Cinq coups de coeur littéraires acadiens de 2022

Cette semaine, c’est la littérature acadienne qui est à l’honneur avec cinq œuvres marquantes parues en 2022. Ces livres présentés sans ordre précis m’ont captivée, touchée ou encore fait réfléchir.

Arnaqués.com, Jocelyne Mallet-Parent

La romancière nous arrive avec un récit captivant bien ancré dans l’actualité. C’est ce que j’ai particulièrement apprécié avec ce roman qui m’a tenu en haleine d’un couvert à l’autre. À l’heure des fausses nouvelles et de la cybercriminalité, son roman arrive à point. En conférence au Salon du livre de la Péninsule acadienne, l’autrice a indiqué qu’en 2021, la cybercriminalité aurait coûté plus de 6000 milliards $ à la société, prouvant ainsi que ce phénomène est très présent dans nos vies. Dans ce septième roman de l’autrice acadienne établie en Gaspésie, le sergent-détective Alex Duval revient en force dans une nouvelle enquête liée à la cyberfraude. En débarquant au département de la cybercriminalité, trois dossiers atterrissent sur son bureau, dont celui de la ministre Laurence Fox qui se retrouve au coeur d’un scandale sexuel. (Éditions David)

Le maître de Conche, Françoise Enguehard

Je dois dire que j’aime particulièrement les romans historiques. Celui-ci nous fait découvrir un épisode moins connu de l’histoire de la présence française sur les côtes de Terre-Neuve. C’est aussi un témoignage de la cohabitation plutôt pacifique entre colons anglais et pêcheurs français. Le récit qui s’étend de 1816 à 1856 se déroule dans le petit village de Conche dans la Grande péninsule du Nord. En avril 1816, l’Urdu quitte le port de Bordeaux en France avec à son bord des ex-militaires britanniques en fuite, dont le colonel James Dower. La goélette se dirige vers d’anciens établissements de pêche sur les côtes terre-neuviennes. Idéaliste, le colonel est déterminé à fonder un petit village pacifique basé sur la tolérance, l’entraide et l’ouverture, en respectant la beauté des lieux, et ce malgré, la rigueur du climat. Les Français sont aussi de retour dans la région pour pêcher la morue. La cohabitation entre Français, Anglais et Irlandais se déroule plutôt bien même si de vieilles rancoeurs entre catholiques et protestants refont surface. Au fil des années et des saisons, le village prospère contre vents et marées.

Riche en descriptions, l’écrivaine arrive à nous faire vivre les joies, les peines et le quotidien de cette colonie en milieu isolé. On a presque l’impression d’y être. Françoise Enguehard raconte qu’elle a eu un véritable coup de coeur pour l’histoire de ce petit village et elle a eu le désir de faire honneur à ce coin de sa province et à ces femmes de Conche qui l’ont profondément marquée. L’autrice qui signe ici son 6e roman est aussi chroniqueuse à l’Acadie Nouvelle. (Éditions Prise de Parole)

Moncton Mentor, Benoît Doyon-Gosselin

Avec son nouvel essai, le professeur et auteur arrive à sortir du cadre universitaire et de la théorie pour rejoindre un public plus large. L’auteur démontre comment les écrivains et les artistes ont rendu la ville de Moncton plus francophone, plus belle, plus vaste et plus inspirante par leurs créations. Clin d’oeil au seul roman de Gérald Leblanc, Moncton Mentor met en lumière la relation que les gens peuvent avoir avec la ville. Ces réflexions m’ont interpellée directement. C’est vrai que les artistes ont réussi à magnifier cette ville. Comme l’auteur le mentionne dans un passage du livre, on aimerait peut-être «mieux vivre dans un roman de France Daigle que dans la réalité.» Dans son essai, il intègre de courtes fictions sur un ton un peu ironique qui apporte beaucoup de couleurs à l’essai tout en pointant du doigt certains travers dans la ville. (Éditions Perce-Neige)

Sur la rue de Tout-le-Monde, Sheree Fitch, traduction Marie Cadieux

Adapté en français par Marie Cadieux, ce joli conte pour petits et grands de l’autrice native de Moncton, Sheree Fitch, traite de la santé mentale et des différences. Les illustrations amusantes et lumineuses d’Emma Fitzgerald qui font appel à l’imaginaire mettent en relief la beauté d’être différent et unique. Sur la rue de Tout-le-Monde, toutes sortes de créatures s’y promènent et «tu verras bien que chacun, chacune à sa façon y mène sa ronde.»

Les jeux de mots adaptés avec sensibilité et finesse par Marie Cadieux font l’éloge de nos différences, mais aussi de nos similitudes. Pour écrire ce récit touchant, l’autrice s’est inspirée de son fils qui, très jeune, a reçu un diagnostic de maladie mentale. Toute sa vie, il a dû faire face à de nombreux défis. La version originale anglaise de cet album jeunesse a remporté le prix Ann Connor Brimer de littérature jeunesse en 2020. (Éditions Bouton d’or Acadie)

Fundy, Valérie LeBlanc et Daniel H. Dugas

Avec leur projet Fundy paru cette année, le couple d’artistes de Moncton apporte un nouvel éclairage aux paysages uniques de cette baie reconnue pour ses plus grandes marées du monde. Ce projet de vidéopoésie et d’installations a d’abord été une exposition, puis maintenant un livre qui témoigne de leurs découvertes. Leur approche est un peu celle d’astronautes qui atterrissent sur une nouvelle planète, pour nous faire découvrir certains lieux moins connus de la région. Ils offrent un beau voyage visuel et poétique tout en fournissant beaucoup d’informations. Accompagnés de photos saisissantes, les textes sont écrits en français et en anglais. (Éditions Basic Bruegel)