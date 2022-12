Gouvernance locale: un retour aux années 1950?

Avec le temps des Fêtes à nos portes, l’heure est au bilan.

On peut dire que 2022 aura été une année où à peu près tous les records sur les enjeux de l’heure au Nouveau-Brunswick ont été fracassés.

On n’a qu’à penser au surplus budgétaire, à la croissance démographique, au nombre de sans-abris et sans doute au retard et au ton négatif pris par un premier ministre pour répondre de manière si minimaliste et polarisante à un rapport sur la révision de la Loi sur les langues officielles.

C’est sans compter, bien sûr, les nombreuses journées où le mercure a atteint des niveaux records ou encore tout probablement le nombre de patients qui sont décédés dans les salles d’attente des urgences de nos hôpitaux (bien que les réseaux de santé ne semblent pas vouloir nous en parler).

Si l’on ajoute à cela le fait que le Nouveau-Brunswick ait découvert à quoi ressemble sa nouvelle normalité après deux années de pandémie, le moins qu’on puisse dire, c’est que l’année 2022 aura été marquante.

À chaque année, l’Acadie Nouvelle nomme une personnalité qui a le plus marqué l’actualité. En 2021, c’est le ministre Daniel Allain qui a été choisi en raison de son leadership dans le dossier de la réforme de la gouvernance locale.

L’année 2022 aura été pas mal plus difficile pour Monsieur Allain. Ce fut le cas notamment dans le dossier linguistique, où il s’est fait tirer l’oreille pendant de longs mois avant de prendre une position claire quant à ce qui n’est pas «négociable» à ses yeux. Ce fut le cas également dans un autre dossier marquant, celui de la réforme municipale, où la question de l’argent a failli tout faire dérailler à l’automne.

Derrière les difficultés qu’a dû rencontrer le ministre se trouve un personnage, soit son patron Blaine Higgs.

Nul n’est besoin de commenter ici comment il lui a rendu la vie compliquée dans le dossier linguistique. Dans celui de la gouvernance locale, sans être dans le secret des dieux, il n’est pas difficile de s’imaginer que c’est lui qui a eu le dernier mot au niveau du financement accordé aux municipalités pour les cinq prochaines années.

On se rappellera qu’à la veille du congrès annuel de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) à la mi-octobre, les dirigeants du monde municipal et le ministre Allain étaient à couteaux tirés sur cet enjeu.

Au congrès en tant que tel, nous avons eu à droit à tout un coup de théâtre quand le président de l’AFMNB et le ministre Allain sont apparus tout sourire devant les caméras. On ne sait pas exactement ce que leur a dit le ministre, mais il semblerait que la promesse de tenir une réunion dans un an – possiblement avec un nouveau premier ministre à la tête du gouvernement – pour examiner le cadre financier et faire des ajustements si nécessaire semble avoir été suffisante pour apaiser la situation.

C’est le 1er janvier que les toutes nouvelles municipalités, avec leurs nouveaux élus, entreront en fonction. Les maires de celles-ci, de même qu’un ou des représentants élu(s) de chaque district rural, seront appelés à collaborer dans la poursuite des mandats élargis des commissions des services régionaux.

Certains ont comparé la nouvelle structure de collaboration régionale à une sorte de retour aux gouvernements de comtés qui régnaient avant l’adoption du programme Chances égales pour tous. C’est là une analogie boiteuse.

Chance égales pour tous a d’abord et avant tout été un instrument de modernisation sociale. Comme ailleurs au pays, les services sociaux, la santé et l’éducation sont désormais fermement entre les mains du gouvernement provincial afin d’assurer des services comparables à des taux d’imposition identiques, ou du moins très semblables, à l’échelle provinciale. Il y a peu de chances que le Nouveau-Brunswick se «dé-modernise» dans ces dossiers.

Cela dit, l’objectif de Chances égales pour tous n’a jamais entièrement été réalisé : il demeure un idéal à atteindre. C’est maintenant à nous de travailler ensemble – et de rester vigilants – afin de faire en sorte que notre nouvelle structure de gouvernance locale soit un pas en avant plutôt qu’en arrière.