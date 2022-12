Des cadeaux pour nos politiciens

Alors que la course aux achats de Noël tire à sa fin, que pourrait-on offrir à nos politiciens et à nos partis politiques? Voici ma liste de cadeaux pour nos dirigeants politiques.

Pour le premier ministre Blaine Higgs et les progressistes-conservateurs, un morceau de charbon vient tout de suite à l’esprit. Quoi donner d’autre à quelqu’un et à un parti qui a fait dérailler notre relation avec les peuples autochtones, qui a endommagé les ponts entre les francophones et les anglophones et qui célèbre des excédents budgétaires records pendant que les Néo-Brunswickois meurent dans les salles d’urgence de nos hôpitaux? Le gouvernement conservateur ne veut même pas nous dire combien de nos voisins et amis meurent dans les salles d’urgence! Ils ne pensent pas que nous sommes assez grands pour gérer ces chiffres.

Mais attendez…. non, un morceau de charbon n’est pas le cadeau approprié. Ce que je donne à Blaine Higgs et aux conservateurs, c’est un cœur. C’est exact, un cœur.

Un cœur qui se soucie réellement de tous les Néo-Brunswickois, qu’ils soient francophones ou anglophones.

Un cœur pour que M. Higgs dépense une partie des centaines de millions du surplus budgétaire des Néo-Brunswickois sur lequel il est assis pour nos hôpitaux, nos foyers pour personnes âgées et nos personnes handicapées.

C’est possible et tout ce qu’il faut, c’est un cœur. Alors, je lui en donne un.

Pour Susan Holt et le Parti libéral, je leur offre un architecte.

Ils en auront certainement besoin lorsqu’ils élaboreront leur plan pour la province en vue des élections de 2024. Après tout, ils ne peuvent pas se contenter de faire campagne avec le slogan «Nous ne sommes pas Higgs», bien que, quand on y pense, ce ne soit pas une mauvaise idée.

Mais non, ils doivent se préparer pour élaborer leur vision du Nouveau-Brunswick. Quels sont les plans des libéraux en matière de soins de santé, notamment en ce qui concerne nos services d’urgence, nos hôpitaux ruraux, sans parler des services d’ambulance, et comment les délais de chirurgie seront-ils réduits dans cette province ?

Je veux également connaître leurs projets en matière de droits linguistiques. Cela va sans dire. Leur architecte doit élaborer un plan qui reconnaît et actualise les droits linguistiques des francophones.

Cet architecte devra également élaborer des plans pour favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones et, pendant que nous y sommes, n’oublions pas les personnes handicapées. Celles-ci doivent au moins bénéficier d’un revenu d’invalidité de base et l’architecte doit envisager de se débarrasser de la politique régressive de la province en matière de revenu des ménages.

J’admets que c’est beaucoup de travail. Alors, vous savez quoi? Nous ferions mieux d’offrir à Mme Holt et aux libéraux cinq architectes puisqu’il y a beaucoup de travail à faire étant donné le gâchis des conservateurs.

Mais n’oublions pas nos petits partis politiques. Oui, même s’ils sont à la table des enfants pour le repas de Noël, nous ne pouvons pas les oublier.

Pour David Coon et le Parti vert, puisqu’ils ont besoin d’un peu de hargne, alors je leur donnerais des dents. Des décisions difficiles doivent être prises pour que cette province progresse sur le plan économique, social, culturel et environnemental. Et la réalité en politique, c’est qu’être un boy-scout ne vous mène pas loin.

Je sais, j’entends déjà les critiques. Leur offrir un dentier, c’est de mauvais goût. OK, d’accord, mais donnons-leur au moins un côté plus givré. Après tout, M. Coon et le Parti vert ne pourront pas aspirer à former un gouvernement sans un style plus mordant.

Pour le NPD, je lui donne une lanterne ou une lampe de poche. Oui, il a besoin de lumière pour enfin sortir du bois!

Joyeuses Fêtes à tous, qu’importe la façon dont vous célébrez (ou non)!