élu à la présidence des Républicains le 11 décembre dernier. Éric Ciotti, député à l’Assemblée nationale, qui s’est notamment fait connaître en étant candidat à la primaire des Républicains en 2021 qui devait déterminer le candidat de la droite à l’élection présidentielle, se situe définitivement à la droite de son parti.

Éric Ciotti est réputé pour ses discours anti-immigrations, remettant en question le droit du sol, soit le droit attribuant une nationalité à une personne physique en raison de sa naissance sur un territoire donné. Ce thème est pourtant beaucoup plus associé à l’extrême droite qu’à la droite républicaine.

On a l’impression que, depuis plusieurs années, Les Républicains cherchent à éroder les frontières entre la droite et l’extrême droite ce qui cause une dangereuse banalisation l’extrême droite. Qui plus est, cette stratégie ne semble pas vraiment venir en aide à la droite républicaine, elle semble même, au contraire, mener à sa disparition.

Ainsi, il est logique de croire, avec Éric Ciotti à leur tête, que Les Républicains, pris en étau entre Emmanuel Macron d’un côté, Marine Le Pen et Éric Zemmour de l’autre, vont continuer à chercher à prendre leur place en allant de plus en plus vers l’extrême droite plutôt que vers le centre. Toutefois, cette stratégie est non seulement dangereuse pour la démocratie, mais elle l’est aussi pour la droite elle-même.

Tenir des discours populistes et d’extrême droite n’est pas, du moins d’un point de vue politique, une mauvaise stratégie dans la mesure où cette tactique a permis à plusieurs partis de faire des gains électoraux dans de nombreux pays d’Europe. Cette tendance, encouragée politiquement et médiatiquement, s’illustre dans de nombreux sondages et, notamment, par les succès du Ralliement national.

En revanche, cette stratégie ne peut pas être copiée-collée par tous les partis puisque certains partis sont associés à des valeurs et à une image. En cherchant à copier l’extrême droite, Les Républicains peuvent espérer élargir leur électorat, mais ils prennent aussi le risque de perdre des électeurs qui, séduits par leurs discours, préféreront l’original à la copie en votant pour Marine Le Pen ou Éric Zemmour.

En fait, il en va des partis comme des marques, il est très difficile de briser une image. C’est d’ailleurs l’idée que j’ai développée dans mon essai Le Parti québécois: d’un nationalisme à l’autre (Poètes de brousse, 2015).

Aux États-Unis, le Parti républicain, sous la gouverne de Donald Trump, s’est fortement radicalisé ce qui s’est accompagné par une radicalisation de ses adhérents. Ce changement d’image du Parti républicain américain, en se positionnant à l’extrême droite, a peut-être permis de faire des gains électoraux à court terme, mais il est loin d’être évident que le parti en sorte gagnant sur le long terme.

Un parti peut évoluer, se moderniser, se réformer même, mais peu importe le parti politique, il est suicidaire de miser sur une stratégie qui va à l’encontre des valeurs qu’il incarne. Les républicains risquent donc de se tirer dans le pied en cédant aux sirènes de l’extrême droite.