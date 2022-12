Prochaine station: 6e extinction de masse

«Avec notre appétit sans fond pour une croissance économique incontrôlée et inéquitable, l’humanité est devenue une arme d’extinction massive», a récemment déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l’ouverture de la COP15 à Montréal.

La 15e Conférence des Parties (COP15) est un événement organisé par les Nations Unies qui rassemble des gouvernements du monde entier dans le but d’élaborer un plan pour la protection de la nature et de la biodiversité. Elle s’est tenue du 7 au 19 décembre 2022.

Si de tels événements sont aujourd’hui absolument cruciaux pour l’avenir de notre planète et de toutes les espèces vivantes qui y habitent, c’est que nous sommes réellement devenues une véritable arme d’extinction massive.

La biodiversité, c’est l’ensemble du tissu vivant de notre planète. Elle englobe tous les organismes vivants, tels que les animaux, dont les êtres humains font partie, mais aussi les plantes, les champignons, les bactéries et les écosystèmes qui les abritent. Toutes ces espèces interagissent les unes avec les autres et c’est grâce à cela que notre planète est habitable. Nous dépendons donc de la biodiversité pour respirer, pour nous nourrir, pour nous soigner, pour nous vêtir et bien plus encore.

À l’heure actuelle, cette biodiversité est en train de s’effondrer. Elle s’effondre tellement rapidement que des preuves scientifiques significatives indiquent que la Terre connaît actuellement un événement d’extinction massive, parfois appelé la « sixième extinction de masse ». En fait, la Terre est en train de vivre la pire extinction de masse depuis qu’un astéroïde a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d’années – et cette fois, l’astéroïde, c’est nous!

On estime qu’environ un million d’espèces végétales et animales sont menacées d’extinction en raison de divers facteurs, dont la perte d’habitat, le changement climatique et d’autres formes de dégradation de l’environnement. Les Nations unies estiment que jusqu’à 50 % des espèces actuelles de la planète pourraient disparaître d’ici la fin du siècle.

Au Nouveau-Brunswick, ce sont 650 espèces de plantes et d’animaux qui sont en péril, selon un récent rapport du service canadien de la faune. Pour ce qui est du Canada, c’est 1 espèce sur 5 qui est possiblement en danger d’extinction.

Et lorsque l’on parle d’animaux, ça inclut aussi les insectes. Les populations mondiales d’insectes déclinent à un rythme sans précédent, jusqu’à 2% par an. Selon les régions, on note une diminution de 40 à 75% des populations et de la diversité des espèces d’insectes autour du monde.

Les insectes sont à la base de l’alimentation de plusieurs espèces de reptiles, d’amphibiens et même de petits oiseaux. L’effondrement de leur population est donc extrêmement inquiétant, surtout que nous dépendons directement des insectes pour nous nourrir. On estime que les insectes comme les papillons, les abeilles et les mouches sont responsables d’environ 75% de la pollinisation, qui permet aux plantes de se reproduire.

Mais au-delà des innombrables statistiques et faits scientifiques se trouvent de réelles conséquences, qui affectent désormais le bien-être de l’humanité tout entière et celui d’une panoplie d’autres êtres vivants.

Le problème fondamental est que nous avons converti la moitié des terres habitables de la planète en terres agricoles. Nous détruisons et dégradons les habitats d’autres espèces pour produire de la nourriture. La consommation de viande est principalement responsable de cette catastrophe écologique.

L’une des solutions à ce problème est donc de consommer moins de viandes et moins de produits animaux. Le bétail consomme beaucoup plus de terres par calorie que les végétaux. La production de viande bovine nécessite 100 fois plus de terres que la culture de pommes de terre et 55 fois plus que celle de pois ou de noix. Le bétail utilise aujourd’hui près de 80% des terres agricoles tout en produisant moins de 20% des calories consommées par l’humanité.

Alors, si nous sommes le problème, nous sommes aussi la solution. Nous avons au moins la capacité unique de la reconnaître et d’y remédier.