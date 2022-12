Russie: la guerre des ondes

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine se déroule sur plusieurs fronts et prend aussi la forme d’une «guerre de l’information». Le champ de bataille de cette guerre de l’information que mène la Russie ne se limite pas à l’Ukraine, il est planétaire.

Le navire amiral de la propagande russe est la chaîne de télévision RT, acronyme plus anonyme de son ancien nom, Russia Today. La chaîne a été fondée en 2005, puis en 2015 une version française du site web a été développée avant qu’une station de télévision francophone, RT France, ne soit créée en 2017.

La chaîne a été créée sous la présidence de Vladimir Poutine pour faire concurrence aux chaînes d’informations internationales telles que CNN, BBC World et Al Jazeera. D’ailleurs, à ses débuts, la chaîne cherchait essentiellement à diffuser une image positive de la Russie à travers le monde.

Rapidement toutefois, la chaîne est devenue plus offensive dans la cadre d’une guerre culturelle en cherchant à critiquer les démocraties occidentales et à décrédibiliser leurs médias. RT se présente désormais comme une alternative aux médias occidentaux et, surtout, prétend dire la vérité que les autres médias cacheraient.

La chaîne RT est ainsi devenue un des vecteurs du populisme dans plusieurs démocraties en donnant de l’espace médiatique, souvent relayé sur les réseaux sociaux et par l’agence d’information multimédia Sputnik créée en 2014, à plusieurs personnalités d’extrême droite. Ainsi, autant en Amérique qu’en Europe, des personnalités d’extrême droite ont été invitées à RT pour critiquer la démocratie libérale et le progressisme et, par contraste, mettre en valeur les politiques du Kremlin.

Qui plus est, en donnant la parole à des personnalités d’extrême droite et, surtout depuis la crise sanitaire de la COVID-19, à des personnalités complotistes, RT contribuent à développer, chez les téléspectateurs, un ressentiment contre leurs dirigeants tout cherchant à faire oublier les liens entre la chaîne et le Kremlin. Par exemple, la chaîne RT UK a soutenu le Brexit au Royaume-Uni, la chaîne RT France a offert une tribune aux «gilets jaunes», la chaîne RT Deutsch s’est inquiétée de l’immigration musulmane en Allemagne et, au Canada, l’agence Sputnik a publié des articles favorables à l’occupation d’Ottawa par les camionneurs.

Pour pouvoir augmenter son influence, la chaîne RT se décline en plusieurs langues dont, en plus du russe, l’anglais, l’arabe, l’espagnol, l’allemand et le français. L’influence de RT à travers le monde n’est pas négligeable puisqu’elle est la troisième chaîne en importance, quant à la zone de couverture, après la chaîne américaine CNN et la chaîne britannique BBC.

La guerre en Ukraine en 2022 a fait prendre conscience du nouveau danger que représentait cette chaîne ce qui a amené plusieurs pays et institutions à réagir par des sanctions. Par exemple au Canada, des câblodistributeurs ont retiré la chaîne RT de leurs bouquets peu de temps avant que le CRTC en interdise la distribution par les fournisseurs de services de télévision canadiens.

Également, certains réseaux sociaux ont aussi pris des mesures pour limiter l’influence de la chaîne. Par exemple, YouTube, TikTok, Facebook et Instagram se sont engagés à retirer RT de leurs plates-formes dans l’Union européenne.

Toutefois, sur les réseaux sociaux, il est beaucoup plus difficile d’exercer une forme de contrôle efficace. Ainsi, on remarque que plusieurs vidéos de RT sont republiés sur d’autres chaînes YouTube qui ne sont pas touchées par des sanctions.

Les médias sont depuis toujours considérés comme des armes de guerre. Napoléon Bonaparte aurait dit redouter plus trois journaux que 100 000 baïonnettes.

Lors de la guerre froide, la propagande se faisait notamment par radios interposées et, les ondes hertziennes ne connaissant pas les frontières, on tentait de censurer par le brouillage radio. Aujourd’hui avec Internet, et l’émergence des réseaux sociaux, la menace devient plus difficile à cerner.

Depuis les récentes sanctions, RT peut sembler moins visible, surtout que la chaîne ne se retrouve plus dans l’offre de chaînes câblées de bien des pays. Pourtant, grâce aux réseaux sociaux et aux influenceurs qui relaient ses informations, ou plutôt ses «désinformations», la chaîne exerce toujours une certaine influence.