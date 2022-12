À sa place

Qu’on soit ou non chrétien, Noël continue de nous offrir un moment de réflexion sur notre vie actuelle et – si on croit à l’histoire de la nativité du Christ – au peu de progrès de la race humaine, depuis le moment où une femme enceinte et son mari, forcés hors de leur foyer, durent se contenter d’une étable pour abriter leur premier-né parce qu’il n’y avait pas de place pour eux à l’auberge. Avouez que le traitement de ceux et celles qu’on appelle des étrangers, des immigrants, des réfugiés, des «hors-venus» comme on disait autrefois en Normandie, n’a pas beaucoup changé.

Même lorsque nous acceptons ces nouvelles personnes, il me semble qu’on ne peut pas résister au besoin de leur demander d’où ils viennent: «Vous êtes d’où?» ou bien encore «Où êtes-vous nés?». Autant de questions qui impliquent un ailleurs, une origine autre, une appartenance extérieure.

Je suis installée au Canada depuis près de 50 ans et on me pose encore cette question! Des jeunes qui n’étaient même pas conçus lorsque je suis arrivée ici, me le demandent encore et cela m’insupporte de plus en plus. La vaste majorité des gens m’interrogent sans aucune malice, juste pour comprendre d’où vient mon accent, mais reste que cela me pousse à me justifier sur ma vie canadienne et ma contribution au collectif.

Fort heureusement il existe – à Terre-Neuve-et-Labrador à tout le moins – une façon plus généreuse de poser la question. En dehors de Saint-Jean, tout particulièrement dans les petits villages, on demande plutôt: «Where do you belong?» en d’autres mots «Où est ta place?» Cette fois, c’est à l’individu de le préciser et, surtout, ce n’est pas une question sur le passé d’une personne ou sur ses antécédents mais une question personnelle et ouverte à l’appréciation de qui on est aujourd’hui.

Ça n’a l’air de rien, mais ça fait toute la différence! À chacun de déterminer sa place – géographique ou au sein d’une communauté, son sens actuel d’appartenance. Ma place est à Terre-Neuve, au Canada Atlantique, en Acadie, au sein de la grande communauté francophone, au sein de la communauté artistique, dans la Francophonie internationale aussi. Cette question offre de vastes possibilités de réponses et, avec elles, des détails bien plus riches sur un individu que son simple lieu de naissance.

On le sait, Marie et Joseph n’étaient pas de Bethléem, mais le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils étaient à leur place, le soir de Noël, pour permettre à la prophétie de la naissance de Dieu de s’accomplir. «Ma place est ici» aurait répondu l’enfant Jésus.

Joyeux Noël et joyeuses Fêtes à toutes et tous.